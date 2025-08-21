Qu’est-ce que le projet Stargate ?

Structuré sous la forme d’une coentreprise basée dans le Delaware (États-Unis), Stargate LLC, le projet rassemble diverses parties prenantes afin de coordonner la plus grande construction d’infrastructures d’IA de l’histoire des États-Unis. Avec un investissement initial de 100 milliards de dollars mené par SoftBank, et un engagement total qui devrait atteindre 500 milliards de dollars sur quatre ans, Stargate vise à positionner les États-Unis à la pointe du développement de l’IA grâce à une échelle, une puissance de calcul et un alignement des capitaux sans précédent.
Le projet Stargate a été annoncé à la Maison Blanche en présence du président Donald Trump et de hauts responsables de l’administration. Il vise à mettre en place un réseau national de centres de données d’IA avancés, à commencer par une installation phare à Abilene, au Texas.
Il est important de noter que le projet Stargate dont il est question dans cet article n’est pas affilié à l’ancien programme de recherche psychique de la CIA du même nom, ni à la série de science-fiction qu’il a inspirée. Cette mouture repose fermement sur les données, l’énergie et les capitaux, et non sur la clairvoyance ou les trous de ver.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
L’avenir de l’innovation en matière d’IA dépend de l’accès à une puissance de calcul massive. Or, à l’heure actuelle, l’offre est inférieure à la demande.
Alors que les modèles d’IA avancés favorisent les percées dans les technologies génératives, les infrastructures apparaissent comme un goulot d’étranglement critique. Le projet Stargate répond directement à ce défi en investissant dans des systèmes nouvelle génération capables de prendre en charge l’entraînement de l’IA et son déploiement à grande échelle.
En permettant une évolutivité stratégique dans tous les secteurs, de la sécurité nationale aux soins de santé, il garantit que les workloads essentiels, que ce soit pour le gouvernement ou le secteur privé, disposent des ressources nécessaires. Il renforce également la position des États-Unis dans un contexte de concurrence mondiale croissante en matière d’infrastructures d’IA.
Plus qu’une simple extension, le projet Stargate marque un changement dans la manière dont le gouvernement américain collabore avec le secteur privé en vue d’assurer le leadership à long terme des États-Unis dans le développement de l’IA. La Maison Blanche a manifesté son soutien dans le cadre de son programme politique plus large en matière d’IA, avec des décrets, des cadres réglementaires et des partenariats technologiques qui contribuent à façonner cette initiative.
Le projet Stargate témoigne également de la volonté nationale de rester à la pointe dans un environnement en constante évolution. Cette initiative vise à concevoir de futures installations capables de gérer des charges de calcul sans précédent, en exploitant des GPU de pointe et des systèmes énergétiques fonctionnant à l’échelle du gigawatt, une puissance comparable à celle de petits pays.
Le site d’Abilene, au Texas, fournira 1,2 gigawatt d’électricité, ce qui en fera l’un des plus grands centres de données au monde, tandis que des campus sont en cours de développement à travers les États-Unis pour fournir une capacité totale de plus de 5 gigawatts.
Tout cela vise un seul objectif : construire l’infrastructure nécessaire pour permettre de mettre en place l’intelligence artificielle générale (IAG).
L’intelligence artificielle générale (IAG) est une évolution possible du machine learning. Elle décrit un système d’IA capable d’égaler ou de dépasser les capacités cognitives des êtres humains dans n’importe quelle tâche. Il s’agit de l’objectif absolu et abstrait du développement de l’IA : une machine ou un logiciel capable de reproduire l’intelligence humaine.
L’IAG est étudiée depuis les débuts de la recherche en intelligence artificielle, mais il n’existe toujours pas de consensus sur la manière de la définir ou de la concrétiser. Cette quête soulève des questions à la fois philosophiques et techniques : comment définir l’« intelligence » de manière formelle et universelle, et comment mettre au point des modèles dotés de la flexibilité, de l’adaptabilité et du raisonnement nécessaires pour répondre à cette définition.
La plupart des systèmes actuels, notamment les applications telles que ChatGPT, sont classés comme des IA étroites, c’est-à-dire très performantes dans un domaine spécifique, mais incapables d’accomplir d’autres tâches. Le projet Stargate vise à combler le fossé infrastructurel entre les modèles étroits actuels et le potentiel de l’IAG en investissant dans la puissance de calcul, l’échelle et l’architecture nécessaires pour prendre en charge des systèmes plus généralisés.
L’échelle et l’ambition du projet Stargate ne seraient pas possibles sans un réseau de partenaires financiers, opérationnels et technologiques. Des fabricants de puces aux fournisseurs de cloud computing en passant par les investisseurs, chaque entreprise apporte une pièce essentielle du puzzle infrastructurel.
OpenAI est l’architecte stratégique et le responsable opérationnel du projet Stargate. Son rôle consiste principalement à définir l’orientation technique de l’initiative en matière d’IA et à veiller à ce que les modèles puissent s’adapter efficacement aux infrastructures nationales. L’entreprise prévoit de co-concevoir et de co-détenir des systèmes capables d’héberger les futures workloads de l’IAG, étendant ainsi son influence au-delà des logiciels pour s’étendre aux infrastructures de base.
Le PDG de SoftBank, Masayoshi Son, a publiquement approuvé le projet Stargate comme une opportunité stratégique d’aligner les capitaux mondiaux avec l’innovation américaine. Bien que les détails au-delà des 100 milliards de dollars initiaux restent flous, son soutien, ainsi que son rôle de président de Stargate LLC, ajoutent à la fois une profondeur financière et un poids symbolique.
MGX est un partenaire financier clé du projet Stargate. En plus d’apporter des capitaux importants, la société joue un rôle stratégique dans l’alignement des investissements mondiaux sur les priorités des États-Unis en matière d’infrastructures d’IA. Sa participation ajoute une dimension internationale à la base de financement du projet, contribuant ainsi à garantir que l’initiative puisse se développer rapidement tout en restant financièrement viable pendant les années de construction.
En plus de son rôle de partenaire financier, Oracle construit l’architecture de base du projet Stargate. Sa contribution se concentre sur la fourniture de systèmes de bases de données, de plateformes de virtualisation et d’outils cloud natifs conçus pour gérer des workloads d’IA à très haut débit et des déploiements adaptés aux entreprises.
Microsoft est un investisseur et un partenaire d’infrastructure de longue date dans le cadre de cette initiative. La société apporte ses capacités de développement à l’échelle du cloud, ses cadres de gouvernance et son réseau mondial de centres de données, autant d’éléments clés pour traduire l’ambition de l’initiative en réalité opérationnelle.
NVIDIA fournira les GPU nécessaires à l’infrastructure informatique haute performance requise pour prendre en charge les workloads d’IA à grande échelle. En effet, Oracle, un partenaire d’infrastructure clé, aurait dépensé 40 milliards de dollars pour acquérir 400 000 puces NVIDIA GB200 afin de soutenir l’initiative.
Arm fournit l’architecture de puces sous-jacente à de nombreux processeurs utilisés dans l’infrastructure d’IA, permettant un calcul à grande échelle, économe en énergie et hautement performant. Ses conceptions contribuent à optimiser les workloads d’IA en matière de vitesse et de consommation d’énergie, soutenant ainsi l’objectif du projet Stargate qui consiste à construire des systèmes capables de soutenir un entraînement et une inférence à grande échelle.
L’ambition du projet Stargate est à la hauteur de sa complexité. La mise à l’échelle de l’infrastructure nécessaire pour soutenir l’IAG s’accompagne d’obstacles techniques, politiques et logistiques importants.
Selon des rapports sectoriels, le projet Stargate prévoit l’installation à Abilene de 29 turbines à gaz GE Vernova LM2500XPRESS capables de produire environ 986 mégawatts (MW) d’électricité. Des permis ont également été déposés pour une centrale au gaz naturel de 360 MW, qui servira à la fois d’alimentation principale et de secours.
Même avec ces ajouts, qui reposent sur des combustibles fossiles pour la génération d’électricité, les analystes estiment que les besoins énergétiques globaux de Stargate pourraient approcher les 15 gigawatts pour l’ensemble des installations prévues.
Ces besoins ont conduit au développement de nouveaux corridors énergétiques et ont suscité des tensions réglementaires. Le Texas a adopté des mesures d’urgence permettant aux autorités de l’État de couper l’alimentation électrique des centres de données en cas d’instabilité du réseau, en réponse à la panne d’électricité meurtrière de l’hiver 2021. Si ces politiques visent à trouver un équilibre entre résilience et croissance, elles introduisent de nouvelles incertitudes et de nouveaux défis pour les opérateurs, notamment :
Alors que le projet Stargate se concentre sur l’échelle, certains laboratoires de recherche explorent des voies plus modestes. DeepSeek, par exemple, a démontré des performances compétitives grâce à l’optimisation de l’architecture et à des stratégies d’entraînement ciblées, ce qui soulève la question de savoir si de telles avancées nécessitent toujours des investissements à l’échelle nationale ou simplement une conception plus intelligente.
Malgré l’ampleur de l’effort, les avantages du projet Stargate sont indéniables. De la sécurité nationale à la relance économique, cette initiative offre une série d’avantages qui dépassent largement le cadre des centres de données.
Au Texas, le campus d’Abilene contribue à la création d’une nouvelle infrastructure énergétique, conçue pour garantir une livraison à prix stable et à faibles émissions. Ce modèle soutient à la fois l’économie de l’IA et la transition vers les énergies propres à plus grande échelle.
Parallèlement, le développement d’un corridor énergétique à proximité des sites Stargate, qui serait soutenu par des entreprises telles que Crusoe Energy et Engine No. 1, permet de créer une capacité de production évolutive pouvant s’adapter à la demande. Selon Oracle et OpenAI, la construction du réseau national de centres de données Stargate devrait créer plus de 100 000 emplois dans les secteurs de la construction, de l’exploitation et des secteurs connexes.
Voici les autres avantages attendus :
Le projet pourrait déboucher sur de nouvelles avancées en matière d’IA dans des domaines tels que la découverte de médicaments, la modélisation climatique et les systèmes autonomes.
Les investissements en capital et les recettes fiscales à long terme générés par les sites Stargate pourraient renforcer les économies locales et financer l’amélioration des infrastructures.
Les start-ups, les laboratoires de recherche et les fournisseurs de services aux entreprises auront accès à des infrastructures à grande échelle, ce qui réduira les obstacles à l’expérimentation de l’IA.
Cette initiative positionne les États-Unis comme un pionnier dans la course à l’IAG, pas seulement en théorie, mais aussi au niveau des capacités physiques.
Les entreprises de tous les secteurs ressentiront les répercussions du projet Stargate. Les fournisseurs de services d’IA pourraient bénéficier d’une baisse des coûts d’entraînement et d’une disponibilité informatique accrue, ce qui pourrait accélérer le développement et le déploiement de produits. Dans des secteurs tels que la santé, la logistique et la finance, un meilleur accès à l’infrastructure d’IA pourrait favoriser l’amélioration des prévisions, des diagnostics et de l’efficacité opérationnelle.
Pour les entreprises qui développent des capacités d’IA, cette initiative introduit de nouveaux modèles d’accès susceptibles de réduire les obstacles techniques et financiers. Les développements soutenus par le gouvernement et les partenariats commerciaux en matière d’infrastructure pourraient permettre à des entreprises de différentes tailles de tirer parti de systèmes hautement performants sans disposer de leurs propres centres de données.
Les entreprises sont susceptibles de faire face à de nouvelles attentes en matière de performances, d’intégration et de conformité à mesure que le développement s’accélère. Les cadres de gouvernance et les décrets exécutifs émergents suggèrent une attention politique croissante à l’égard de la normalisation de l’IA. Les cadres de gouvernance tels que le NIST AI Risk Management Framework sont susceptibles de façonner la manière dont les systèmes liés à Stargate seront évalués en ce qui concerne leur degré de confiance, leur robustesse et leur conformité, en particulier dans les secteurs sensibles ou réglementés.
L’évolution vers une infrastructure partagée soulignera également l’importance de la sécurité et de la conformité des données, en particulier dans les environnements multi-locataires. Le chiffrement, les contrôles d’accès et les mécanismes d’audit seront essentiels pour protéger les modèles propriétaires et les jeux de données sensibles.
En fin de compte, le projet Stargate reflète un changement plus large dans la manière dont l’IA est abordée : pas seulement comme un ensemble d’algorithmes, mais comme une infrastructure. Cette orientation positionne les États-Unis dans la course mondiale à l’IAG, où la coordination entre les multiples parties prenantes joue un rôle central dans le développement futur.
Obtenez des informations uniques sur l’évolution des solutions ABI, mettant en évidence les principales conclusions, hypothèses et recommandations pour les responsables des données et de l’analytique.
Simplifiez l’accès aux données et automatisez la gouvernance des données. Découvrez la puissance de l’intégration d’une stratégie de data lakehouse dans votre architecture de données, notamment l’optimisation des coûts de vos workloads et le dimensionnement de l’IA et des analyses, avec toutes vos données, partout.
Explorez le guide pour les responsables des données sur le développement d’une organisation axée sur les données et d’un avantage métier.
Découvrez comment une approche de type data lakehouse ouvert peut fournir des données fiables et accélérer l’exécution des analyses et des projets d’IA.
Alignez votre stratégie de données et d’analyse sur les objectifs de l’entreprise grâce à ces quatre étapes clés.
Pour prospérer, les entreprises doivent exploiter les données pour fidéliser leur clientèle, automatiser les processus métier et innover avec des solutions pilotées par l’IA.
Avec IBM Consulting, exploitez les données de votre entreprise et développez une organisation basée sur les informations pour tirer des avantages métier.
Découvrez Cognos Analytics 12.0, des informations alimentées par l’IA pour une prise de décision plus éclairée.
Pour prospérer, les entreprises doivent exploiter les données pour fidéliser leur clientèle, automatiser les processus métier et innover avec des solutions pilotées par l’IA.