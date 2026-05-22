Qu’est-ce que la gestion des actifs matériels (HAM) ?

La gestion des actifs matériels (HAM) regroupe les pratiques permettant de gérer les actifs informatiques (IT) physiques d’une entreprise. Ces actifs matériels sont essentiels à l’activité de l’entreprise et comprennent notamment les ordinateurs portables, les serveurs, les ordinateurs de bureau, les centres de données et les équipements réseau.
Une stratégie HAM claire et directe contribue à des résultats métier essentiels, tels que la rentabilité, la conformité et la sécurité. Des actifs bien entretenus ne sont pas seulement bénéfiques pour l’équipe informatique. Ils peuvent améliorer l’expérience utilisateur globale et aider l’entreprise à mieux répondre à ses besoins.
En réalité, le marché de la gestion des actifs matériels était évalué à 33,50 milliards de dollars américains en 2025, selon Future Market Insights. Le marché devrait connaître une croissance significative pour atteindre environ 64 milliards de dollars américains au cours des 10 prochaines années, ce qui témoigne d’un intérêt croissant pour les pratiques HAM au sein des entreprises.
La HAM est un sous-ensemble de la gestion des actifs informatiques (ITAM). La HAM se concentre entièrement sur les composants physiques, dès l’acquisition du matériel et tout au long de son cycle de vie. Le cycle de vie d’un actif prend fin lors de sa mise hors service.
Les solutions actuelles de gestion informatique proposent des technologies pilotées par l’intelligence artificielle (IA) qui transforment la gestion du cycle de vie des actifs des entreprises grâce au suivi automatisé, à la prévision de la demande et à l’optimisation intelligente.
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Les actifs physiques sont coûteux, et une bonne gestion réduit les risques de sécurité, évite les achats excessifs et permet de veiller à ce qu’aucune garantie ne soit oubliée. Le coût financier d’une mauvaise gestion des actifs matériels (HAM) peut nuire à l’entreprise et à l’ensemble de ses opérations.
En matière de HAM, l’adage « on ne peut pas protéger ce qu’on ne voit pas » prend tout son sens. Le processus de gestion des actifs fournit une visibilité de bout en bout des actifs informatiques et réduit le risque de violations de données liées à des appareils perdus ou non suivis.
Par ailleurs, la HAM joue un rôle important dans le maintien de la conformité réglementaire. Les audits et les normes sectorielles exigent une piste d’audit claire, de l’approvisionnement à la mise hors service. Les processus de HAM peuvent garantir que tous les actifs sont recensés et que tout matériel en fin de vie est éliminé correctement, protégeant ainsi les données sensibles de l’entreprise et de ses clients.
Les outils modernes de gestion des actifs informatiques intègrent les données historiques du cycle de vie dans les processus et outils de gestion des actifs , permettant une prise de décision plus stratégique fondée sur des données en temps réel. Les responsables informatiques peuvent prendre des décisions fondées sur les données concernant la durée de vie du matériel et les cycles de mise à niveau.
Les fonctionnalités d’automatisation peuvent réduire les erreurs humaines et rationaliser les tâches de routine, telles que le suivi des actifs, la mise en service et le retrait des équipements. La HAM peut aider à optimiser les opérations informatiques et les workflows, ce qui donne aux équipes informatiques plus de temps pour se concentrer sur des objectifs métier prioritaires.
La gestion des actifs matériels (HAM) et la gestion des actifs informatiques (ITAM) relèvent du même domaine de la gestion des actifs. Cependant, ITAM est le terme plus large qui englobe HAM, la gestion des actifs logiciels (SAM), la gestion des services informatiques (ITSM), les licences et le cloud.
L’ITAM désigne le suivi et la gestion de bout en bout des actifs informatiques, qui peuvent comprendre toute information, tout logiciel ou tout matériel qu’une entreprise utilise dans le cadre de ses activités.
La HAM se concentre uniquement sur les équipements informatiques physiques et aide les équipes informatiques à gérer leur environnement informatique physique. La SAM fonctionne en parallèle de la HAM et en constitue le pendant. Au lieu des actifs physiques, la SAM se concentre sur toutes les applications logicielles installées pour lesquelles l’entreprise détient une licence, y compris les applications sur site, les applications basées dans le cloud et les applications de type logiciel en tant que service (SaaS).
Les trois systèmes de gestion fonctionnent ensemble pour assurer les processus fondamentaux de budgétisation, de planification et d’audit. Ils jouent chacun un rôle distinct dans l’entreprise et ne doivent pas être confondus. Les ressources logicielles allouées n’ont pas le même coût que l’inventaire du matériel physique. C’est pourquoi il est crucial de disposer de responsables informatiques chargés de chaque approche afin de gérer correctement l’ensemble de l’infrastructure informatique.
Par ailleurs, la gestion des actifs d’entreprise (EAM) est un autre cadre de gestion du cycle de vie axé sur les équipements industriels et les équipements lourds utilisés dans les opérations. Cette pratique de gestion du cycle de vie concerne une partie distincte de l’entreprise, mais peut recouper d’autres domaines sur des plateformes unifiées.
Un actif matériel peut englober n’importe quel actif tangible de l’entreprise à n’importe quel stade de son cycle de vie d’utilisation. En général, les actifs matériels peuvent se répartir en quatre catégories :
Plusieurs éléments essentiels contribuent à assurer la maintenance et la visibilité des actifs matériels. Ces composants sont cruciaux pour poser les bases du suivi des actifs matériels et d’une utilisation optimisée des actifs :
Plusieurs étapes clés du cycle de vie de la gestion des actifs matériels (HAM) sont essentielles pour l’acquisition, la surveillance, la maintenance et la mise hors service des actifs physiques. Les équipes informatiques doivent comprendre où se situent leurs actifs dans leur cycle de vie afin de prendre des décisions plus stratégiques en matière de budgétisation et de planification.
La gestion des actifs matériels (HAM) propose aux entreprises un ensemble clair de pratiques et de procédures pour gérer le volume souvent écrasant de matériel professionnel.
Voici quelques-uns des principaux avantages :
Selon la taille de l’entreprise, il peut être difficile de surveiller des centaines, voire des milliers d’actifs.
Voici quelques-uns des principaux défis auxquels les entreprises peuvent être confrontées en matière de gestion des actifs matériels (HAM) et des suggestions pour y faire face :
Les entreprises ne disposent souvent ni des outils nécessaires pour tenir à jour l’inventaire des actifs ni des pratiques permettant de les suivre. Ce manque de supervision peut entraîner des problèmes de sécurité des données et du shadow IT, qui survient lorsque des ressources informatiques sont utilisées sur un réseau d’entreprise à l’insu du service informatique. Cette situation expose l’entreprise à des vulnérabilités et à des inexactitudes.
Que faire : un moyen de surmonter ce problème est de mettre en place un outil HAM qui gère l’inventaire tout au long du cycle de vie des actifs, permettant ainsi de prendre des décisions plus éclairées et de réaliser des économies.
Lors du choix des actifs de l’entreprise, il est important de tenir compte de l’endroit où ils sont achetés. Le processus d’approvisionnement peut se compliquer lorsque les actifs proviennent de plusieurs pays, ce qui nécessite plusieurs fournisseurs régionaux et des réglementations douanières différentes. De plus, plusieurs taux de change peuvent entrer en jeu, ce qui peut entraîner des retards de déploiement et une confusion dans les politiques de tarification.
Que faire : un bon moyen d’éviter ce scénario est de limiter l’approvisionnement en actifs matériels à une seule région ou à un seul pays afin de simplifier les processus d’approvisionnement, d’expédition et de récupération.
La gestion des actifs matériels informatiques nécessitera des ressources importantes tout au long de leur cycle de vie. Une équipe informatique aura besoin de ressources et d’assistance pour planifier, acheter, installer, dépanner, entretenir et éliminer les actifs. Un effectif limité ou des priorités concurrentes pourraient perturber le service informatique et mettre à rude épreuve les équipes informatiques.
Que faire : pour éviter cette pénurie de ressources, communiquez les besoins le plus tôt possible et définissez les attentes dès le début.
Les exigences de conformité peuvent varier en fonction du nombre d’actifs matériels et de la taille de l’organisation. Si une entreprise n’a pas de piste d’audit claire, il peut être difficile de répondre à des exigences de conformité spécifiques.
Que faire : pour contourner ce problème, les entreprises devraient suivre la conformité et utiliser des systèmes HAM qui permettent aux employés d’alerter le centre de services lorsqu’une maintenance est nécessaire.
La gestion des actifs matériels (HAM) évolue à mesure que la technologie progresse et que de nouveaux outils et cas d’utilisation apparaissent. Des entreprises avant-gardistes et innovantes adoptent déjà des outils pilotés par l’IA, qui apportent fiabilité et visibilité.
L’avenir de HAM passe par l’analyse prédictive. Les outils de gestion des actifs intégrant des algorithmes de machine learning (ML) peuvent analyser les données des actifs pour prédire les défaillances matérielles, la durée de vie optimale du matériel et les échéances de remplacement.
Par ailleurs, les workflows automatisés du cycle de vie permettent aux entreprises de gérer leurs actifs de manière fluide. Transférer les actifs d’une étape du cycle de vie à l’autre sans intervention manuelle ni supervision humaine.
Cette tendance à l’automatisation intelligente s’inscrit dans le cadre de l’ensemble du parc informatique. L’IA s’est révélée être un outil de transformation des fonctions informatiques des entreprises modernes.
Un rapport de l’Institute for Business Value d’IBM révèle que les entreprises hautement automatisées attribuent une augmentation de 10 % des revenus à leurs efforts de transformation numérique et une réduction de près de 30 % des coûts informatiques.
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