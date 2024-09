L’application de l’IA générative à Mini a apporté des conseils et une inspiration supplémentaires au processus éditorial en réduisant les tâches fastidieuses et chronophages et en trouvant un langage plus simple, tout en permettant à l’équipe éditoriale de la MJZ de conserver un contrôle total et une créativité optimale. Les rédacteurs ont pu constater que la solution d’IA générative les aidait à générer des variantes et à produire de précieux exemples de texte parmi lesquels ils pouvaient choisir. De plus, l’IA générative peut effectuer des recherches sur des contenus déjà publiés, puis proposer des suggestions de mots clés pour démarrer la rédaction. Les tâches fastidieuses sont accélérées, ce qui fait gagner du temps aux rédacteurs. L’IA générative est également capable, d’un simple clic, d’exprimer davantage d’empathie à l’égard des publics cibles lors du processus de création, ce qui permet aux rédacteurs de se placer plus facilement dans le contexte de leur lectorat.