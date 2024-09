Quand et comment avez-vous choisi votre carrière ? Avez-vous déjà douté d'avoir choisi la bonne voie ?

« J'ai élevé quatre enfants et j'ai guidé chacun d'entre eux dans la sélection de leurs matières à l'école, ainsi que dans la poursuite de leurs études et dans leur recherche d'emploi. À chaque fois, j'ai constaté les mêmes difficultés : ils n'ont reçu qu'une orientation professionnelle très limitée à l'école et il n'existait pas de source unique de connaissances pour les aider à explorer des voies professionnelles que je ne connaissais pas personnellement », explique Peter Cayless, fondateur et directeur général de Working Eye.

M. Cayless a constaté que l'orientation proposée aux étudiants était trop sommaire et qu'elle intervenait trop tard dans le processus de sélection des matières. Les étudiants n'avaient pas la possibilité de découvrir leurs options de manière indépendante et approfondie dès le début de leur cursus. En fait, des études ont montré que 96 % des diplômés changent de carrière avant l'âge de 24 ans et que la moitié des diplômés suivent un parcours professionnel sans rapport avec leur diplôme (source : New College of the Humanities [lien externe à ibm.com]). Dans les deux cas, la principale raison invoquée est qu'ils n'avaient qu'une vague idée de ce qu'impliquait réellement le métier avant de se lancer. Cela a conduit M. Cayless à lancer Working Eye (lien externe à ibm.com), une plateforme de présentation de carrières pilotée par l'IA qui vise à inspirer les gens en les aidant à se découvrir eux-mêmes et à découvrir toutes les possibilités de carrière qui s'offrent à eux.

La plateforme de découverte de carrière Working Eye (lien externe à ibm.com) est conçue pour être un coach numérique qui facilite le processus de recherche de carrière des étudiants. L'assistant pose des questions en langage naturel à l'étudiant et le guide ensuite dans un processus d'exploration unique qui l'aide à identifier une carrière potentielle adaptée à ses besoins spécifiques, à ses points forts et à ses priorités. Au fur et à mesure que l'assistant guide l'étudiant dans ce processus, il lui présente divers contenus écrits et vidéo qui l'aident à mieux comprendre la carrière qui lui convient le mieux et lui montrent comment s'engager dans cette voie. Tout cela grâce à la technologie IBM. « IBM watsonx Assistant est la colonne vertébrale du dialogue entre l'utilisateur et la plateforme, tandis qu'IBM Watson Discovery permet de trouver la documentation adéquate et de la rassembler pour l'étudiant », explique Alan Joenn, responsable des opérations de Working Eye. La principale source de données de la plateforme est un site web gouvernemental appelé National Career Service Database, ainsi que le contenu vidéo créé par l'équipe de Working Eye.

Lors de la première phase pilote de la plateforme, l'équipe de Working Eye a testé le coach numérique auprès d'environ 1 500 élèves, parents et enseignants. La plateforme a reçu un taux d'approbation de 100 % dans les panels scolaires et 48 % auprès des parents. « Nous aimons parler de Working Eye comme d'une main tendue tout au long de la vie professionnelle. C'est un bel exemple de la manière dont l'IA peut être utile. L'IA ne va pas nécessairement vous voler votre emploi. Elle a le potentiel de vous aider à décrocher l'emploi de vos rêves », ajoute M. Cayless.