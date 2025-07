Per soddisfare questi requisiti, Al Rajhi Capital si è rivolta a IBM, il suo partner tecnologico di fiducia. I due team hanno deciso di risolvere il dilemma dell'architettura digitale dell'azienda e, di fatto, di trasferire digitalmente il modello di business e le operazioni verso un approccio più orientato al cliente e più adatto ai tempi moderni. Alla fine delle deliberazioni, i team sono passati alle soluzioni AI aziendali di IBM.

Al Rajhi Capital, con l'aiuto di IBM, ha implementato IBM Cloud Pak® for Integration. La soluzione comprendeva anche IBM App Connect, IBM MQ, IBM API Connect®, IBM® DataPower® Gateway e la piattaforma Red Hat® OpenShift® per creare un middleware moderno che unificasse i diversi sistemi. L'implementazione ha consentito lo sviluppo della nuova applicazione mobile digitale di Al Rajhi Capital, la Super App, come viene chiamata internamente. La nuova app ha permesso alla società di aggregare tutti i servizi di investimento (intermediazione, gestione patrimoniale e investment banking) in un'interfaccia unificata e intuitiva. L'integrazione, unita alle funzionalità di event streaming di IBM Event Streams, ha supportato la comunicazione senza interruzioni tra diversi sistemi e punti dati esterni.

"La nostra ambizione di arricchire l'esperienza del cliente e la nostra posizione di leader di mercato hanno illuminato il nostro percorso di trasformazione, che non riguardava solo la tecnologia, ma anche la ridefinizione del modo in cui forniamo valore ai nostri clienti. Attraverso la nostra app offriamo ora servizi esclusivi e innovativi che ci distinguono dalla concorrenza. I clienti possono accedere alle informazioni in tempo reale da diverse borse, come la Tadāwul e altre nel mondo, e possono esplorare all'istante nuove opportunità di investimento, diversificare il proprio portfolio e massimizzare i rendimenti" ha dichiarato Ahmad Al Rifai, Chief Information Officer di Al Rajhi Capital.

Inoltre, l'azienda ha automatizzato i processi critici all'interno della Super App. Questo includeva la creazione di una piattaforma digitale per la gestione del workflow, in grado di fornire ai clienti un servizio più intuitivo e reattivo. Attraverso una strategia di hybrid cloud resa possibile da IBM Cloud Pak for Integration, l'azienda ha garantito la scalabilità dinamica. La piattaforma di osservabilità IBM Instana Observability ha svolto un ruolo chiave, fornendo osservabilità in tempo reale ed efficienza operativa per il nuovo ambiente digitale. Grazie all'esperienza e alla tecnologia di IBM, l'azienda ha drasticamente migliorato il time-to-market per il rilascio di nuove funzionalità e aggiornamenti, riducendolo da mesi a giorni.

Infine, il processo ha portato a un notevole trasferimento delle competenze e all'upskilling dei singoli membri del team IT interno. Lo sforzo collaborativo ha visto anche Al Rajhi Capital aumentare il proprio personale IT a un team di 250 persone. Poiché la domanda per i suoi servizi e prodotti continua a crescere, questa iniziativa dimostra l'agilità e l'innovazione richieste dai servizi finanziari moderni.