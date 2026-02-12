Waterfall è una metodologia di sviluppo che segue un processo lineare e sequenziale in cui ogni fase del ciclo di vita (raccolta dei requisiti, progettazione, implementazione, test, distribuzione e manutenzione) deve essere completata e approvata completamente prima che inizi la successiva. Dà priorità alla pianificazione proattiva, alla documentazione dettagliata e alla prevedibilità, rendendolo adatto a progetti con requisiti stabili e ben definiti e pochi cambiamenti previsti (ad esempio progetti governativi e sanitari).

Waterfall offre un forte controllo dei processi, ma i team di sviluppo sono isolati. Apportare modifiche dopo il completamento di una fase è costoso e richiede tempo. In breve, waterfall ha problemi di agilità.

Agile è una metodologia di sviluppo iterativa che fornisce piccoli incrementi funzionali di lavoro attraverso cicli brevi (noti come "sprint"). Dà priorità alla pianificazione adattiva, alla consegna anticipata e al miglioramento continuo basato sul feedback degli stakeholder, consentendo ai team di sviluppo di rispondere rapidamente ai requisiti e alle condizioni in continua evoluzione.