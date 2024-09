CWPW voulait un assistant digital de niveau professionnel qui répondrait aux questions des visiteurs du site Web comme un agent du centre d'assistance humain, et non comme un chatbot typique basé sur des règles. Alda Ai, un concierge numérique conversationnel alimenté par l'IA d'INATIGO, répondait parfaitement à ses besoins. Alda Ai utilise la technologie IBM watsonx Assistant pour comprendre les questions posées en langage naturel. La solution de niveau entreprise est conçue pour la sécurité et l'évolutivité car elle fonctionne sur IBM Cloud.

« Nous avons fait nos recherches. Nous savions qu'IBM Watson était le leader en matière d'IA conversationnelle », explique Elemi. « Nous savions également que la solution INATIGO étant de niveau entreprise, la sécurité serait assurée et qu'elle traiterait très bien la confidentialité des données, ce qui était important pour nous en tant qu'entreprise financière. »

En utilisant Alda Ai d'INATIGO, CWPW a obtenu une solution clé en main avec toutes les fonctionnalités intégrées de sécurité, de confidentialité et d'évolutivité qu'offrent IBM watsonx Assistant et IBM Cloud. Alda Ai maîtrise parfaitement le service client du secteur financier et la culture financière grâce à la vaste expérience d'INATIGO dans les secteurs financier et technologique.

« Il était très important, si nous voulions créer un précédent en introduisant ce type de technologie dans notre entreprise, que nous soyons sûrs qu'il s'agirait de l'une des meilleures expériences d'assistant d'intelligence artificielle du secteur », souligne Ashlea. « Car d'après notre expérience, les autres assistants ne sont tout simplement pas très performants. »

En utilisant la solution INATIGO alimentée par la technologie IBM Watson, CWPW a également créé un moyen efficace d'engager le plus grand nombre de personnes possible dès qu'elles accèdent au site web de l'entreprise. L'assistant digital était le premier du genre dans le secteur de la gestion de patrimoine à pouvoir fournir des réponses détaillées aux questions concernant les produits et services de l'entreprise, à guider les utilisateurs vers les bonnes pages et à leur suggérer de s'inscrire à un webinaire ou à un entretien privé.

« Nous voulions que cette expérience se déroule comme si quelqu'un venait dans nos bureaux et avait la possibilité de nous parler », précise Elemi. Lors d'une visite en personne, un client potentiel peut découvrir l'entreprise et ses valeurs. « Ces visites sont généralement interactives. Il ne s'agit pas d'une simple visite. Les clients peuvent poser leurs questions et exprimer ce qui est important pour eux, pourquoi c'est important, etc. Et cela a vraiment été intégré à l'assistant, ce qui est difficile à mettre en œuvre ».

INATIGO a mis en œuvre la solution en trois semaines seulement. La société a proposé l'assistant Alda Ai comme service à CWPW. INATIGO continue d'apporter une valeur ajoutée en mettant à jour le contenu et en continuant à former l'assistant au fur et à mesure de son apprentissage. Elle a également fourni des rapports de performance à CWPW. Alda Ai est également disponible en tant qu'assistant de réponse vocale interactive (SVI).

Bien qu'INATIGO travaille avec IBM depuis moins de deux ans, elle a été rapidement acceptée dans le prestigieux programme With Watson. Elle est passée du programme de lancement au programme Embedded Solution Agreement (ESA) en seulement 12 mois grâce à ses solutions déjà matures et déployables, telles qu'Alda Ai.