Qu’est-ce que la gestion des actifs matériels (HAM) ?

Les actifs physiques sont coûteux, et une bonne gestion réduit les risques de sécurité, évite les achats excessifs et permet de veiller à ce qu’aucune garantie ne soit oubliée. Le coût financier d’une mauvaise gestion des actifs matériels (HAM) peut nuire à l’entreprise et à l’ensemble de ses opérations.

En matière de HAM, l’adage « on ne peut pas protéger ce qu’on ne voit pas » prend tout son sens. Le processus de gestion des actifs fournit une visibilité de bout en bout des actifs informatiques et réduit le risque de violations de données liées à des appareils perdus ou non suivis.

Par ailleurs, la HAM joue un rôle important dans le maintien de la conformité réglementaire. Les audits et les normes sectorielles exigent une piste d’audit claire, de l’approvisionnement à la mise hors service. Les processus de HAM peuvent garantir que tous les actifs sont recensés et que tout matériel en fin de vie est éliminé correctement, protégeant ainsi les données sensibles de l’entreprise et de ses clients.

Les outils modernes de gestion des actifs informatiques intègrent les données historiques du cycle de vie dans les processus et outils de gestion des actifs , permettant une prise de décision plus stratégique fondée sur des données en temps réel. Les responsables informatiques peuvent prendre des décisions fondées sur les données concernant la durée de vie du matériel et les cycles de mise à niveau.

Les fonctionnalités d’automatisation peuvent réduire les erreurs humaines et rationaliser les tâches de routine, telles que le suivi des actifs, la mise en service et le retrait des équipements. La HAM peut aider à optimiser les opérations informatiques et les workflows, ce qui donne aux équipes informatiques plus de temps pour se concentrer sur des objectifs métier prioritaires.