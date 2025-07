Cos'è la sicurezza dei container?

Le immagini container sono file statici e immutabili che contengono codice eseguibile e operano in modo isolato sull'infrastruttura IT. L'immagine del container contiene i componenti necessari per creare un container su un sistema operativo. Le immagini del container vengono aggregate con diversi strati e funzionano come i modelli.

Le immagini dei container sono il formato predefinito per la distribuzione di applicazioni in ambienti cloud-native, ed è qui che inizia la loro sicurezza. L'immagine di base è critica per la sicurezza, in quanto è il fondamento per tutte le immagini derivate. La sicurezza dei container inizia con l'utilizzo di fonti affidabili, garantendo che l'immagine provenga da un'organizzazione rispettabile, sia ospitata in un registro affidabile e includa codice sorgente accessibile per tutti i componenti.

È fondamentale impiegare una gestione proattiva delle vulnerabilità durante tutto il ciclo di vita, anche quando si parte da un'immagine di base affidabile. Analizza regolarmente tutte le immagini del container utilizzando uno scanner di immagini, integrato nel registro o fornito come strumento separato. Inoltre, identifica le immagini dei container che violano le policy o le best practice, comunemente note come configurazioni errate dei container.