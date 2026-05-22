Gli asset fisici sono costosi e una gestione adeguata riduce al minimo i rischi di sicurezza, previene acquisti eccessivi e aiuta a garantire che le garanzie non vengano perse. Il costo finanziario di una scarsa gestione degli asset hardware (HAM) può essere dannoso per l'azienda e per le operazioni complessive.

Il detto "non puoi proteggere ciò che non puoi vedere" è particolarmente vero per quanto riguarda l'HAM. Il processo di gestione degli asset offre una visibilità degli asset IT end-to-end e riduce il rischio di violazioni dei dati su dispositivi persi o non tracciati.

Separatamente, l'HAM è importante per mantenere la conformità normativa. Le verifiche e gli standard di settore richiedono una documentazione chiara e completa, dal procurement fino al ritiro. I processi HAM possono garantire che tutti gli asset siano contabilizzati e che qualsiasi hardware alla fine del ciclo di vita venga smaltito, proteggendo i dati sensibili aziendali e dei clienti.

Gli strumenti moderni di gestione degli asset IT integrano i dati storici del ciclo di vita nei processi e negli strumenti di gestione degli asset, consentendo un processo decisionale più strategico basato su dati in tempo reale. I leader IT possono prendere decisioni basate sui dati riguardo alla durata dell'hardware e ai cicli di aggiornamento.

Le funzionalità di automazione possono ridurre gli errori umani e semplificare compiti di routine, come il tracciamento degli asset, l'onboarding e l'offboarding delle attrezzature. L'HAM può aiutare a ottimizzare le operazioni e workflow IT, dando ai team IT più tempo per concentrarsi su obiettivi aziendali di priorità più elevata.