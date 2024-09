Les percées dans le domaine de l’IA créeront d’énormes possibilités de rupture dans la manière dont les entreprises recrutent et embauchent. Pour Silver Egg Technology, fournisseur japonais de solutions de recommandation alimentées par l’IA, il était crucial de prendre les devants face à cette vague. Les petites entreprises ne disposent souvent pas du personnel RH adéquat pour filtrer les candidats et y répondre rapidement. Cela peut rendre le processus d’entretien et d’offre extrêmement lent et inefficace.

Un délai excessif pour « clôturer » les candidatures qualifiées signifie que de bonnes personnes peuvent passer entre les mailles du filet. De plus, les recruteurs peuvent répondre à ces difficultés en envoyant les meilleurs candidats ailleurs. Cela se traduit par une diminution de la qualité des embauches qui, à terme, a un impact sur la satisfaction des employés et des clients. En effet, trouver et embaucher les bonnes personnes constitue souvent le principal obstacle à la croissance et au succès continus d’une entreprise.