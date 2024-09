L’équipe dédiée aux plateformes de cloud hybride au sein de la Chief Information Officer (CIO) Organization d’IBM est responsable de la fourniture, de la sécurisation et de la modernisation d’un environnement informatique immense et diversifié qui alimente les applications utilisées par des centaines de milliers d’utilisateurs d’IBM chaque jour. « Nous avons un large éventail de responsabilités en matière d’infrastructure d’applications critiques. Prenons par exemple nos applications de fabrication et de vente. Si celles-ci tombent en panne, l’activité d’IBM s’arrête. Notre équipe prend en charge ces types d’applications », explique Bob Epstein, DSI et responsable des plateformes de cloud hybride d’IBM.

La mission de l’équipe est bien plus que de veiller aux opérations et à la maintenance quotidiennes. Elle a pour but d’accélérer la transformation opérationnelle au sein d’IBM. « Notre travail d’optimisation de l’infrastructure d’IBM est une tâche fondamentale qui permet à tout le monde d’aller vite et d’innover dans son rôle », ajoute Melissa Santisteban, DSI et responsable de la stratégie des systèmes d’information chez IBM. L’équipe est toujours à la recherche de nouvelles façons de rationaliser et d’automatiser les tâches fastidieuses et répétitives de maintenance informatique dont le parc informatique a besoin. Elle cherche a libérer les développeurs de leurs nombreuses corvées et à leur donner le temps dont ils ont besoin pour contribuer aux initiatives de transformation.



C’est la raison pour laquelle l’équipe s’appuie sur des technologies de pointe telles que Red Hat Ansible Automation et que, lorsque la prévisualisation technique d’IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed a été lancée, elle s’est portée volontaire pour tester la solution.