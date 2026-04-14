Lo smantellamento degli asset è una parte fondamentale della moderna gestione degli asset IT, aiutando le organizzazioni a ritirare i propri asset IT in modo da dare priorità alla sicurezza dei dati, alla conformità normativa, all'efficienza dei costi e alla sostenibilità.

Negli ambienti IT aziendali moderni e complessi come i data center e gli ecosistemi Internet of Things (IoT), i dati sensibili e le informazioni sensibili spesso persistono su un dispositivo molto tempo dopo la sua vita utile. La dismissione degli asset IT e lo smaltimento degli asset IT (ITAD) aiutano le organizzazioni ad eseguire la distruzione dei dati su questi dispositivi, in modo che possano essere riutilizzati, riciclati o rivenduti.

Il processo moderno di smantellamento degli asset si estende su tutta la vita utile di un asset, integrando le best practice di privacy dei dati e cybersecurity in tutto il processo. Un'efficace gestione del ciclo di vita degli asset (ALM) aiuta a garantire che le aziende soddisfino i requisiti normativi e gli standard di settore in continua evoluzione in materia di cancellazione dei dati e gestione dei rifiuti elettronici, dispositivi elettronici obsoleti o scartati.

La domanda di strumenti e workflow efficaci per lo smantellamento degli asset è alta e in costante crescita. Secondo un recente rapporto, il mercato globale delle funzionalità ITAD è stato valutato a 17,5 miliardi di USD nel 2025. Si prevede che raggiungerà i 40,1 miliardi di USD entro il 2035, rappresentando un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,9%.1