Grâce aux recommandations générées par l’IA et basées sur des entrées en langage naturel, les développeurs peuvent utiliser watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed pour moderniser et créer plus rapidement du contenu Ansible Playbook : un contenu de haute qualité et résilient, tel que déployé en production.

Au cours de la preview technique de watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed, l’équipe de Gerry Leitão a testé la solution et construit des playbooks Ansible destinés à prendre en charge une série de cas d’utilisation, notamment l’automatisation de l’installation des bases de données et des applications SAP dans Amazon Web Services (AWS), l’installation en un clic des composants de la base de données et du serveur SQL de bout en bout, ainsi que l’installation d’une instance PAS (Primary Application Server) de SAP pour les systèmes JAVA/ABAP. L’équipe s’en est également servie pour tester la refactorisation et la modernisation des playbooks hérités prenant en charge des cas d’utilisation tels que la gestion des accès utilisateur, l’application des règles de sécurité et la configuration, la surveillance et les mises à niveau du système (IBM WebSphere /MQ/DB2).

« Cet outil est conçu pour augmenter la vélocité et le volume du contenu Ansible que nous pouvons créer et/ou moderniser pour nos clients. Je pense que ces playbooks Ansible devraient être de meilleure qualité, car watsonx Code Assistant trouvera et recommandera les meilleurs composants que le développeur peut utiliser pour créer chaque playbook », explique Gerry Leitão. Dans le cas de watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed, cela permettra à un plus grand nombre de développeurs plus expérimentés de créer et de repenser les automatisations Ansible. « Nous ne cherchons pas à remplacer les développeurs. L’IA générative ne va pas créer chaque morceau de code. Associée à un humain, elle agira comme un multiplicateur de force », ajoute Gerry Leitão.

Le modèle de fondation Granite qui soutient watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed a été entraîné et testé par des experts d’IBM et de Red Hat. « Nous avons contribué à régler le modèle en appliquant les bonnes pratiques que nous avons acquises au cours des années de travail de développement avec les clients », explique M. Leitão. Lorsqu’il propose des recommandations, watsonx Code Assistant partage les correspondances d’entraînement les plus probables pour une confiance et une transparence optimales. Chaque suggestion inclura les trois sources de contenu les plus proches, leur auteur et leur licence.