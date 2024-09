IA appliquée au service client

L’IA générative est prometteuse pour les organisations qui cherchent à relever le double défi de l’augmentation des demandes des clients et des coûts opérationnels. Elle permet de déployer les meilleurs aspects du service client - réactivité, empathie, connaissances et personnalisation - auprès de centaines d’agents. Sa capacité à comprendre les demandes complexes et à générer des réponses plus conversationnelles ouvre la voie à des interactions en libre-service sans friction, des centres de contact plus intelligents et des représentants du personnel plus épanouis, le tout au service d’une expérience améliorée.



Depuis plus d’une décennie, IBM aide ses clients à exploiter une IA de confiance dans ce domaine. Avec les services de transformation de bout en bout d’IBM Consulting et IBM watsonx Assistant alimenté par l’IA, IBM vous aide à affiner l’IA conversationnelle, à améliorer l’expérience des agents et à optimiser les opérations et les données des centres d’appels.