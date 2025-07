Che cos'è la log analysis con l'AI?

I team delle operazioni IT (ITOps) si affidano a efficaci strumenti di log analysis per accedere e osservare grandi quantità di dati e identificare i problemi di prestazioni. L'AI per la log analysis aiuta a centralizzare l'approccio strategico dei team, automatizzando molte attività impegnative in termini di risorse che in precedenza ne richiedevano l'attenzione.

Ad esempio, molti degli "avvisi" ricevuti dai team IT e provenienti dai tradizionali strumenti di log analysis non sono importanti e non richiedono alcuna azione. L'AI può essere addestrata per analizzare questi avvisi e portare quelli critici all'attenzione del team.