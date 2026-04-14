Il processo di smantellamento degli asset è la fase di fine del ciclo di vita degli asset da cui dipendono le organizzazioni e i reparti IT per smaltire in sicurezza gli asset fisici e digitali.
Lo smantellamento degli asset è una parte fondamentale della moderna gestione degli asset IT, aiutando le organizzazioni a ritirare i propri asset IT in modo da dare priorità alla sicurezza dei dati, alla conformità normativa, all'efficienza dei costi e alla sostenibilità.
Negli ambienti IT aziendali moderni e complessi come i data center e gli ecosistemi Internet of Things (IoT), i dati sensibili e le informazioni sensibili spesso persistono su un dispositivo molto tempo dopo la sua vita utile. La dismissione degli asset IT e lo smaltimento degli asset IT (ITAD) aiutano le organizzazioni ad eseguire la distruzione dei dati su questi dispositivi, in modo che possano essere riutilizzati, riciclati o rivenduti.
Il processo moderno di smantellamento degli asset si estende su tutta la vita utile di un asset, integrando le best practice di privacy dei dati e cybersecurity in tutto il processo. Un'efficace gestione del ciclo di vita degli asset (ALM) aiuta a garantire che le aziende soddisfino i requisiti normativi e gli standard di settore in continua evoluzione in materia di cancellazione dei dati e gestione dei rifiuti elettronici, dispositivi elettronici obsoleti o scartati.
La domanda di strumenti e workflow efficaci per lo smantellamento degli asset è alta e in costante crescita. Secondo un recente rapporto, il mercato globale delle funzionalità ITAD è stato valutato a 17,5 miliardi di USD nel 2025. Si prevede che raggiungerà i 40,1 miliardi di USD entro il 2035, rappresentando un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,9%.1
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Il processo di smantellamento degli asset consiste in sette passaggi progettati per semplificare le operazioni, garantire una gestione sicura dei dati e mantenere la conformità normativa. Diamo uno sguardo più da vicino a ciascuno.
Il primo passaggio nel processo di smantellamento degli asset è l'identificazione degli asset, nota anche come validazione degli asset.
Durante questo passaggio, i moderni sistemi di tracciamento degli asset dotati di strumenti di monitoraggio in tempo reale possono aiutare i team IT a convalidare i record di inventario. Confermano inoltre informazioni critiche su un asset, come le sue condizioni, la storia delle prestazioni e la criticità complessiva per l'infrastruttura IT.
Lo smantellamento degli asset richiede un ampio coordinamento tra gli stakeholder, inclusi i dipartimenti IT, i team di conformità e i responsabili della sostenibilità.
Durante la fase di smantellamento, le organizzazioni devono stabilire le tempistiche di smaltimento e scegliere un tipo di smaltimento, come il riutilizzo degli asset, la rivendita o la distruzione. Devono anche decidere se un asset sarà smantellato in loco o fuori sede attraverso un fornitore certificato.
Esistono tre approcci comuni per la rimozione dei dati sensibili dai dispositivi di storage:
Per evitare costose violazioni dei dati, le organizzazioni devono seguire i rigorosi standard del settore per la distruzione dei dati durante questa fase. La gestione impropria dei dischi rigidi e di altri dispositivi può comportare la compromissione di informazioni sensibili e dati personali, spesso con conseguenti multe costose e danni alla reputazione.
La quarta fase prevede la distruzione fisica dei componenti di storage attraverso la triturazione, la frantumazione o l'incenerimento di unità e componenti.
Le organizzazioni in genere effettuano la distruzione fisica in loco, in un ambiente controllato e altamente visibile, in modo da garantire la conformità ai requisiti normativi e alle proprie politiche interne.
I reparti IT devono avere una catena di custodia rigorosa per gli asset che inviano fuori sede e assicurarsi di documentare ogni fase del viaggio.
Questo passaggio include un imballaggio sicuro, un trasporto tracciabile e una documentazione rigorosa dei passaggi di consegne tra le parti responsabili lungo il percorso. Le organizzazioni più mature implementano sistemi di tracciamento automatizzati durante questa fase per garantire gli audit trail e ridurre al minimo i rischi di cybersecurity.
La sesta fase del processo di smantellamento degli asset valuta gli asset IT sanificati per uno dei tre potenziali destini, ovvero riutilizzo, rivendita o riciclaggio:
L'ultima fase del processo di smantellamento degli asset prevede la generazione di documentazione e certificazioni per convalidare la conformità normativa. Queste certificazioni spesso includono i seguenti elementi:
Le organizzazioni più avanzate utilizzano funzionalità di automazione e monitoraggio della conformità in tempo reale durante questa fase per semplificare i workflow e aumentare l'efficienza.
Se applicati correttamente, i sette passaggi del processo di smantellamento degli asset possono apportare benefici misurabili a livello globale. Ecco uno sguardo a cinque dei più comuni:
Organizzazioni di varie dimensioni e in diversi settori industriali si affidano allo smantellamento degli asset per estendere il ciclo di vita degli asset e rispettare le normative specifiche del settore. Ecco alcuni dei suoi casi d'uso più popolari.
I data center su larga scala richiedono frequenti aggiornamenti dell'infrastruttura per garantire che le aziende utilizzino i sistemi più avanzati con gli strumenti e le funzionalità più recenti. Il processo di smantellamento degli asset aiuta a sostituire server legacy e sistemi di storage senza interrompere le operazioni core business o compromettere la sicurezza dei dati.
Durante un progetto di modernizzazione, le pratiche di smantellamento degli asset garantiscono che i lavoratori seguano rigorosi protocolli di catena di custodia per asset critici come hard disk ad alta capacità e server che contengono dati sensibili.
I cicli di aggiornamento (aggiornamenti o sostituzioni periodiche e pianificate degli asset IT) sono critici per ottimizzare le prestazioni degli asset IT. Le organizzazioni si affidano allo smantellamento degli asset per ritirare in modo sicuro le attrezzature IT vecchie e inefficienti e sostituirle con strumenti e sistemi moderni. I team IT sostituiscono regolarmente laptop, desktop e altri dispositivi nell'ambito dei cicli di aggiornamento della tecnologia, generando elevati volumi di asset che contengono dati sensibili.
Uno smantellamento efficace degli asset IT assicura la sanificazione di ogni dispositivo al termine della sua vita utile, in conformità con gli standard del settore.
Quando due organizzazioni o divisioni si fondono, è comune avere duplicati di asset IT comuni come desktop, laptop e server. Per aumentare l'efficienza, le entità in fusione spesso ritirano un alto volume di asset IT ridondanti contemporaneamente. Durante questo tipo di evento, le organizzazioni che si fondono devono mantenere la conformità normativa e adottare tattiche sicure dei dati durante tutto il processo.
Le organizzazioni in fase di fusione si affidano al processo di smantellamento degli asset per mantenere l'integrità degli ambienti IT e garantire la sanificazione dei dispositivi ritirati.
L'ascesa della forza lavoro mobile ha creato nuovi approcci allo smantellamento degli asset, esponendo dispositivi IT personali come laptop e telefoni cellulari a minacce che vanno oltre l'ecosistema IT tradizionale da ufficio o in sede. La raccolta, il monitoraggio e la sanificazione di questo tipo di asset introduce nuove sfide nel processo di smantellamento degli asset.
Il trasporto sicuro e la distruzione verificata dei dati sono essenziali per prevenire violazioni dei dati quando gli asset IT che hanno reso possibile il lavoro remoto sono vicini alla fine della loro vita utile. I laptop e altri dispositivi mobili che contengono dati sensibili, ad esempio, possono essere dimenticati o smarriti in casa o in auto quando vengono sostituiti con dispositivi più recenti. Questi vecchi dispositivi devono essere adeguatamente sanificati e dismessi per prevenire le violazioni dei dati.
Settori altamente regolamentati come l'assistenza sanitaria, la finanza e il governo hanno requisiti unici in materia di dati personali e privacy dei dati. Lo smantellamento degli asset in questi settori deve essere in linea con le normative specifiche del settore, come procedure avanzate di documentazione e verifica progettate per aggiungere rigore e più livelli di sicurezza.
Nel settore sanitario, ad esempio, le organizzazioni devono garantire la gestione sicura e conforme degli asset come dispositivi di imaging e attrezzatura medica abilitata IoT che contengono dati sensibili. L'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) richiede che qualsiasi asset che memorizzi o elabori informazioni sanitarie protette elettroniche (ePHI) debba essere sottoposto a una verificabile cancellazione dei dati prima del ritiro.
Le strategie Green IT, approcci strutturati per ridurre l'impatto ambientale degli asset durante tutto il loro ciclo di vita, si basano sullo smantellamento degli asset per promuovere le best practice attraverso il riutilizzo e il riciclo. Uno smantellamento efficace degli asset aiuta le imprese a ridurre al minimo il proprio impatto ambientale, garantendo al contempo la conformità con gli standard più rigorosi.
Ad esempio, l'economia circolare, un modello economico ampiamente utilizzato che mira a eliminare i rifiuti e promuovere la sostenibilità, si basa sul processo di smantellamento degli asset per aiutare le aziende a riparare, riutilizzare e riciclare i dispositivi. Questo approccio riduce le emissioni di carbonio e supporta operazioni più sostenibili.
Lo smantellamento degli asset è pronto per una rapida crescita e un cambiamento guidato principalmente da fattori tecnologici. L'ascesa dell'automazione AI e le nuove funzionalità dell'IoT e della robotica continueranno a guidare l'innovazione in tre aree chiave:
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