« En tant que franchiseur, nous avons une grande responsabilité. Les personnes qui deviennent franchisées nous confient, dans de nombreux cas, leurs économies », explique Gordon Logan, président et fondateur de Sport Clips. « Les franchisés nous demandent toujours des conseils en vue de recruter les bonnes personnes pour offrir une expérience d'exception aux clients de leur salon.Nous devons donc leur donner l'assurance que, en s'engageant à nos côtés, ils pourront trouver du personnel de qualité pour leur magasin et disposeront des outils dont ils ont besoin pour développer leur activité. »

Sport Clips, une franchise nord-américaine de soins capillaires rassemblant 13 000 stylistes travaillant dans 1 900 établissements aux États-Unis et au Canada, veut aider ses franchisés à gérer leur boutique le plus efficacement possible. « Nos franchisés se tournent vers nous pour les aider à générer un retour sur investissement et faciliter la gestion de leur salon. Nous sommes toujours en quête de solutions innovantes et faciles à utiliser qui ont un impact d'envergure. Les optimisations progressives, très peu pour nous », déclare Edward Logan, PDG et président de Sport Clips.



Sport Clips s'est donné pour mission d'augmenter de 30 % le nombre de collaborateurs dans ses franchises et de mettre en place de nouveaux outils et processus pour aider les franchisés à doper l'engagement et la productivité des employés.



Pour atteindre cet objectif, Sport Clips s'est associé à ThisWay® Global et a décidé de mettre en œuvre la solution IBM® watsonx Orchestrate. ThisWay Global propose une plateforme de recherche et de mise en relation de candidats qui recrute des talents uniques parmi plus de 8 500 organisations axées sur la diversité. S'appuyant sur les dernières technologies d'IA, IBM watsonx Orchestrate utilise le traitement automatique du langage naturel pour séquencer de manière dynamique les compétences issues d'un catalogue croissant d'aptitudes prédéfinies pour mener des tâches courantes et complexes, de façon contextualisée, dans le bon ordre et en temps réel.