AI統合に関する6つの課題を乗り越えるためのヒント

AI時代が形作られるにつれ、企業は人工知能を既存のシステムに統合する最適な方法をますます模索するようになっています。世界的な飲料会社であるCoca-Cola Europacific Partnersは、調達変革の取り組みの一環としてAI搭載分析を取り入れました。この取り組みにより、年間500万米ドルのコストと回避策の削減を含め、全体で4,000万米ドル以上のビジネス上のメリットが実現しました。1

AIをビジネス・プロセスに埋め込むことは、デジタル・トランスフォーメーションの取り組みを推進するために欠かせないコンポーネントです。AIは反復的な作業を自動化し、効率を高め、実行可能な洞察を引き出し、より迅速でスマートな意思決定を可能にします。

AIの統合は、業界、ビジネスニーズ、ユースケースによって異なります。例えば、電子商取引の小売業者は、売上予測のために予測分析を採用し、オーダーメイドの商品提案のためにレコメンデーション・エンジンを採用し、顧客体験を向上させるために自然言語処理（NLP）を備えたバーチャル・アシスタントを採用するかもしれません。一方、製造企業は、在庫管理とサプライチェーンの最適化のためにAIエージェントを導入し、ロボット資産の予知保全を行い、顧客サポートのためにChatGPTのようなチャットボットを導入するかもしれません。

しかし、多くの組織にとって、AIの統合は決してシームレスではありません。互換性の問題、技術的な問題、業務運営の中断などのハードルに直面する可能性があります。

ここでは、企業が遭遇する可能性のある一般的な課題と、よりスムーズなAI統合プロセスのためにそれらに取り組むためのヒントをご紹介します。