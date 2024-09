Cette franchise nationale de soins capillaires vise à développer son personnel de 30 % et améliorer l’expérience de ses employés. Pour ce faire, elle s’est associée à ThisWay Global et a mis en œuvre IBM watsonx Orchestrate pour séquencer les compétences et planifier les entretiens de manière dynamique. Il a fallu moins d’une heure pour intégrer les franchisés de Sport Clips à IBM watsonx Orchestrate et ThisWay Global, et pour commencer à observer des gains de productivité.