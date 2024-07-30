ステップバイステップ・ガイド：ビジネスのための生成AI

生成AIの取り組みを成功させるためには、明確な目標設定が欠かせません。

生成AIが解決できる具体的なビジネス課題を特定する

生成AIの目標を設定するときは、まず組織の包括的な戦略目標を検討することから始めましょう。顧客体験の向上、業務効率の向上、イノベーションの推進など、AIへの取り組みはこれらの広範なビジネス目標を直接サポートするものでなければなりません。

変革の機会を特定する

段階的な改善の先に目を向け、生成AIがどのようにビジネス・プロセスやサービスを根本的に変革できるかに焦点を当ててください。これには、製品開発サイクルの見直し、新しい収益源の創出、または意思決定プロセスの変革が含まれる場合があります。たとえば、あるメディア会社は、生成AIを使用してパーソナライズされたコンテンツを大規模に作成するという目標を設定し、新しい市場や視聴者セグメントを開拓する可能性があります。

ビジネス・リーダーに、期待される成果と成功のメトリクスについて概要を説明してもらう

生成AIイニシアチブの成功を評価するための、明確で定量化可能なメトリクスを確立します。これには、収益成長やコスト削減などの財務指標、生産性の向上や節約された時間などの運用メトリクス、満足度スコアやエンゲージメント率などの顧客中心の測定などが含まれます。