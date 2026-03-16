Che cos'è il recupero degli asset IT?

Gli asset IT che non possono essere rivenduti o reimpiegati all'interno di un'organizzazione vengono riciclati. Il quinto passaggio del processo di recupero degli asset IT prevede lo smaltimento finale dei dispositivi ritenuti irrecuperabili e che non contengono più dati sensibili.

I circuiti stampati, ad esempio, sono pieni di metalli e plastiche preziose che possono essere deviati dalle discariche e riprocessati per ridurre al minimo l'impatto ambientale. La quinta e ultima fase del recupero degli asset IT è critica per la responsabilità ambientale e l'economia circolare.