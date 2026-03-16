Ingegneri in una sala server
Gestione degli asset

Che cos'è il recupero degli asset IT?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Pubblicato il 16 marzo 2026

Che cos'è il recupero degli asset IT?

Il recupero degli asset IT è un processo su cui le aziende si affidano per proteggere, valutare e smaltire in modo sicuro l'attrezzatura IT inutilizzata. È una parte critica della gestione del ciclo di vita degli asset IT (ALM), un approccio strategico per prolungare la vita utile degli asset e aumentare la loro efficienza.

Il recupero degli asset IT è alla base di diversi aspetti importanti delle moderne pratiche IT aziendali, come il risparmio sui costi, la sicurezza dei dati e la distruzione sicura dei dati.

Le organizzazioni dipendono da una vasta gamma di asset per i loro core business, tra cui laptop, desktop e server. Quando questi asset raggiungono la fine del loro ciclo di vita, devono trovare il modo di recuperare il loro valore residuo e gestire la loro disposizione finale.

Nella moderna gestione della supply chain (SCM), il recupero degli asset IT è diventato una parte fondamentale dell'economia circolare. Questo approccio prevede un modello economico che aiuta a eliminare i rifiuti elettronici e a promuovere la sostenibilità estendendo i cicli di vita dell'hardware IT attraverso il riutilizzo e la rivendita. L'economia circolare si basa su un insieme diversificato di pratiche note come smaltimento degli asset IT (ITAD) che includono la cancellazione dei dati, la sovrascrittura dei dati, la distruzione fisica e il remarketing dei dispositivi smantellati.

I programmi di recupero degli asset IT sono definiti da certificazioni riconosciute a livello nazionale e internazionale e da framework di protezione dei dati. Alcune delle più comuni sono offerte da organizzazioni come il National Institute of Standards and Technology (NIST), l'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) europeo.

Le fasi del ciclo di vita degli asset IT

Tutti gli asset IT – indipendentemente dalla dimensione o dalla complessità – attraversano le cinque fasi del ciclo di vita degli asset IT:

  • Pianificazione
  • Procurement
  • Distribuzione
  • Funzionamento e manutenzione
  • Smaltimento

A seconda della quantità e della complessità degli asset IT da recuperare, il ripristino può richiedere da alcuni giorni (ad esempio, la cancellazione in loco) ad alcune settimane (ad esempio, ristrutturazione e remarketing). Ogni fase dipende dal monitoraggio e dalla documentazione accurati e dettagliati degli asset, la spina dorsale di un approccio solido alla gestione degli asset IT (ITAM).

  • Pianificazione: le organizzazioni valutano la necessità di un nuovo dispositivo o di nuovi dispositivi, conducendo un'analisi costi-benefici, calcolando il costo totale di proprietà (TCO) e confrontando diversi metodi di acquisizione.
  • Procurement: nella fase di procurement, l'asset specifico viene identificato, valutato e acquistato, insieme a eventuali componenti hardware o software aggiuntivi o infrastruttura IT necessaria per soddisfare le esigenze aziendali.
  • Distribuzione: l'asset viene installato e integrato nell'ambiente IT dell'organizzazione, in modo che possa fornire le funzionalità richieste, l'accesso degli utenti e il supporto.
  • Funzionamento e manutenzione: l'asset diventa operativo, il che significa che viene utilizzato e mantenuto nel modo richiesto dall'organizzazione e può ricevere gli aggiornamenti o le riparazioni necessarie.
  • Smaltimento: dopo che la sua vita utile è terminata e il funzionamento non è più conveniente, l'asset IT viene smantellato, un processo che prevede la rimozione fisica, la distruzione sicura dei dati e lo smaltimento finale.

Unisciti agli oltre 100.000 iscritti che leggono le ultime notizie nel campo della tecnologia

Rimani aggiornato sulle tendenze più importanti (e più interessanti) del settore in ambito AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think, disponibile due volte a settimana. Leggi l'Informativa sulla privacy di IBM.

I cinque passaggi del lavoro di recupero degli asset IT

Il processo di recupero degli asset IT si basa su una serie di cinque passaggi coordinati progettati per ottimizzare il valore degli asset e la sicurezza dei dati. Ecco una panoramica di ogni passaggio e della sua importanza nel processo complessivo.

1. Inventario e valutazione degli asset

Per stabilire un solido approccio di recupero degli asset IT, le organizzazioni devono mantenere un inventario in tempo reale delle loro attrezzature IT ritirate, inclusi laptop, dischi rigidi e componenti hardware rimovibili.

Inventari completi e in tempo reale possono aiutare le organizzazioni a monitorare la condizione degli asset, valutare il valore residuo e scegliere l'approccio più conveniente per il recupero.

2. Cancellazione dei dati in loco e trasporto sicuro

Quando si tratta di smaltire dati e asset sensibili on-premise (in genere nei data center), la maggior parte delle organizzazioni preferisce la distruzione e la cancellazione dei dati in loco rispetto alla distruzione fuori sede.

Tattiche come la sanificazione dei dati, un processo che rimuove in modo permanente le informazioni sensibili dai dispositivi di storage, contribuiscono a garantire che i dati non escano dai locali aziendali.

3. Distruzione dei dati

Il terzo passaggio del processo di recupero degli asset IT si concentra sulla cancellazione sicura dei dati, sulla loro sovrascrittura e sulla distruzione fisica degli asset IT, quando necessario.

I fornitori di servizi per la distruzione dei dati devono ottenere certificazioni da organizzazioni come la National Association for Information Destruction (NAID), la cui valutazione più alta, NAID AAA, è considerata lo standard del settore. I provider di servizi gestiti (MSP) con queste certificazioni, pratiche documentate di distruzione dei dati e un comprovato impegno per la responsabilità ambientale sono in genere partner forti.

4. Ristrutturazione

Gli asset che hanno un potenziale valore di rivendita e i cui dati sono stati rimossi in modo sicuro sono idonei per la ristrutturazione e la ridistribuzione o la rivendita.

Nel passaggio di ristrutturazione, gli asset vengono riparati, testati e aggiornati, in modo da poter essere nuovamente utilizzati. Le aziende possono poi reimpiegare l'asset all'interno della propria organizzazione o scegliere di rivenderlo, utilizzando strumenti di remarketing per aumentarne il valore di rivendita.

5. Riciclo

Gli asset IT che non possono essere rivenduti o reimpiegati all'interno di un'organizzazione vengono riciclati. Il quinto passaggio del processo di recupero degli asset IT prevede lo smaltimento finale dei dispositivi ritenuti irrecuperabili e che non contengono più dati sensibili.

I circuiti stampati, ad esempio, sono pieni di metalli e plastiche preziose che possono essere deviati dalle discariche e riprocessati per ridurre al minimo l'impatto ambientale. La quinta e ultima fase del recupero degli asset IT è critica per la responsabilità ambientale e l'economia circolare.

AI Academy

Prepararsi all'AI con l'hybrid cloud

Condotto dai migliori leader di pensiero di IBM, il programma di studi è stato progettato per aiutare i dirigenti aziendali ad acquisire le conoscenze necessarie per dare priorità agli investimenti in AI che possono favorire la crescita.
Vai all'episodio

Benefici del recupero degli asset IT

Il recupero degli asset IT può beneficiare molti aspetti di un'organizzazione, dalla riduzione dei costi generali e l'aumento dell'efficienza al rafforzamento del profilo di governance ambientale e sociale (ESG). Ecco alcuni dei suoi principali benefici a livello aziendale:

  • Migliori rendimenti finanziari: le organizzazioni che praticano un forte recupero degli asset IT possono in genere recuperare il valore degli asset rivendendo, riutilizzando o ricondizionando i dispositivi (dopo aver rimosso i dati sensibili).
  • Maggiore sicurezza dei dati: ogni asset IT è una potenziale opportunità per i criminali informatici di rubare informazioni sensibili che non sono state smaltite correttamente. Il recupero certificato degli asset IT è essenziale per garantire la distruzione dei dati sensibili ed evitare violazioni di dati .
  • Riduzione dei rifiuti elettronici: la maggior parte delle organizzazioni genera volumi crescenti di rifiuti elettronici ogni anno, come asset IT rotti, scartati o obsoleti. Il corretto smaltimento degli asset IT (ITAD), una parte fondamentale del recupero degli asset IT, aiuta a ridurre i rifiuti elettronici attraverso il riciclaggio di metalli, plastica e altri materiali.
  • Ottimizzazione delle risorse migliorata: il recupero degli asset IT aiuta le organizzazioni a prolungare il ciclo di vita degli asset IT più preziosi e a garantire che funzionino ai massimi livelli per periodi di tempo più lunghi.
  • Efficienza operativa migliorata: attraverso l'uso di strumenti automatizzati che aiutano a semplificare i workflow, i moderni programmi di recupero degli asset migliorano l'efficienza operativa degli asset IT e ne prolungano il ciclo di vita.

Chi trae beneficio dal recupero degli asset IT?

I vantaggi di un corretto recupero degli asset IT non si limitano ai dipartimenti IT delle singole organizzazioni; spesso si estendono a interi settori. Ecco alcuni settori e stakeholder che spesso ne traggono beneficio:

  • Fornitori di servizi: molte aziende IT offrono il recupero di asset end-to-end e ITAD come servizio premium o come offerta aggregata ai loro clienti.
  • Provider di data center: spesso, i provider di data center gestiscono la disattivazione e la sostituzione dei server che offrono ai clienti con interruzioni minime.
  • Gruppi ambientalisti: gruppi ambientalisti come il Sierra Club e Greenpeace monitorano attivamente lo smaltimento dei rifiuti elettronici e riconoscono le organizzazioni che lo fanno bene.
  • Consumatori: uno degli aspetti spesso trascurati di un forte recupero dell'asset IT è il beneficio per il consumatore sotto forma di attrezzatura IT a basso prezzo e riutilizzata come laptop, desktop e mobile.

Considerazioni chiave sul recupero degli asset IT

Per implementare un solido processo di recupero degli asset IT, le organizzazioni devono considerare diversi fattori. Ecco alcuni dei più importanti:

  • Conformità: garantire che le pratiche di distruzione dei dati siano in linea con gli standard di sicurezza dei dati come NIST, ISO e GDPR dovrebbe sempre essere una considerazione fondamentale per il recupero degli asset IT. Il mancato rispetto di questi standard può comportare pesanti multe e la revoca della certificazione.
  • Prezzi: le organizzazioni devono valutare rigorosamente il valore di rivendita di tutto l'hardware IT e bilanciare il suo potenziale di recupero con i costi di assistenza e di riadattamento. La pratica di revisionare regolarmente gli asset IT è una parte essenziale di programmi di recupero solidi.
  • Reporting: definire una solida struttura di reporting sulle condizioni e sullo stato degli asset IT è essenziale per la trasparenza organizzativa. Le organizzazioni dovrebbero scegliere fornitori e collaboratori in grado di fornire una rigorosa documentazione della catena di custodia e metriche in tempo reale relative al recupero dell'asset.
  • Sostenibilità: i rifiuti elettronici sono monitorati da vicino dalle Nazioni Unite (ONU), che hanno riferito, nel 2024, che i livelli di rifiuti elettronici sono aumentati dell'82% dal 2010. Le Nazioni Unite hanno anche rivelato che si prevede che aumenteranno di un altro 32% entro il 2030.1 I servizi di recupero degli asset IT responsabili aiutano a prevenire questo aumento estendendo i cicli di vita degli asset IT, migliorando i risparmi sui costi, aumentando il valore di rivendita e riducendo l'impatto ambientale complessivo.

Sfide del recupero degli asset IT

Nonostante i numerosi vantaggi, implementare una solida procedura di recupero dell'asset IT rappresenta ancora una sfida. Ecco alcuni ostacoli comuni che le organizzazioni affrontano.

Complessità normativa

Le operazioni aziendali devono allinearsi a un insieme diversificato di standard e framework di conformità che cambiano tra i settori e i territori. Lo smaltimento degli asset IT (ITAD) si trova all'intersezione di framework sovrapposti che possono rendere difficile la conformità e richiedere tempo e risorse significative.

Violazioni dei dati

L'ascesa dell'intelligenza artificiale (AI) ha reso le violazioni dei dati più complesse e sofisticate.

Secondo l'ultimo Report Cost of a Data Breach di IBM, il 97% delle organizzazioni ha subito un incidente di sicurezza legato all'AI lo scorso anno. Tra queste organizzazioni, il 63% ha affermato di non disporre di politiche di governance dell'AI adeguate per gestire o prevenire la shadow AI. Il landscape del recupero dell'asset IT è vulnerabile quando la cancellazione o la distruzione dei dati inadeguate espongono dati riservati.

Tracciamento degli asset

Il tracciamento degli asset, ovvero il monitoraggio in tempo reale della posizione, provenienza e condizioni di un asset IT, può essere difficile per le organizzazioni responsabili di migliaia di laptop, desktop, server e altri tipi di hardware IT.

Le incongruenze nel tracciamento degli asset possono portare a registri di ciclo di vita degli asset incompleti e a una cattiva storia di manutenzione che alla fine riducono il valore di rivendita di un asset.

Cambiamento tecnologico

Con la rapida evoluzione tecnologica, i cicli di aggiornamento hardware più brevi – ovvero il lasso di tempo necessario per ritirare e sostituire i componenti tecnologici con modelli più recenti – stanno limitando le opportunità di rivendita.

Ad esempio, in alcuni settori, le tecnologie acquistate solo pochi anni fa non possono più supportare il software di cui i dipendenti hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro. Questo aspetto rende difficile la rivendita degli asset.

Lista di controllo per il recupero degli asset IT

Prima di iniziare un programma di recupero degli asset IT, le organizzazioni devono assicurarsi di aver eseguito questi passaggi:

  • Aver mantenuto elenchi aggiornati degli asset IT che intendono recuperare, insieme a registri dettagliati del ciclo di vita
  • Aver convalidato tutte le certificazioni dei fornitori pertinenti (R2, e-Stewards, ISO 14001, NAID)
  • Aver stabilito una catena di custodia consolidata e processi di sanificazione dei dati in loco
  • Aver richiesto la prova da parte di tutti i fornitori di una distruzione sicura dei dati
  • Aver documentato il valore residuo e gli esiti di rivendita per gli asset rilevanti
  • Aver garantito la conformità alle normative ESG per lo smaltimento finale
  • Aver allineato le politiche che regolano i programmi di recupero degli asset IT con le politiche di gestione degli asset IT
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

Risorse

Illustrazione stilizzata con un design circolare a rete, caratterizzato da nodi e linee interconnessi, con un cerchio centrale a gradiente verde che racchiude e rappresenta diverse icone legate alla tecnologia
Come i responsabili delle operazioni e della manutenzione scelgono un sistema progettato per oggi e pronto per il futuro

Esplora come le organizzazioni usano l’AI, il cloud e le strategie basate sui dati per promuovere l’innovazione, migliorare l’efficienza e creare una base solida e resiliente per la crescita futura.
Logo IDC
IDC: il valore di IBM Maximo per l'azienda

Scopri come la tua organizzazione può ottenere un valore significativo utilizzando IBM Maximo per la gestione di tutti gli asset.
Dashboard che mostra gli strumenti di gestione del workflow e le visualizzazioni dei dati
Partecipa al tour autoguidato

Esplora, in meno di 10 minuti, IBM Maximo Application Suite, una soluzione unificata per la gestione del ciclo di vita degli asset, scegliendo il percorso che preferisci.
Logo IDC
Scopri come IDC valuta gli EAM moderni

Valuta soluzioni di Enterprise Asset Management abilitate dall’AI e scegli il fornitore giusto per ridurre i tempi di inattività, soddisfare i requisiti di conformità e aumentare al massimo il ritorno sull’investimento (ROI).
Illustrazione astratta con design orbitale in blu
Affidabile, sostenibile, rinnovabile: energia che funziona

Scopri come VPI avanza nel percorso verso il net zero con il software IBM Maximo.

Frecce intorno a quattro punti bianchi con linee su sfondo blu scuro
Ridurre le emissioni di carbonio nel tragitto casa-lavoro

Transport for London consente al pubblico di spostarsi in modo sicuro, affidabile e sostenibile centralizzando le attività di manutenzione sul software IBM Maximo.
Soluzioni correlate
Software di gestione degli asset IT

Scopri la gestione integrata dei servizi IT e la gestione del ciclo di vita degli asset IT con IBM Maximo Application Suite.

 Esplora il software di gestione degli asset IT
Software e soluzioni per la gestione del ciclo di vita degli asset (ALM, Asset Lifecycle Management)

Utilizza l'AI e gli insight sui dati per ottimizzare le prestazioni degli asset dall'inizio alla fine.

 Esplora le soluzioni ALM
Servizi di consulenza operativa

Trasforma le tue operazioni utilizzando dati completi e potenti tecnologie basate sull'AI per integrare i processi di ottimizzazione e promuovere una crescita intelligente.

 Esplora i servizi di consulenza operativa
Fasi successive

Riduci i costi, estendi il ciclo di vita degli asset e aumenta la soddisfazione degli utenti grazie alla gestione self-service automatizzata e alle funzionalità di service desk integrate basate su best practice.

  1. Esplora Maximo Application Suite
  2. Guarda la presentazione del prodotto
Note a piè di pagina

1 Global Value Chains Outlook 2026: Orchestrating Corporate and National Agility, World Economic Forum, gennaio 2026