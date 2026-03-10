Secondo il report, negli ultimi cinque anni le violazioni che hanno colpito la supply chain e le terze parti sono aumentate in modo significativo, quadruplicando gli incidenti. Questo dato riflette un cambiamento nel comportamento dei criminali informatici: anziché cercare di superare le difese di una singola organizzazione, prendono sempre più di mira sistemi interconnessi e integrazioni fidate, come fornitori, dipendenze open source, integrazioni delle identità, workflow CI/CD e interfacce cloud.



Questo andamento è coerente anche con i risultati di altre ricerche, tra cui il report "Breaking Trust" dell'Atlantic Council, che documenta le vulnerabilità sistemiche lungo le supply chain del software a livello globale e i rischi a cascata generati da componenti non sicuri e da relazioni di fiducia compromesse.

In un'intervista con IBM Think, Nick Bradley, Manager del team X-Force Threat Intelligence Malware di IBM, ha spiegato perché gli attacchi alla supply chain sono efficaci per gli avversari.

"I criminali informatici hanno capito che non è più necessario forzare l'ingresso principale, protetto con grande attenzione, quando possono entrare dalla porta sul retro di un vostro fornitore utilizzando credenziali valide", ha affermato Bradley.



Il software moderno, ha proseguito, "si basa su un'estesa rete di dipendenze, servizi cloud e API. La dura realtà è che abbiamo costruito sistemi altamente interconnessi senza considerare pienamente come questa connettività crei delle vulnerabilità per la sicurezza".