Des consultants d’IBM Expert Labs ont collaboré avec une équipe de développeurs de VIA qui travaillaient sur leur premier projet d’IA. « Nous organisions des réunions de planification hebdomadaires concernant les points sur lesquels l’équipe IBM travaillait et ceux que notre équipe gérait », explique M. Young. « Nous voulions que nos jeunes développeurs grandissent. Les experts d’IBM n’ont pas hésité à partager leurs connaissances et nous ont invités à les contacter si nous sommes bloqués ou si nous avons besoin d’aide. »

Après s’être mise d’accord sur les exigences et l’architecture, l’équipe a analysé les données des centres d’appel afin de les classer et d’identifier les requêtes les plus courantes auxquelles l’assistant devra répondre. Les renseignements ont été fournis par le logiciel IBM watsonx Assistant, un agent conversationnel multilingue d’IBM Cloud capable de comprendre les questions écrites en langage naturel et d’y répondre.

L’équipe s’est ensuite penchée sur la question la plus fréquemment posée, c’est-à-dire « Quand le prochain bus arrivera-t-il à mon arrêt ? » VIA avait déjà créé un service qui attribue à chaque arrêt un code à cinq chiffres que les usagers peuvent envoyer par SMS à Swiftly Systems Inc., un partenaire de VIA. Swiftly utilise ensuite l’IA pour analyser les données des capteurs des bus et du trafic en temps réel afin de prévoir la prochaine arrivée. Les développeurs ont donc choisi d’intégrer le service Swiftly dans l’assistant. Ils y ont également incorporé l’API d’un autre partenaire de VIA, HERE.com, un service de cartographie qui offre des itinéraires en fonction de la localisation et point à point.

En outre, il était nécessaire de disposer de renseignements opérationnels, car les responsables de VIA gagneraient à comprendre les interactions numériques avec les clients, notamment le nombre d’utilisateurs et de conversations ainsi que le contenu des questions. Les développeurs ont donc créé un rapport sous la forme d’un tableau de bord qui est automatiquement envoyé aux parties prenantes, sans qu’elles aient à interroger le système.

Les analyses sont prises en charge par l’environnement de développement IBM Watson Studio, l’analytique d’IBM Cognos Dashboard Embedded et la base de données IBM Db2, le tout depuis IBM Cloud. Ces technologies extraient l’historique des conversations d’IBM watsonx Assistant et l’analysent pour déterminer la qualité des réponses proposées par l’agent aux utilisateurs. Les résultats sont ensuite présentés dans un tableau de bord qui affiche les indicateurs clés de performance métier, démontrant ainsi la valeur de l’assistant auprès des parties prenantes de la direction.

L’équipe de VIA a baptisé l’outil « Ava », pour Automated Virtual Assistant (assistant virtuel automatisé), puis l’a déployé fin 2020 sur le site Web de VIA après une période de test et d’examen. Ava est également disponible sur l’application mobile de VIA, goMobile+. Il peut répondre à plus de 150 questions fréquentes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en anglais et en espagnol, et prévoir les arrivées des bus en temps réel. Ava est devenu très populaire au vu des milliers de conversations qu’il gère chaque mois.

Depuis la mise en service de la première version d’Ava, les développeurs continuent d’en ajouter et d’en affiner les fonctionnalités. Par exemple, Ava renvoyait au départ les utilisateurs vers le centre d’appel lorsque l’assistant n’était pas sûr de la réponse à fournir. Mais si le centre d’appel était fermé, le client restait sans réponse. Aujourd’hui, grâce à un établissement de liaison numérique, Ava confie ces interactions à SPS DGTL, une société de gestion de médias sociaux qui demande aux utilisateurs leurs coordonnées et leurs préférences de communication.

« L’assistant sait en quelque sorte quand il n’a pas répondu correctement à une question », affirme M. Young. « SPS collecte les informations sur les utilisateurs, y compris la conversation elle-même, et transmet le tout à l’équipe de SPS DGTL, ce qui nous permet de contacter ces personnes en toute sécurité. »

L’analytique a également été améliorée. En effet, après avoir pris conscience de la puissance des outils d’IBM, une développeuse de VIA a créé par elle-même un deuxième tableau de bord analytique, destiné cette fois à l’équipe de l’assistance client. Il fournit un compte rendu quotidien des questions auxquelles Ava n’a pas répondu ou dont il n’était pas sûr de la réponse. Comme le dit M. Young, « il est très intéressant pour l’équipe chargée de l’assistance client de voir ce qui est demandé et où se situent les lacunes, puis de former Ava pour qu’il devienne encore plus intelligent. »