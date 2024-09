Jenzabar ha esaminato le offerte dei principali fornitori di servizi cloud globali, scegliendo infine IBM® Cloud. “La metodologia IBM, il sistema di consegna, l'interfaccia client, la scalabilità: tutti gli elementi essenziali che hanno reso IBM® Cloud la nostra prima scelta sono rimasti invariati”, afferma Ortiz. “Inoltre, mi piace sapere esattamente dove si trovano i dispositivi in modo da poter rassicurare i clienti sui loro dati”.

Attualmente, Jenzabar sta migrando i propri ambienti client su una piattaforma privata di virtualizzazione VMware vSphere in esecuzione su server IBM® Cloud bare metal; uno spostamento progettato per massimizzare resilienza e flessibilità.

“Con VMware Site Recovery Manager, stiamo configurando la replica site-to-site su IBM® Cloud per offrire ai nostri clienti un recupero estremamente rapido, su un secondo data center, come parte del nostro servizio standard”, commenta Ortiz. “Il nostro nuovo approccio ai server bare metal IBM® Cloud ci consente inoltre di utilizzare meno hardware, così che i nostri clienti ottengano i vantaggi aggiuntivi in termini di sicurezza e privacy derivanti dall'essere ospitati su un cloud completamente privato senza costi accessori”.

Jenzabar continua a utilizzare IBM® Cloud Block Storage e IBM® Cloud File Storage per archiviare dati sia live che di backup per le soluzioni ERP dei suoi clienti, sfruttando molteplici connessioni ad alta velocità per garantire prestazioni e resilienza eccezionali per dati e applicazioni. Attraverso la sua divisione Managed Services, l'azienda utilizza le funzionalità di IBM® Cloud per fornire un'offerta di backup-as-a-service ai clienti. Le istituzioni scolastiche utilizzano il servizio per eseguire il backup e il recupero di tutti i tipi di sistemi, dai server on-premise alle workstation, indipendentemente dal fatto che utilizzino le soluzioni SIS di Jenzabar. Per i più alti standard di throughput, sicurezza e bassa latenza, Jenzabar offre IBM® Cloud Direct Link, che consente ai clienti di creare connessioni private tra i loro ambienti di reti remote e le loro implementazioni IBM® Cloud per supportare carichi di lavoro ibridi.

“Promuoviamo il cloud backup-as-a-service a tutti coloro che operano nel settore dell'istruzione superiore come parte di un'offerta di sicurezza informatica, poiché il backup e la conservazione offsite sono elementi chiave per la protezione da crypto locker e software ransomware”, afferma Ortiz.

Poiché il suo metodo di backup consiste nell'acquisire immagini complete del sistema, Jenzabar è in grado di recuperare i carichi di lavoro di qualsiasi client su nuove macchine virtuali VMware su IBM® Cloud. Questo offre un'opzione completa di disaster-recovery as-a-service, così che i clienti non debbano più mantenere hardware on-premise duplicati che potrebbero non essere mai utilizzati: un grande vantaggio nel settore dell'istruzione superiore, dove ridurre i costi è importante.

“Una cliente ha chiamato per dire che i suoi sistemi on-premise si erano guastati venerdì sera, con l'inizio del trimestre era previsto per il lunedì”, afferma Ortiz. “Con i server bare metal IBM® Cloud, ho potuto commissionare subito nuovo spazio tramite il portale e proporle la migrazione dei dati avviando una prova gratuita di 60 giorni. La cliente è rimasta così colpita che si è iscritta al servizio completo”.