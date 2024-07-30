ステップバイステップ・ガイド：ビジネスのための生成AI

生成人工知能（生成AI）は、イノベーション、生産性、効率性の新たな機会を創出することにより、ビジネスの世界を変革しています。このガイドでは、企業に生成AIを導入するための明確なロードマップをご紹介します。さらに、あらゆるレベルの技術的専門知識にアクセスできる実践的な洞察を提供すると共に、AI導入プロセス全体における主要な利害関係者の役割についても概説します。
生成AIの取り組みを成功させるためには、明確な目標設定が欠かせません。
生成AIの目標を設定するときは、まず組織の包括的な戦略目標を検討することから始めましょう。顧客体験の向上、業務効率の向上、イノベーションの推進など、AIへの取り組みはこれらの広範なビジネス目標を直接サポートするものでなければなりません。
段階的な改善の先に目を向け、生成AIがどのようにビジネス・プロセスやサービスを根本的に変革できるかに焦点を当ててください。これには、製品開発サイクルの見直し、新しい収益源の創出、または意思決定プロセスの変革が含まれる場合があります。たとえば、あるメディア会社は、生成AIを使用してパーソナライズされたコンテンツを大規模に作成するという目標を設定し、新しい市場や視聴者セグメントを開拓する可能性があります。
生成AIイニシアチブの成功を評価するための、明確で定量化可能なメトリクスを確立します。これには、収益成長やコスト削減などの財務指標、生産性の向上や節約された時間などの運用メトリクス、満足度スコアやエンゲージメント率などの顧客中心の測定などが含まれます。
ビジネス上の問題と望ましい成果を明確に把握した上で、詳細を掘り下げてビジネス上の問題をユースケースに集約する必要があります。
技術的な実現可能性アセスメントを実施して、生成AIを既存のシステムに統合することの複雑さを評価します。これには、カスタム・モデルの開発が必要かどうか、あるいは事前トレーニングされたモデルが利用できるかどうかを判断することや、さまざまなユースケースの計算要件を検討することなどが含まれます。
潜在的な収益への影響、コスト削減の機会、主要なビジネス指標の改善、技術的な複雑さ、リソース要件、実装までの時間などの要素を考慮するためのスコアリング・マトリックスを作成します。
ユースケースを選択したら、データの前処理要件、モデル選択基準、既存システムとの統合ポイント、パフォーマンス・メトリクスと評価基準などの技術的概念実証の概要を説明します。
生成AIの取り組みを組織のニーズに合致させ、幅広いサポートを確保するには、主要な利害関係者との早期参画が不可欠です。ほとんどのチームには、少なくとも以下の4種類のチーム・メンバーが必要です。
生成AIの導入を成功させるには、データ資産の徹底的な評価が不可欠です。
データはまさに生成AIの基盤であり、包括的なインベントリーが極めて重要です。まず、構造化データ、半構造化データ、非構造化データなど、組織全体で利用可能なすべてのデータ・ソースを特定します。各ソースが特定の生成AI目標と関連性があるかを評価します。例えば、カスタマー・サービス用チャットボットを開発している場合は、顧客インタラクション・ログ、製品情報データベース、FAQに焦点を当てる必要があります。
IBM watsonx.dataなどのツールは、生成AIワークロード向けにデータを一元化し、準備するうえで非常に役立ちます。例えば、watsonx.dataは、クラウド環境とオンプレミス環境にまたがるすべてのデータにアクセスするための単一のエントリー・ポイントを提供します。この統合アクセスにより、データ管理と統合タスクが簡素化されます。watsonx.dataは、この一元的な手法を用いて、AIモデル用のデータの準備と検証のプロセスを合理化します。その結果、生成AIイニシアチブは、信頼できる管理対象データという強固な基盤の上に構築されます。
こうしたプロセスで、データ・エンジニアは専門知識を駆使してデータ品質を評価し、堅固なデータ準備プロセスを確立します。データの品質は生成AIモデルのパフォーマンスに直接影響することを忘れないでください。
適切なAIモデルの選択は、プロジェクトの成功を左右する重要な決定事項です。
データ・サイエンティストは、特定のユースケースに適した基盤モデルを選択する上で重要な役割を果たします。モデルの性能、規模、専門分野などの要素を評価して、最適なモデルを見つけます。IBM watsonx.aiは、このプロセスを簡素化する基盤モデル・ライブラリーを提供し、さまざまなタスクに最適化された、事前トレーニング済みのさまざまなモデルを提供します。このライブラリーにより、データサイエンティストはさまざまなモデルを素早く実験することができ、選択プロセスを加速し、選択したモデルがプロジェクトの要件に確実に適合するようにすることができます。
これらのGraniteモデルは、インターネット、学界、各種規定、法律、金融などの情報源から得られる信頼できるエンタープライズ・データでトレーニングされているため、幅広いビジネス・アプリケーションに最適です。watsonx.aiなどのプラットフォームで利用できるIBM Graniteなどの事前トレーニング済みモデルとカスタム構築オプションの間のトレードオフを検討します。
AI開発者と早期に協力し、選択したモデルを既存のシステムやワークフローとどのように統合するかを計画し、スムーズな導入プロセスを実現します。
トレーニングと検証は、生成AIモデルの性能を向上させる上で重要なステップです。
watsonx.aiなどのプラットフォームを使用して、モデルの効率的なトレーニングを行います。プロセス全体を通じて、進行状況を綿密に監視し、パラメーターを調整してパフォーマンスを最適化します。
厳密なテストが不可欠です。watsonx.governanceなどのガバナンス・ツールキットは、モデルの動作を評価し、関連する規制や倫理指針への準拠を確保するのに役立ちます。
生成AIモデルをデプロイすると、開発から実用アプリケーションへの移行が始まります。
開発者は、モデルを既存のビジネス・アプリケーションに統合する主導権を握ります。基盤モデルとアプリケーション間のシームレスな通信を可能にするAPIまたはインターフェースの作成に重点を置いています。開発者はデータの前処理、アウトプットのフォーマット、拡張性などの面にも対処します。これにより、モデルの応答がビジネス・ロジックやユーザー・エクスペリエンスの要件と合致していることを確認します。
ユーザーと技術チームとの明確なフィードバック・ループを確立することが不可欠です。この継続的なコミュニケーションは、問題を特定し、洞察を収集し、生成AIソリューションの継続的な改善を推進するために不可欠です。
生成AIプロジェクトの成熟に合わせて、その影響と機能を拡大していきましょう。
最初の生成AIプロジェクトがその価値を証明したら、それを組織全体に適用する機会を探しましょう。
複雑な課題に取り組むために、同様のユースケースにモデルを適応させたり、watsonx.aiなどのプラットフォームでより高度な機能を探索したりする場合があります。
規模が拡大するにつれて、強力なガバナンスの実践を維持することが重要になります。watsonx.governanceなどのツールは、拡大し続ける生成AI機能が倫理的でコンプライアンスに準拠し、ビジネス目標に沿ったものであることを保証するのに役立ちます。
生成AIの導入は、単に新しいテクノロジーを導入するだけでなく、ビジネス環境を再構築する変革的な旅でもあります。このガイドでは、生成AIを使用してイノベーションを推進し、競争上の優位性を確保するための基盤を築きました。次のステップに進むときは、次のことを忘れないでください。
これらの原則を受け入れることで、ビジネスにおける生成AIの可能性を最大限に引き出すことができるようになります。
IBM watsonxプラットフォームが生成AIの目標達成をどのように加速できるかをご覧ください。watsonx.dataを使用したデータ準備から、watsonx.aiを使用したモデル開発、watsonx.governanceを使用した責任あるAIの実践まで、IBMには、皆様の旅をあらゆる段階でサポートするツールがあります。