Qu’est-ce que le projet Stargate ?

L’avenir de l’innovation en matière d’IA dépend de l’accès à une puissance de calcul massive. Or, à l’heure actuelle, l’offre est inférieure à la demande.

Alors que les modèles d’IA avancés favorisent les percées dans les technologies génératives, les infrastructures apparaissent comme un goulot d’étranglement critique. Le projet Stargate répond directement à ce défi en investissant dans des systèmes nouvelle génération capables de prendre en charge l’entraînement de l’IA et son déploiement à grande échelle.

En permettant une évolutivité stratégique dans tous les secteurs, de la sécurité nationale aux soins de santé, il garantit que les workloads essentiels, que ce soit pour le gouvernement ou le secteur privé, disposent des ressources nécessaires. Il renforce également la position des États-Unis dans un contexte de concurrence mondiale croissante en matière d’infrastructures d’IA.

Plus qu’une simple extension, le projet Stargate marque un changement dans la manière dont le gouvernement américain collabore avec le secteur privé en vue d’assurer le leadership à long terme des États-Unis dans le développement de l’IA. La Maison Blanche a manifesté son soutien dans le cadre de son programme politique plus large en matière d’IA, avec des décrets, des cadres réglementaires et des partenariats technologiques qui contribuent à façonner cette initiative.

Le projet Stargate témoigne également de la volonté nationale de rester à la pointe dans un environnement en constante évolution. Cette initiative vise à concevoir de futures installations capables de gérer des charges de calcul sans précédent, en exploitant des GPU de pointe et des systèmes énergétiques fonctionnant à l’échelle du gigawatt, une puissance comparable à celle de petits pays.

Le site d’Abilene, au Texas, fournira 1,2 gigawatt d’électricité, ce qui en fera l’un des plus grands centres de données au monde, tandis que des campus sont en cours de développement à travers les États-Unis pour fournir une capacité totale de plus de 5 gigawatts.

Tout cela vise un seul objectif : construire l’infrastructure nécessaire pour permettre de mettre en place l’intelligence artificielle générale (IAG).