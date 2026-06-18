I rischi per la sicurezza del vibe coding non sono come i normali rischi per la sicurezza

Probabilmente era inevitabile che il vibe coding causasse una cascata di modifiche complesse alle pratiche di codifica e allo sviluppo software. Poiché il codice generato dall'AI continua a costituire una quota sempre maggiore delle basi di codice reali, una delle novità più importanti è stato un cambiamento significativo nella quantità dei rischi di cybersecurity e nella natura di tali rischi.

In poche parole, il vibe coding è l'idea di creare prodotti utilizzando esclusivamente strumenti di AI e prompt in linguaggio naturale. È diverso dall'agentic coding o dall' agentic engineering, che comportano un uso più deliberato degli strumenti di AI coding da parte di un programmatore esperto. Il termine è stato coniato in un tweet di Andrej Karpathy, stimato sviluppatore e veterano dell'AI, in cui descriveva uno stile di AI coding libero basato interamente su prompting da modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), permettendo all'utente di "lasciarsi andare alle vibes" e di "dimenticare l'esistenza del codice."

Lo ha descritto come un approccio divertente ai "progettini del fine settimana", ma la proliferazione di potente AI coding ha aperto le porte al vibe coding sul posto di lavoro, persino nei software di produzione che gestiscono dati sensibili. Alla fine del 2025, ricerche del settore indicano che il codice generato dall'AI rappresenta ora il 22% di tutto il codice fuso.1 Su GitHub, i report stimano che il 46% di tutto il codice scritto sia stato generato da Copilot.2

Ciò ha determinato un notevole aumento delle vulnerabilità e dei problemi di sicurezza, ben oltre quanto spiegabile con il naturale incremento del volume e della velocità di nuovo codice reso possibile dagli assistenti di codifica. Un'analisi delle basi di codice del mondo reale ha rilevato che, mentre i team assistiti dall'AI spedivano il codice 4 volte più velocemente, riscontravano 10 volte più falle di sicurezza.3

Abbandonare completamente il vibe coding sacrificherebbe significativi guadagni di produttività dovuti all'automazione e a una maggiore partecipazione, ma è chiaro che le pratiche di codifica sicura devono evolversi di pari passo. I controlli di sicurezza tradizionali sono progettati per indirizzo come gli sviluppatori, e più nello specifico gli sviluppatori umani formati, commettono tipicamente errori. Le organizzazioni necessitano ora di un livello di sicurezza aggiornata e di strumenti di sicurezza all'avanguardia, adattati alla nuova realtà guidata da agenti AI e da vibe coders.