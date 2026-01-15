AI統合に関する6つの課題を乗り越えるためのヒント

AI時代が形作られるにつれ、企業は人工知能を既存のシステムに統合する最適な方法をますます模索するようになっています。世界的な飲料会社であるCoca-Cola Europacific Partnersは、調達変革の取り組みの一環としてAI搭載分析を取り入れました。この取り組みにより、年間500万米ドルのコストと回避策の削減を含め、全体で4,000万米ドル以上のビジネス上のメリットが実現しました。1
AIをビジネス・プロセスに埋め込むことは、デジタル・トランスフォーメーションの取り組みを推進するために欠かせないコンポーネントです。AIは反復的な作業を自動化し、効率を高め、実行可能な洞察を引き出し、より迅速でスマートな意思決定を可能にします。
AIの統合は、業界、ビジネスニーズ、ユースケースによって異なります。例えば、電子商取引の小売業者は、売上予測のために予測分析を採用し、オーダーメイドの商品提案のためにレコメンデーション・エンジンを採用し、顧客体験を向上させるために自然言語処理（NLP）を備えたバーチャル・アシスタントを採用するかもしれません。一方、製造企業は、在庫管理とサプライチェーンの最適化のためにAIエージェントを導入し、ロボット資産の予知保全を行い、顧客サポートのためにChatGPTのようなチャットボットを導入するかもしれません。
しかし、多くの組織にとって、AIの統合は決してシームレスではありません。互換性の問題、技術的な問題、業務運営の中断などのハードルに直面する可能性があります。
ここでは、企業が遭遇する可能性のある一般的な課題と、よりスムーズなAI統合プロセスのためにそれらに取り組むためのヒントをご紹介します。
IBM Institute for Business Value（IBV）の調査では、CEOの72%が、独自のデータが生成AIの価値を解き放つ鍵であると答えています。2しかし、多くの企業は不完全で古い、あるいはサイロ化されたデータセットを扱っています。IBVの別の調査によると、組織のデータをAIに活用する際に最高データ管理責任者が直面する障壁の上位には、アクセシビリティ、正確性、完全性、一貫性、完全性などがあります。3
お勧めのヒント：
監査を実施し、組織全体のデータソースを特定し、データの現状を評価してギャップや弱点を指摘しましょう。2
データのクリーニング、フォーマット、ラベル付けに投資しましょう。
正確性、完全性、一貫性などを考慮した高品質なデータを確保するためのフレームワークを確立しましょう。2
サイロを超えたリアルタイムのコラボレーションを促進し、データがどこにあってもアクセスしやすくするクラウドネイティブデータプラットフォームを使用しましょう。2
統合プロセスには、AIシステムを構築、デプロイ、保守するための特定の知識とスキルが必要です。企業は、AIアーキテクト、データサイエンティスト、機械学習エンジニアなど、適切な専門家を揃えてバランスの取れたチームを編成するのは難しいと感じるかもしれません。
お勧めのヒント：
AIトレーニングと開発プログラムを通じて、既存の労働力のスキルアップに投資しましょう。
予算内であれば、必要な専門知識を持つ新しい人材を採用しましょう。
AI統合サービスを提供するサードパーティーのコンサルタントやスペシャリストを検討しましょう。これらのプロバイダーは、長期的なAI機能を構築しながら、短期的なスキルギャップを埋めることができます。
AIの統合コストは、特に最初は高額になる可能性があります。現在のAIテクノロジーに対応するには、企業はITインフラストラクチャーをアップグレードし、レガシー・アプリケーションをモダナイズする必要があるかもしれません。保守にかかる継続的なコストも念頭に置く必要があります。こうした費用がすべて積み重なって、財務リソースを圧迫します。
お勧めのヒント：
段階的なアプローチを採用し、軽微な機能の小規模なプロジェクトから始めましょう。これにより、初期コストの見当がつき、価値と拡張性を測ることができ、AIのROIを測定する機会が得られます。
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AI主導のシステムは、データのトレーニングに存在する可能性のあるバイアスを不注意に学習し、機械学習アルゴリズムに現れます。このような学習されたバイアスはモデルの展開にまで波及し、応募者追跡プラットフォームが性別を差別したり、医療における予測AIツールが歴史的に十分なサービスを受けていないグループに対して精度の低い結果を返したりするなど、潜在的に有害な結果をもたらす可能性があります。
一方、AIのハルシネーションは、生成的なAIを搭載したコンピューター・ビジョンツールや大規模な言語モデルが、一見正しく見えるが完全に捏造された、あるいはまったく不正確なアウトプットを生成するときに起こります。AIのハルシネーションは、これらのモデルの非決定的な性質の本質的な機能であり、通常、複雑な推論、拡張されたインタラクション、または長いシーケンス中に表示されます。
AIを効果的に統合するには、AIのバイアスとハルシネーションに関連するリスクを積極的に管理する必要があります。両方とも対処しなければ、企業にとって有害となる可能性があるからです。
お勧めのヒント：
多様なAI開発チームを編成し、代表的なトレーニング・データセットを採用し、統合プロセス全体にわたってヒューマン・イン・ザ・ループ・アプローチや人間の監視を組み込むなど、公平性と正確性を高めるプラクティスを導入しましょう。
AIライフサイクル全体にわたって、バイアスとハルシネーション軽減プロセスを導入しましょう。これには、最も適切な学習モデルの選択、可能な結果を制限する境界の定義、明確な確率的しきい値の設定、厳密なテスト、継続的な監視、継続的な改良が含まれます。
データのプライバシーと安全性を保つことは、企業にとって最優先事項です。IBMの2025 Cost of a Data Breachレポートによれば、「管理されていないAIシステムは、侵害される可能性が高く、侵害された場合のコストも高く」なります。4このレポートによれば、AIモデルやアプリケーションの侵害を経験したのは調査対象者のごく一部（13%）に過ぎませんが、侵害を受けた者のうち97%は、AIのアクセス制御が適切に行われていませんでした。5その結果、AI関連のセキュリティーインシデントの60%がデータ漏えいにつながり、31%が業務の中断につながりました。5
お勧めのヒント：
アクセス制御、暗号化、キー管理など、サイバーセキュリティーの基本を強化しましょう。4
新たに出現するAIの脅威とベストプラクティスについて定期的に従業員を教育しましょう。
インシデント対応ストラテジーは、定期的に更新・テストして、AIによってもたらされる特有の複雑さとリスクに対処する関連シナリオを組み込みましょう。
変化には通常、抵抗が伴います。チームのこのような抵抗は、雇用の安定や雇用の喪失に関する懸念、新しいテクノロジーの導入を回避すること、ワークフローへの適応に懐疑的になることなどの形で発生する可能性があります。AIツールがどれほど洗練されていても、組織にどれほど適切に組み込まれているとしても、導入率が低ければ、あらゆる努力が無駄になります。
お勧めのヒント：
AI統合プロセス全体を通して従業員のフィードバックを考慮に入れて、最初から従業員を巻き込みましょう。
マインドセットの変革を開始し、AIを人間の機能を置き換えるのではなく、人間の機能を拡張するように設計されたシステムとして位置づけ、スタッフがより価値の高いタスクに集中できるようにしましょう。
チームと共に特定のワークフローを順を追って確認するなど、ターゲットを絞ったトレーニングを実施することで、チームが具体的なメリットをすぐに確認できるようにしましょう。
AIテクノロジーの使用方法だけでなく、より情報に基づいた意思決定のために、AIテクノロジーから得られる洞察を解釈する方法についても継続的なサポートを提供しましょう。
AI対応の協力的な文化を育み、AIと建設的に一緒に作業するためのストラテジーを考案しましょう。
こうした課題を認識し、克服する方法を知ることで、統合プロセスを合理化し、ビジネスにおけるAIの可能性を最大限に実現することができます。
この包括的なガイドでは、主要なユースケース、コア機能、およびビジネスに適したソリューションを選択するためのステップバイステップの推奨事項を詳しく解説しています。
組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。
IBMのTechsplainersでは、主要な概念から実際のユースケースまで、エージェント型AIの基本を解説しています。分かりやすく短いエピソードで、基礎をすばやく学ぶことができます。
AIの投資対効果を高めるために、主要な分野で生成AIの活用を拡大することで、どのように革新的な新規ソリューションの構築、提供を支援し、変化をもたらすかを紹介します。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
業界をリードするIBMのAI専門知識とソリューション製品群を使用すれば、ビジネスにAIを活用できます。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
1. Procurement optimization built on AI-driven insights、IBM、2024年6月
2. 2025 CEO Study: 5 mindshifts to supercharge business growth、IBM、2025年
3. 2025 CDO Study: The AI multiplier effect、IBM、2025年
4. Cost of a Data Breach Report 2025、IBM、2025年
5. IBM Report: 13% Of Organizations Reported Breaches Of AI Models Or Applications, 97% Of Which Reported Lacking Proper AI Access Controls、IBM Newsroom、2025年7月30日