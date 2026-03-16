Che cos'è il recupero degli asset IT?

Il recupero degli asset IT è un processo su cui le aziende si affidano per proteggere, valutare e smaltire in modo sicuro l'attrezzatura IT inutilizzata. È una parte critica della gestione del ciclo di vita degli asset IT (ALM), un approccio strategico per prolungare la vita utile degli asset e aumentare la loro efficienza.
Il recupero degli asset IT è alla base di diversi aspetti importanti delle moderne pratiche IT aziendali, come il risparmio sui costi, la sicurezza dei dati e la distruzione sicura dei dati.
Le organizzazioni dipendono da una vasta gamma di asset per i loro core business, tra cui laptop, desktop e server. Quando questi asset raggiungono la fine del loro ciclo di vita, devono trovare il modo di recuperare il loro valore residuo e gestire la loro disposizione finale.
Nella moderna gestione della supply chain (SCM), il recupero degli asset IT è diventato una parte fondamentale dell'economia circolare. Questo approccio prevede un modello economico che aiuta a eliminare i rifiuti elettronici e a promuovere la sostenibilità estendendo i cicli di vita dell'hardware IT attraverso il riutilizzo e la rivendita. L'economia circolare si basa su un insieme diversificato di pratiche note come smaltimento degli asset IT (ITAD) che includono la cancellazione dei dati, la sovrascrittura dei dati, la distruzione fisica e il remarketing dei dispositivi smantellati.
I programmi di recupero degli asset IT sono definiti da certificazioni riconosciute a livello nazionale e internazionale e da framework di protezione dei dati. Alcune delle più comuni sono offerte da organizzazioni come il National Institute of Standards and Technology (NIST), l'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) europeo.
Tutti gli asset IT – indipendentemente dalla dimensione o dalla complessità – attraversano le cinque fasi del ciclo di vita degli asset IT:
A seconda della quantità e della complessità degli asset IT da recuperare, il ripristino può richiedere da alcuni giorni (ad esempio, la cancellazione in loco) ad alcune settimane (ad esempio, ristrutturazione e remarketing). Ogni fase dipende dal monitoraggio e dalla documentazione accurati e dettagliati degli asset, la spina dorsale di un approccio solido alla gestione degli asset IT (ITAM).
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Il processo di recupero degli asset IT si basa su una serie di cinque passaggi coordinati progettati per ottimizzare il valore degli asset e la sicurezza dei dati. Ecco una panoramica di ogni passaggio e della sua importanza nel processo complessivo.
Per stabilire un solido approccio di recupero degli asset IT, le organizzazioni devono mantenere un inventario in tempo reale delle loro attrezzature IT ritirate, inclusi laptop, dischi rigidi e componenti hardware rimovibili.
Inventari completi e in tempo reale possono aiutare le organizzazioni a monitorare la condizione degli asset, valutare il valore residuo e scegliere l'approccio più conveniente per il recupero.
Quando si tratta di smaltire dati e asset sensibili on-premise (in genere nei data center), la maggior parte delle organizzazioni preferisce la distruzione e la cancellazione dei dati in loco rispetto alla distruzione fuori sede.
Tattiche come la sanificazione dei dati, un processo che rimuove in modo permanente le informazioni sensibili dai dispositivi di storage, contribuiscono a garantire che i dati non escano dai locali aziendali.
Il terzo passaggio del processo di recupero degli asset IT si concentra sulla cancellazione sicura dei dati, sulla loro sovrascrittura e sulla distruzione fisica degli asset IT, quando necessario.
I fornitori di servizi per la distruzione dei dati devono ottenere certificazioni da organizzazioni come la National Association for Information Destruction (NAID), la cui valutazione più alta, NAID AAA, è considerata lo standard del settore. I provider di servizi gestiti (MSP) con queste certificazioni, pratiche documentate di distruzione dei dati e un comprovato impegno per la responsabilità ambientale sono in genere partner forti.
Gli asset che hanno un potenziale valore di rivendita e i cui dati sono stati rimossi in modo sicuro sono idonei per la ristrutturazione e la ridistribuzione o la rivendita.
Nel passaggio di ristrutturazione, gli asset vengono riparati, testati e aggiornati, in modo da poter essere nuovamente utilizzati. Le aziende possono poi reimpiegare l'asset all'interno della propria organizzazione o scegliere di rivenderlo, utilizzando strumenti di remarketing per aumentarne il valore di rivendita.
Gli asset IT che non possono essere rivenduti o reimpiegati all'interno di un'organizzazione vengono riciclati. Il quinto passaggio del processo di recupero degli asset IT prevede lo smaltimento finale dei dispositivi ritenuti irrecuperabili e che non contengono più dati sensibili.
I circuiti stampati, ad esempio, sono pieni di metalli e plastiche preziose che possono essere deviati dalle discariche e riprocessati per ridurre al minimo l'impatto ambientale. La quinta e ultima fase del recupero degli asset IT è critica per la responsabilità ambientale e l'economia circolare.
Il recupero degli asset IT può beneficiare molti aspetti di un'organizzazione, dalla riduzione dei costi generali e l'aumento dell'efficienza al rafforzamento del profilo di governance ambientale e sociale (ESG). Ecco alcuni dei suoi principali benefici a livello aziendale:
I vantaggi di un corretto recupero degli asset IT non si limitano ai dipartimenti IT delle singole organizzazioni; spesso si estendono a interi settori. Ecco alcuni settori e stakeholder che spesso ne traggono beneficio:
Per implementare un solido processo di recupero degli asset IT, le organizzazioni devono considerare diversi fattori. Ecco alcuni dei più importanti:
Nonostante i numerosi vantaggi, implementare una solida procedura di recupero dell'asset IT rappresenta ancora una sfida. Ecco alcuni ostacoli comuni che le organizzazioni affrontano.
Le operazioni aziendali devono allinearsi a un insieme diversificato di standard e framework di conformità che cambiano tra i settori e i territori. Lo smaltimento degli asset IT (ITAD) si trova all'intersezione di framework sovrapposti che possono rendere difficile la conformità e richiedere tempo e risorse significative.
L'ascesa dell'intelligenza artificiale (AI) ha reso le violazioni dei dati più complesse e sofisticate.
Secondo l'ultimo Report Cost of a Data Breach di IBM, il 97% delle organizzazioni ha subito un incidente di sicurezza legato all'AI lo scorso anno. Tra queste organizzazioni, il 63% ha affermato di non disporre di politiche di governance dell'AI adeguate per gestire o prevenire la shadow AI. Il landscape del recupero dell'asset IT è vulnerabile quando la cancellazione o la distruzione dei dati inadeguate espongono dati riservati.
Il tracciamento degli asset, ovvero il monitoraggio in tempo reale della posizione, provenienza e condizioni di un asset IT, può essere difficile per le organizzazioni responsabili di migliaia di laptop, desktop, server e altri tipi di hardware IT.
Le incongruenze nel tracciamento degli asset possono portare a registri di ciclo di vita degli asset incompleti e a una cattiva storia di manutenzione che alla fine riducono il valore di rivendita di un asset.
Con la rapida evoluzione tecnologica, i cicli di aggiornamento hardware più brevi – ovvero il lasso di tempo necessario per ritirare e sostituire i componenti tecnologici con modelli più recenti – stanno limitando le opportunità di rivendita.
Ad esempio, in alcuni settori, le tecnologie acquistate solo pochi anni fa non possono più supportare il software di cui i dipendenti hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro. Questo aspetto rende difficile la rivendita degli asset.
Prima di iniziare un programma di recupero degli asset IT, le organizzazioni devono assicurarsi di aver eseguito questi passaggi:
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1 Global Value Chains Outlook 2026: Orchestrating Corporate and National Agility, World Economic Forum, gennaio 2026