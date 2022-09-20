Come abilitare un AI affidabile con la giusta soluzione di data fabric

Secondo Gartner, il 53% dei progetti di AI e ML sono bloccati nelle fasi di pre-produzione. Puoi rendere operativa la tua AI esaminando tutte le fasi del suo ciclo di vita. Gli strumenti di data science automatizzati e integrati aiutano a costruire, implementare e monitorare modelli AI. Questo approccio contribuisce a garantire trasparenza e responsabilità in ogni fase del ciclo di vita del modello. Ma, per farlo, deve anche garantire l'equità, la robustezza, la raccolta di informazioni e altro ancora.

Spesso i data scientist non sono esattamente entusiasti all'idea di dover generare tutta la documentazione necessaria per soddisfare gli standard etici e normativi. È qui che tecnologie come IBM® FactSheets possono rivelarsi utili, riducendo il lavoro manuale necessario per acquisire metadati e altri dati su un modello in tutte le fasi del ciclo di vita dell'AI. Con le soluzioni di governance dell'AI, un data scientist che utilizza librerie e framework Python standard e aperti può raccogliere automaticamente informazioni sulla creazione e sulla formazione del modello.

Allo stesso modo, le informazioni possono essere raccolte mentre il modello è nelle fasi di test e convalida. Sono tutte incorporate nei workflow end-to-end per garantire che il team soddisfi gli standard etici e normativi.