Pour répondre à ces exigences, Al Rajhi Capital s’est tourné vers IBM, son partenaire technologique de confiance. Les deux équipes ont entrepris de résoudre le dilemme de l’architecture numérique de la société et, par essence, d’assurer la transition de son modèle commercial et de ses opérations vers une approche plus orientée client, adaptée à l’époque. Après délibérations, les équipes ont opté pour les solutions d’IBM en matière d’IA pour les entreprises.

Avec l’aide d’IBM, Al Rajhi Capital a mis en œuvre IBM Cloud Pak for Integration. La solution comprenait également IBM App Connect, IBM MQ, IBM API Connect, IBM DataPower Gateway et la plateforme Red Hat OpenShift pour créer un middleware modernisé qui a unifié les systèmes disparates. La mise en œuvre a permis le développement de la nouvelle application mobile d’Al Rajhi Capital, appelée Super App en interne. Cette dernière a permis à la société de regrouper tous les services d’investissement (courtage, gestion d’actifs et banque d’investissement) dans une interface unifiée et conviviale. Associée aux capacités de transmission d’événements en continu d’IBM Event Streams, la couche d’intégration a facilité la communication transparente entre divers systèmes et points de données externes.

« Notre ambition d’enrichir l’expérience client et notre position de leader sur le marché ont éclairé notre parcours de transformation, qui à son tour n’était pas une simple question de technologie mais aussi de redéfinition de la manière dont nous apportons de la valeur à nos clients. Grâce à notre application, nous proposons désormais des services exclusifs et innovants qui nous démarquent de la concurrence. Les clients peuvent accéder à des informations en temps réel provenant de différentes bourses telles que la Tadāwul et d’autres dans le monde, ce qui leur permet d’explorer instantanément de nouvelles opportunités d’investissement, de diversifier leurs portefeuilles et de maximiser leurs rendements », a déclaré Ahmad Al Rifai, responsable des technologies de l’information d’Al Rajhi Capital.

La société a également automatisé des processus essentiels au sein de la Super App. Elle a notamment créé une plateforme numérique de gestion des workflows, permettant aux clients de bénéficier d’un service plus intuitif et plus réactif. Grâce à une stratégie de cloud hybride activée par IBM Cloud Pak for Integration, l’entreprise a assuré une évolutivité dynamique. La plateforme d’observabilité IBM Instana a également joué un rôle clé en fournissant une observabilité en temps réel et une efficacité opérationnelle pour le nouvel environnement numérique. En tirant parti de l’expertise et de la technologie d’IBM, l’entreprise a considérablement amélioré son délai de déploiement de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour, qui est passé de plusieurs mois à quelques jours.

Enfin, le processus a conduit à un transfert important de compétences et à un perfectionnement des individus au sein de l’équipe informatique interne. Ces efforts de collaboration ont également permis à Al Rajhi Capital de porter son personnel informatique à 250 personnes. Alors que la demande pour ses services et produits continue d’augmenter, ce travail démontre l’agilité et l’innovation exigées par les services financiers modernes.