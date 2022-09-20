Tag
think.analytics

Come abilitare un AI affidabile con la giusta soluzione di data fabric

Pubblicato 20 settembre 2022
Aggiornato 09 ottobre 2025
Rendering 3D, sfondo astratto futuristico, disegno digitale di particelle in movimento

Autore

John J Thomas

Vice President & Distinguished Engineer

IBM Expert Labs

Le organizzazioni fanno sempre più affidamento sull'intelligenza artificiale (AI) e sull'apprendimento automatico (ML) per assistere gli esseri umani nel processo decisionale. È il così che le migliori organizzazioni migliorano le interazioni con i clienti e accelerano il time-to-market di beni e servizi. Tuttavia, queste organizzazioni devono potersi fidare dei loro modelli AI/ML prima di renderli operativi e utilizzarli nei processi aziendali cruciali. Un'AI affidabile è diventata un requisito per l'adozione efficace dell'AI nei vari settori.

Oggigiorno, se un modello AI prende una decisione distorta o ingiusta riguardo allo stato di salute, alle condizioni finanziarie o al benessere degli esseri umani, un'organizzazione può fare notizia per i motivi sbagliati. Oltre al notevole rischio di reputazione del marchio, c'è anche una serie crescente di normative sui dati e sull'AI in tutto il mondo e in tutti i settori che le aziende devono rispettare, come per esempio l'EU AI Act.

Una checklist per l'affidabilità dei modelli AI

Esamina la seguente lista di controllo per valutare l'affidabilità di qualsiasi modello AI:
 
  • Equità: puoi confermare che il modello di apprendimento automatico non fornisca uno svantaggio sistematico a un gruppo di persone rispetto a un altro, in base a fattori come sesso, orientamento, età o etnia?

  • Spiegabilità: puoi spiegare perché il modello ha preso una certa decisione? Ad esempio, se qualcuno richiede un prestito, la banca deve essere in grado di spiegare chiaramente perché quella persona è stata rifiutata o approvata.

  • Privacy: ci sono regole e politiche adeguate per consentire a varie persone di accedere ai dati nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'IA?

  • Robustezza: il modello si comporta in modo coerente quando le condizioni cambiano? È scalabile? Come tieni conto dei modelli di dati alla deriva?

  • Trasparenza: hai a disposizione tutti i dati rilevanti per l'utilizzo del modello? Vengono registrati durante le diverse fasi del ciclo di vita e sono prontamente disponibili (proprio come l'etichetta dei valori nutrizionali)?

In che modo un data fabric abilita un'AI affidabile

Prima di poterti fidare di un modello AI e dei suoi insight, devi poterti fidare dei dati che vengono utilizzati. La giusta soluzione di data fabric supporterà naturalmente questi pilastri e ti aiuterà a creare modelli AI affidabili.

Prendi in considerazione questi tre passaggi cruciali nel ciclo di vita della creazione del tuo prossimo modello di AI o machine learning, o per il miglioramento di quello attuale:

1. Set di dati completi e affidabili

Per prima cosa: hai bisogno di accedere e ottenere insight su tutti i dati rilevanti.

La ricerca mostra che fino al 68% dei dati non viene analizzato nella maggior parte delle organizzazioni. Ciononostante, le implementazioni di AI di successo richiedono la connessione a dati accurati e di alta qualità, pronti per il consumo self-service da parte degli stakeholder giusti. Senza la capacità di aggregare dati da fonti interne ed esterne eterogenee (on-premise, cloud pubblici o cloud privato), avrai un modello AI di livello inferiore, perché non dispone di tutte le informazioni di cui ha bisogno.

In secondo luogo, è necessario assicurarsi che i dati stessi possano essere considerati attendibili. Un set di dati attendibile contiene due fattori:

  1. Esistono regole e politiche adeguate per stabilire chi può accedere ai dati e utilizzarli?
  2. Comprendi i bias che esistono nei dati e hai predisposto i guardrail adeguati per utilizzare tali dati per la creazione e l'addestramento dei modelli?

2. Guardrail durante la creazione, la distribuzione, la gestione e il monitoraggio dei modelli

Secondo Gartner, il 53% dei progetti di AI e ML sono bloccati nelle fasi di pre-produzione. Puoi rendere operativa la tua AI esaminando tutte le fasi del suo ciclo di vita. Gli strumenti di data science automatizzati e integrati aiutano a costruire, implementare e monitorare modelli AI. Questo approccio contribuisce a garantire trasparenza e responsabilità in ogni fase del ciclo di vita del modello. Ma, per farlo, deve anche garantire l'equità, la robustezza, la raccolta di informazioni e altro ancora.

Spesso i data scientist non sono esattamente entusiasti all'idea di dover generare tutta la documentazione necessaria per soddisfare gli standard etici e normativi. È qui che tecnologie come IBM® FactSheets possono rivelarsi utili, riducendo il lavoro manuale necessario per acquisire metadati e altri dati su un modello in tutte le fasi del ciclo di vita dell'AI. Con le soluzioni di governance dell'AI, un data scientist che utilizza librerie e framework Python standard e aperti può raccogliere automaticamente informazioni sulla creazione e sulla formazione del modello.

Allo stesso modo, le informazioni possono essere raccolte mentre il modello è nelle fasi di test e convalida. Sono tutte incorporate nei workflow end-to-end per garantire che il team soddisfi gli standard etici e normativi.

3. Processi che forniscono governance dell'AI

Nella maggior parte delle organizzazioni, esistono una serie di strumenti di data science che rendono difficile governare e gestire le informazioni, figuriamoci aderire a normative sempre più rigide in materia di sicurezza, conformità e governance. Per guidare processi coerenti e ripetibili progettati per aumentare la trasparenza dei modelli e garantire sia la tracciabilità che la responsabilità, puoi utilizzare una governance dell'AI scalabile e automatizzata. Migliora la collaborazione, confronta le previsioni dei modelli, quantifica il rischio e ottimizza le prestazioni del modello, identifica e mitiga le distorsioni, riduci i rischi come la deriva e diminuisci la necessità di riqualificare i modelli.

In definitiva, la gestione dei dati e la fornitura agli utenti dell'accesso ai dati giusti al momento giusto sono alla base di un'AI e di una governance dell'AI di successo. Un'architettura di data fabric aiuta a raggiungere questo obiettivo riducendo al minimo le complessità di integrazione dei dati e semplificando l'accesso ai dati in un'organizzazione per facilitare il consumo di dati self-service.

Con IBM® Cloud Pak for Data, puoi formalizzare un workflow che consente a diversi team di interagire con il tuo modello in varie fasi. Non si tratta solo di garantire un accesso adeguato ai team di data science: anche il tuo team di di gestione del rischio dei modelli, il team di operazioni IT e i dipendenti della linea di business hanno bisogno di un accesso adeguato.

Inoltre, puoi gestire diversi set di dati e fonti, dai dati di addestramento ai dati di payload fino ai dati di ground truth con i giusti livelli di privacy e governance. E, cosa più importante, puoi automatizzare l'acquisizione dei metadati da ciascun set di dati e modello e conservarli in un catalogo centrale. Utilizzando IBM Cloud Pak for Data, puoi farlo su larga scala, con coerenza e applicarli a modelli creati utilizzando strumenti open source o di terze parti.

Un processo decisionale migliore basato sui dati con AI e governance dell'AI

Il potenziale vantaggio dell'AI si riflette nelle tendenze strategiche dei leader del settore. Secondo il CEO Study 2025 dell'IBM Institute for Business Value (IBV), il 68% dei CEO afferma che l'AI cambia aspetti del loro core business, e il 61% afferma che il vantaggio competitivo dipende da chi dispone dell'AI generativa più avanzata. Tuttavia, per consolidare la fiducia dei clienti è fondamentale disporre di controlli adeguati in tutto il ciclo di vita dell'AI, soprattutto quando viene utilizzata in situazioni critiche.

 
Soluzioni correlate
IBM StreamSets

Crea e gestisci pipeline di dati intelligenti in streaming attraverso un'interfaccia grafica intuitiva, che facilita la perfetta integrazione dei dati in ambienti ibridi e multicloud.

 Esplora StreamSets
IBM Databand

Scopri IBM Databand, software di osservabilità per pipeline di dati. Raccoglie automaticamente i metadati per creare linee di base cronologiche, rilevare anomalie e creare workflow per correggere i problemi di qualità dei dati.

 Esplora Databand
Soluzioni di integrazione dei dati

Crea pipeline di dati resilienti, ad alte prestazioni e ottimizzate in termini di costi per le tue iniziative di AI generativa, real-time analytics, modernizzazione del data warehouse e per le tue esigenze operative con le soluzioni IBM per l'integrazione dei dati.

 Scopri le soluzioni per l'integrazione dei dati
Fai il passo successivo

Scopri IBM DataStage, uno strumento ETL (Extract, Transform, Load) che offre un'interfaccia visiva per progettare, sviluppare e distribuire pipeline di dati. È disponibile come SaaS gestito su IBM Cloud, per il self-hosting e come componente aggiuntivo di IBM Cloud Pak for Data.

 Esplora DataStage Esplora i servizi di analytics