Sebbene entrambi siano nati solo pochi anni dopo l'inizio del millennio, Apache Cassandra e MongoDB hanno storie diverse.

Apache Cassandra risale all'epoca di Facebook, intorno al 2007, quando gli ingegneri cercavano un sistema in grado di memorizzare dati per la piattaforma di messaggistica in espansione dell'azienda. Combinando modelli di database NoSQL consolidati, hanno creato un sistema con strutture di dati efficienti ed eventual consistency, in cui gli aggiornamenti si propagano fino a quando tutte le repliche non corrispondono nel tempo. Gli ingegneri hanno rilasciato Cassandra come progetto open source nel 2008. Un anno dopo, la Apache Software Foundation ne assunse la gestione.

MongoDB è iniziato come parte di un progetto platform-as-a-service della società 10Gen nel 2007. L'azienda si è concentrata su MongoDB (il cui nome è un gioco di parole con il termine "humongous", ovvero "enorme") e lo ha sviluppato come database orientato ai documenti che funzionava velocemente ed era facile da usare. 1

10Gen, che alla fine ha cambiato nome in MongoDB Inc., ha rilasciato MongoDB come progetto open source nel 2009. Le versioni più recenti di MongoDB, tuttavia, sono pubblicate ai sensi della Server Side Public License v1.