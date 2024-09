AddAI.Life (AddAI) (lien externe à ibm.com) – startup basée en République tchèque et partenaire commercial d’IBM – a été créée en 2019 pour aider les entreprises à améliorer l’expérience utilisateur et l’efficacité. Pour y parvenir, elle implante des assistants optimisés par l’IA disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui sont capables de répondre de manière rapide et précise à un large éventail de questions. « Lorsque nous développons des assistants virtuels pour nos clients, notre objectif est que chacun d’entre eux communique de façon “naturelle” et apporte une expérience exceptionnelle au client et à l’utilisateur final », explique Jindrich Chromy, PDG et cofondateur d’AddAI.Life.

En matière d’IA générative, la confiance et la transparence, mais aussi la précision, sont essentielles pour AddAI et ses clients. Il peut s’agir de répondre à une question de facturation d’un utilisateur dans le domaine des télécommunications ou de réinitialiser le mot de passe d’un compte numérique pour un client du secteur bancaire, mais, dans tous les cas, chaque assistant doit être adapté au client et à ses cas d’utilisation. « Nous comptons parmi nos clients certaines des plus grandes entreprises tchèques, ainsi que des sociétés de télécommunications et des banques. Nos assistants doivent être capables de fournir des réponses à la fois précises et qui prennent en compte le contexte d’une conversation. En outre, les réponses doivent être sélectionnées parmi des modèles préexistants ou générées automatiquement à partir de données vérifiées. Nous devons également nous conformer aux règles de sécurité bancaire, qui octroient notamment au client un accès exclusif à ses données. Nous devons également être capables d’exclure les conversations avec nos utilisateurs de l’entraînement des modèles d’IA », ajoute M. Chromy.

Afin de continuer à offrir une expérience utilisateur exceptionnelle tout en réduisant le temps nécessaire à la mise en œuvre d’un nouvel assistant d’IA, AddAI a choisi les solutions IBM watsonx.ai, IBM watsonx Assistant et IBM Watson Discovery.