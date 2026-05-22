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Gestion des actifs

Qu’est-ce que la gestion des actifs matériels (HAM) ?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publié le 22 mai 2026

Définition de la gestion des actifs matériels (HAM)

La gestion des actifs matériels (HAM) regroupe les pratiques permettant de gérer les actifs informatiques (IT) physiques d’une entreprise. Ces actifs matériels sont essentiels à l’activité de l’entreprise et comprennent notamment les ordinateurs portables, les serveurs, les ordinateurs de bureau, les centres de données et les équipements réseau.

Une stratégie HAM claire et directe contribue à des résultats métier essentiels, tels que la rentabilité, la conformité et la sécurité. Des actifs bien entretenus ne sont pas seulement bénéfiques pour l’équipe informatique. Ils peuvent améliorer l’expérience utilisateur globale et aider l’entreprise à mieux répondre à ses besoins.

En réalité, le marché de la gestion des actifs matériels était évalué à 33,50 milliards de dollars américains en 2025, selon Future Market Insights. Le marché devrait connaître une croissance significative pour atteindre environ 64 milliards de dollars américains au cours des 10 prochaines années, ce qui témoigne d’un intérêt croissant pour les pratiques HAM au sein des entreprises.

La HAM est un sous-ensemble de la gestion des actifs informatiques (ITAM). La HAM se concentre entièrement sur les composants physiques, dès l’acquisition du matériel et tout au long de son cycle de vie. Le cycle de vie d’un actif prend fin lors de sa mise hors service.  

Les solutions actuelles de gestion informatique proposent des technologies pilotées par l’intelligence artificielle (IA) qui transforment la gestion du cycle de vie des actifs des entreprises grâce au suivi automatisé, à la prévision de la demande et à l’optimisation intelligente.

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Pourquoi la gestion des actifs matériels est-elle importante ?

Les actifs physiques sont coûteux, et une bonne gestion réduit les risques de sécurité, évite les achats excessifs et permet de veiller à ce qu’aucune garantie ne soit oubliée. Le coût financier d’une mauvaise gestion des actifs matériels (HAM) peut nuire à l’entreprise et à l’ensemble de ses opérations.

En matière de HAM, l’adage « on ne peut pas protéger ce qu’on ne voit pas » prend tout son sens. Le processus de gestion des actifs fournit une visibilité de bout en bout des actifs informatiques et réduit le risque de violations de données liées à des appareils perdus ou non suivis.

Par ailleurs, la HAM joue un rôle important dans le maintien de la conformité réglementaire. Les audits et les normes sectorielles exigent une piste d’audit claire, de l’approvisionnement à la mise hors service. Les processus de HAM peuvent garantir que tous les actifs sont recensés et que tout matériel en fin de vie est éliminé correctement, protégeant ainsi les données sensibles de l’entreprise et de ses clients.

Les outils modernes de gestion des actifs informatiques intègrent les données historiques du cycle de vie dans les processus et outils de gestion des actifs , permettant une prise de décision plus stratégique fondée sur des données en temps réel. Les responsables informatiques peuvent prendre des décisions fondées sur les données concernant la durée de vie du matériel et les cycles de mise à niveau.

Les fonctionnalités d’automatisation peuvent réduire les erreurs humaines et rationaliser les tâches de routine, telles que le suivi des actifs, la mise en service et le retrait des équipements. La HAM peut aider à optimiser les opérations informatiques et les workflows, ce qui donne aux équipes informatiques plus de temps pour se concentrer sur des objectifs métier prioritaires.

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HAM et ITAM : comparaison

La gestion des actifs matériels (HAM) et la gestion des actifs informatiques (ITAM) relèvent du même domaine de la gestion des actifs. Cependant, ITAM est le terme plus large qui englobe HAM, la gestion des actifs logiciels (SAM), la gestion des services informatiques (ITSM), les licences et le cloud.

L’ITAM désigne le suivi et la gestion de bout en bout des actifs informatiques, qui peuvent comprendre toute information, tout logiciel ou tout matériel qu’une entreprise utilise dans le cadre de ses activités.

La HAM se concentre uniquement sur les équipements informatiques physiques et aide les équipes informatiques à gérer leur environnement informatique physique. La SAM fonctionne en parallèle de la HAM et en constitue le pendant. Au lieu des actifs physiques, la SAM se concentre sur toutes les applications logicielles installées pour lesquelles l’entreprise détient une licence, y compris les applications sur site, les applications basées dans le cloud et les applications de type logiciel en tant que service (SaaS).

Les trois systèmes de gestion fonctionnent ensemble pour assurer les processus fondamentaux de budgétisation, de planification et d’audit. Ils jouent chacun un rôle distinct dans l’entreprise et ne doivent pas être confondus. Les ressources logicielles allouées n’ont pas le même coût que l’inventaire du matériel physique. C’est pourquoi il est crucial de disposer de responsables informatiques chargés de chaque approche afin de gérer correctement l’ensemble de l’infrastructure informatique.

Par ailleurs, la gestion des actifs d’entreprise (EAM) est un autre cadre de gestion du cycle de vie axé sur les équipements industriels et les équipements lourds utilisés dans les opérations. Cette pratique de gestion du cycle de vie concerne une partie distincte de l’entreprise, mais peut recouper d’autres domaines sur des plateformes unifiées.

Qu’est-ce qui est considéré comme un actif matériel ?

Un actif matériel peut englober n’importe quel actif tangible de l’entreprise à n’importe quel stade de son cycle de vie d’utilisation. En général, les actifs matériels peuvent se répartir en quatre catégories :

  • Appareils des utilisateurs : cette catégorie inclut tout matériel appartenant à l’entreprise et utilisé par les employés, tel que les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les appareils mobiles et les tablettes. Cette catégorie inclut également les appareils personnels utilisés pour effectuer des tâches professionnelles.
  • Équipements réseau et de télécommunications : ces actifs désignent le matériel utilisé pour faciliter la communication au sein d’une entreprise. Les équipements de réseau et de télécommunications peuvent inclure des routeurs, des commutateurs, des équilibreurs de charge et des systèmes téléphoniques ou de visioconférence.
  • Équipement de centre de données : l’équipement des centres de données comprend tout le matériel physique et les systèmes de support utilisés pour connecter les applications informatiques. Les actifs comprennent des serveurs, des dispositifs de sécurité et des installations techniques.
  • Appareil auxiliaire : cette catégorie inclut les actifs utilisés dans l’environnement de bureau pour faciliter les tâches quotidiennes. Un appareil auxiliaire peut inclure des éléments tels que des écrans, des imprimantes, des scanners, des claviers et des câbles. Les actifs matériels incluent également les équipements utilisés par les télétravailleurs ou les collaborateurs hybrides qui travaillent en dehors du bureau de l’entreprise.

Composants clés de la gestion des actifs matériels

Plusieurs éléments essentiels contribuent à assurer la maintenance et la visibilité des actifs matériels. Ces composants sont cruciaux pour poser les bases du suivi des actifs matériels et d’une utilisation optimisée des actifs :

  • Création de l’inventaire : recenser et rassembler toutes les informations sur les actifs existants, y compris les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les imprimantes, les scanners et les appareils mobiles.
  • Technologies de marquage des actifs : tester différentes technologies de marquage, telles que les étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID), les codes QR et le suivi GPS.
  • Logiciels de gestion des actifs : choisir une plateforme qui utilise le suivi et le reporting en temps réel, ainsi qu’un générateur de workflows simplifié.
  • Planification de la maintenance : mettre en place un programme de maintenance qui maximise la durée de vie de l’actif et optimise ses performances.
  • Rapports via un tableau de bord : utiliser un tableau de bord doté de fonctions d’analyse avancées pour reconnaître les tendances, détecter les risques de sécurité et surveiller l’état général du matériel.

Le cycle de vie de la gestion des actifs matériels

Plusieurs étapes clés du cycle de vie de la gestion des actifs matériels (HAM) sont essentielles pour l’acquisition, la surveillance, la maintenance et la mise hors service des actifs physiques. Les équipes informatiques doivent comprendre où se situent leurs actifs dans leur cycle de vie afin de prendre des décisions plus stratégiques en matière de budgétisation et de planification.

  1. Planification et demande : le cycle de vie commence avant l’achat d’un actif. Les équipes informatiques doivent recueillir des informations sur les besoins de l’entreprise et les financements disponibles. Divers facteurs entrent en jeu pour déterminer les besoins matériels d’une entreprise, notamment les priorités budgétaires, les données clients, les données métier, les incidents et la conformité. Après avoir établi les demandes et les besoins, les entreprises doivent identifier les solutions matérielles et acquérir des informations sur les actifs.
  2. Approvisionnement : l’étape suivante du cycle de vie consiste à acheter l’équipement. Cette étape oblige les équipes à rechercher les fournisseurs qui répondent le mieux à leurs besoins, ce qui implique souvent une gestion détaillée des contrats. Elles devront obtenir des devis, négocier des contrats au nom de l’entreprise et travailler avec l’équipe financière pour s’assurer que les besoins matériels correspondent au budget alloué. Prenez en compte les actifs actuels et futurs, ainsi que la garantie et le support technique du fournisseur.
  3. Déploiement : le déploiement des actifs physiques comprend la configuration des équipements, l’installation de logiciels, la gestion de configuration et l’intégration à l’infrastructure informatique existante. Les équipes informatiques doivent tester la compatibilité des actifs et s’assurer que tout fonctionne correctement. Veillez à documenter toute anomalie ou configuration non standard afin que les équipes de service disposent des informations nécessaires pour prendre en charge les actifs.
  4. Surveillance : lorsque des actifs sont déployés, les équipes informatiques doivent surveiller en permanence les performances et la sécurité du matériel. Les outils HAM modernes proposent des tableaux de bord et des données analytiques sur l’utilisation, les risques de sécurité et l’état général des actifs. Les équipes informatiques peuvent utiliser ces informations pour évaluer les problèmes et les résoudre avant qu’une interruption de service ne se produise.
  5. Entretien et maintenance : des programmes de maintenance continue sont essentiels pour entretenir les actifs matériels et garantir le bon fonctionnement de tous les appareils physiques. Utilisez un calendrier pour suivre les rapports, les indicateurs et les recommandations du fabricant. Ces données sont essentielles à la réussite d’une gestion efficace des actifs matériels et à la pérennité des investissements dans les actifs.
  6. Mise hors service et élimination : la dernière étape du cycle de vie consiste à mettre hors service et à éliminer le matériel. Il est important de savoir quand un outil ne répond plus aux besoins de l’entreprise et doit être mis au rebut dans le cadre d’un processus de récupération des actifs informatiques. La mise hors service d’un actif à la fin de sa durée de vie utile peut prévenir les risques de sécurité, de vol ou de vulnérabilités. Élaborez une liste de contrôle simple pour la mise hors service des actifs, y compris la mise à jour des feuilles de calcul d’inventaire des actifs, la suppression des données sensibles et la gestion de l’élimination physique.

Avantages de la gestion des actifs matériels

La gestion des actifs matériels (HAM) propose aux entreprises un ensemble clair de pratiques et de procédures pour gérer le volume souvent écrasant de matériel professionnel.

Voici quelques-uns des principaux avantages :

  • Contrôlez les coûts et évitez les pertes : des outils HAM efficaces aident les entreprises à identifier les actifs sous-utilisés, à suivre le coût total de possession et à tenir un inventaire précis du matériel. Ce niveau de surveillance peut aider à prévenir les problèmes imprévus et à mettre en place des mesures de contrôle des coûts en temps réel.
  • Renforcer la sécurité : une surveillance accrue des actifs grâce à HAM permet à l’équipe informatique d’une entreprise de prendre les rênes. Elle peut se protéger contre les activités non autorisées et les lacunes dans les données grâce à des protocoles de surveillance et de maintenance continus.
  • Répondez aux exigences d’audit et de conformité : les exigences réglementaires et légales définies dans le cycle de vie du HAM simplifient le processus de configuration du nouveau matériel. Ce processus permet de s’assurer que le matériel existant répond aux exigences et reste conforme.
  • Réduire les temps d’arrêt et les perturbations : une bonne gestion des actifs permet de garantir que les employés disposent d’équipements à jour et fiables. En suivant les étapes du cycle de vie, les entreprises peuvent minimiser les risques de sécurité, les pannes matérielles et les incompatibilités entre les modèles.
  • Maximisez la valeur des fournisseurs et des garanties : des programmes de maintenance méthodiques et une surveillance structurée de l’utilisation peuvent garantir que les employés tirent le meilleur parti de l’équipement. En optimisant l’utilisation des actifs, les équipes informatiques peuvent contribuer à réduire les dépenses globales.

Défis courants avec la gestion des actifs matériels

Selon la taille de l’entreprise, il peut être difficile de surveiller des centaines, voire des milliers d’actifs.

Voici quelques-uns des principaux défis auxquels les entreprises peuvent être confrontées en matière de gestion des actifs matériels (HAM) et des suggestions pour y faire face :

Appareils non répertoriés et shadow IT

Les entreprises ne disposent souvent ni des outils nécessaires pour tenir à jour l’inventaire des actifs ni des pratiques permettant de les suivre. Ce manque de supervision peut entraîner des problèmes de sécurité des données et du shadow IT, qui survient lorsque des ressources informatiques sont utilisées sur un réseau d’entreprise à l’insu du service informatique. Cette situation expose l’entreprise à des vulnérabilités et à des inexactitudes.

Que faire : un moyen de surmonter ce problème est de mettre en place un outil HAM qui gère l’inventaire tout au long du cycle de vie des actifs, permettant ainsi de prendre des décisions plus éclairées et de réaliser des économies.

Approvisionnement complexe

Lors du choix des actifs de l’entreprise, il est important de tenir compte de l’endroit où ils sont achetés. Le processus d’approvisionnement peut se compliquer lorsque les actifs proviennent de plusieurs pays, ce qui nécessite plusieurs fournisseurs régionaux et des réglementations douanières différentes. De plus, plusieurs taux de change peuvent entrer en jeu, ce qui peut entraîner des retards de déploiement et une confusion dans les politiques de tarification.

Que faire : un bon moyen d’éviter ce scénario est de limiter l’approvisionnement en actifs matériels à une seule région ou à un seul pays afin de simplifier les processus d’approvisionnement, d’expédition et de récupération.

Allocation limitée des ressources

La gestion des actifs matériels informatiques nécessitera des ressources importantes tout au long de leur cycle de vie. Une équipe informatique aura besoin de ressources et d’assistance pour planifier, acheter, installer, dépanner, entretenir et éliminer les actifs. Un effectif limité ou des priorités concurrentes pourraient perturber le service informatique et mettre à rude épreuve les équipes informatiques.

Que faire : pour éviter cette pénurie de ressources, communiquez les besoins le plus tôt possible et définissez les attentes dès le début.

Lacunes en audit et conformité

Les exigences de conformité peuvent varier en fonction du nombre d’actifs matériels et de la taille de l’organisation. Si une entreprise n’a pas de piste d’audit claire, il peut être difficile de répondre à des exigences de conformité spécifiques.

Que faire : pour contourner ce problème, les entreprises devraient suivre la conformité et utiliser des systèmes HAM qui permettent aux employés d’alerter le centre de services lorsqu’une maintenance est nécessaire.

Gestion des actifs matériels et IA

La gestion des actifs matériels (HAM) évolue à mesure que la technologie progresse et que de nouveaux outils et cas d’utilisation apparaissent. Des entreprises avant-gardistes et innovantes adoptent déjà des outils pilotés par l’IA, qui apportent fiabilité et visibilité.

L’avenir de HAM passe par l’analyse prédictive. Les outils de gestion des actifs intégrant des algorithmes de machine learning (ML) peuvent analyser les données des actifs pour prédire les défaillances matérielles, la durée de vie optimale du matériel et les échéances de remplacement.

Par ailleurs, les workflows automatisés du cycle de vie permettent aux entreprises de gérer leurs actifs de manière fluide. Transférer les actifs d’une étape du cycle de vie à l’autre sans intervention manuelle ni supervision humaine.

Cette tendance à l’automatisation intelligente s’inscrit dans le cadre de l’ensemble du parc informatique. L’IA s’est révélée être un outil de transformation des fonctions informatiques des entreprises modernes.

Un rapport de l’Institute for Business Value d’IBM révèle que les entreprises hautement automatisées attribuent une augmentation de 10 % des revenus à leurs efforts de transformation numérique et une réduction de près de 30 % des coûts informatiques.

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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