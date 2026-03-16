Qu’est-ce que la récupération des actifs informatiques ?

La récupération des actifs informatiques est un processus qui permet aux entreprises de sécuriser, d’évaluer et d’éliminer en toute sécurité les équipements informatiques inutilisés. Il s’agit d’une partie critique de la gestion du cycle de vie des actifs (Asset Lifecycle Management, ALM), une approche stratégique visant à prolonger la durée de vie utile des actifs et à améliorer leur efficacité.
La récupération des actifs informatiques sous-tend plusieurs aspects importants des pratiques informatiques modernes des entreprises, tels que les économies de coûts, la sécurité des données et la destruction sécurisée des données.
Les entreprises dépendent d’un large éventail d’actifs informatiques pour leur cœur de métier, notamment des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau et des serveurs. Lorsque ces actifs atteignent la fin de leur cycle de vie, ils doivent trouver des moyens de récupérer leur valeur résiduelle et de gérer leur disposition finale.
Dans la gestion moderne de la chaîne d’approvisionnement (Supply Chain Management, SCM), le recouvrement des actifs informatiques est devenu un élément clé de l’économie circulaire. Cette approche implique un modèle économique qui aide à éliminer les déchets électroniques et à promouvoir la durabilité en prolongeant les cycles de vie du matériel informatique par la réutilisation et la revente. L’économie circulaire dépend d’un ensemble diversifié de pratiques connues sous le nom de gestion de fin de vie des actifs informatiques (IT Asset Disposition, ITAD), qui comprennent l’effacement des données, le nettoyage des données, le déchiquetage ainsi que la revente des appareils déclassés.
Les programmes de récupération des actifs informatiques sont définis par des certifications et des cadres de protection des données reconnus au niveau national et international. Parmi les plus courantes, certaines sont proposées par des entreprises comme le National Institute of Standards and Technology (NIST)., l’International Organization for Standardization (ISO) et le Règlement général sur la protection des données (RGPD) européen.
Tous les actifs informatiques, quelle que soit leur taille ou leur complexité, passent par les cinq phases du cycle de vie des actifs informatiques :
Selon la quantité et la complexité des actifs informatiques récupérés, cela peut prendre de quelques jours (par exemple, l’effacement sur site) à quelques semaines (par exemple, la remise à neuf et la revente). Chaque étape dépend d’un suivi et d’une documentation précis et détaillés des actifs, qui constituent l’épine dorsale d’une approche solide de la gestion des actifs informatiques (ITAM).
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Le processus de récupération des actifs informatiques repose sur une série de cinq étapes coordonnées destinées à optimiser la valeur des actifs et la sécurité des données. Voici un aperçu de chaque étape et de son importance dans le processus global.
Pour mettre en place une approche solide de récupération des actifs informatiques, les entreprises doivent tenir un inventaire en temps réel de leur matériel informatique mis hors service, y compris les ordinateurs portables, les disques durs et les composants matériels détachables.
Des inventaires complets en temps réel peuvent aider les entreprises à suivre l’état des actifs, à évaluer la valeur résiduelle et à choisir l’approche la plus rentable pour la récupération.
Lorsqu’elles éliminent des données et des actifs sensibles sur site (généralement dans des centres de données), la plupart des entreprises préfèrent la destruction et l’effacement des données sur site à la destruction hors site.
Des tactiques comme l’assainissement des données, un processus qui supprime de manière permanente les informations sensibles des dispositifs de stockage multimédia, permettent de s’assurer que celles-ci ne quittent pas les locaux.
La troisième étape du processus de récupération des actifs informatiques se concentre sur l’effacement sécurisé des données, le nettoyage des données et la destruction physique des actifs informatiques, si nécessaire.
Les fournisseurs de services de destruction de données doivent obtenir des certifications d’entreprises telles que la National Association for Information Destruction (NAID), dont la note la plus élevée, NAID AAA, est considérée comme la norme du secteur. Les fournisseurs de services gérés (MSP) disposant de ces certifications, de pratiques de destruction de données documentées et d’un engagement avéré en matière de responsabilité environnementale font généralement de bons partenaires.
Les actifs qui ont une valeur potentielle de revente et dont les données ont été retirées en toute sécurité peuvent être remis en état et faire l’objet d’un redéploiement ou d’une revente.
Lors de l’étape de rénovation, les actifs sont réparés, testés et mis à jour afin qu’ils puissent être réutilisés. Les entreprises peuvent ensuite soit redéployer l’actif au sein de leur propre organisation, soit choisir de le revendre, en utilisant des outils de remarketing pour augmenter sa valeur de revente.
Les actifs qui ne peuvent être revendus ou redéployés au sein d’une entreprise sont recyclés. La cinquième étape du processus de récupération des actifs informatiques consiste à éliminer définitivement les appareils jugés irrécupérables et qui ne contiennent plus de données sensibles.
Les circuits imprimés, par exemple, sont remplis de métaux et de plastiques précieux qui peuvent être détournés des décharges et retraités pour minimiser l’impact sur l’environnement. La cinquième et dernière étape de la récupération des actifs informatiques est critique pour la responsabilité environnementale et l’économie circulaire.
La récupération des actifs informatiques peut être intéressante à de nombreux égards pour une entreprise, qu’il s’agisse de réduire les frais généraux, d’accroître l’efficacité ou d’améliorer son profil de gouvernance environnementale et sociale (ESG). Voici ses principaux avantages pour les entreprises :
Les avantages d’une bonne récupération des actifs informatiques de l’entreprise ne se limitent pas aux services informatiques de l’entreprise ; ils s’étendent souvent à des secteurs entiers. Voici quelques secteurs et parties prenantes qui en bénéficient fréquemment :
Pour mettre en œuvre un processus solide de récupération des actifs informatiques, les entreprises doivent tenir compte de plusieurs facteurs. Voici quelques-uns des plus importants :
Malgré ses nombreux avantages, la mise en place d’une pratique solide de récupération des actifs informatiques reste un défi. Voici quelques obstacles courants auxquels les entreprises sont confrontées.
Les opérations de l’entreprise doivent être conformes à un ensemble diversifié de normes et de cadres des exigences qui évoluent selon les secteurs et les territoires. La gestion de fin de vie des actifs informatiques (ITAD) se situe au carrefour de cadres d’exigences qui se chevauchent, ce qui peut compliquer la mise en conformité et nécessiter beaucoup de temps et de ressources.
L’essor de l’intelligence artificielle (IA) a rendu les violations de données plus complexes et sophistiquées.
Selon le dernier Rapport sur le coût d’une violation de données d’IBM, 97 % des entreprises ont connu un incident de sécurité lié à l’IA l’année dernière. Parmi ces entreprises, 63 % ont déclaré qu’elles ne disposaient pas des politiques de gouvernance de l’IA appropriées pour gérer ou empêcher l’IA fantôme. Le paysage de la récupération des actifs informatiques est vulnérable lorsque l’effacement ou le broyage des données révèle des données confidentielles.
Le suivi des actifs, c’est-à-dire la surveillance en temps réel de la localisation, de la provenance et de l’état d’un actif informatique, peut être difficile pour les entreprises devant gérer des milliers d’ordinateurs portables, de bureau, serveurs et autres types de matériel informatique.
Un suivi irrégulier des actifs peut conduire à des données incomplètes sur leur cycle de vie et un historique d’entretien insuffisant, ce qui finit par déprécier leur valeur de revente.
Avec l’évolution rapide des technologies, le raccourcissement des cycles de renouvellement du matériel, c’est-à-dire le délai de mise hors service et de remplacement des composants technologiques par des composants plus récents, limite les possibilités de revente.
Par exemple, dans certains secteurs, les technologies achetées il y a seulement quelques années ne peuvent plus prendre en charge les logiciels dont les employés ont besoin pour accomplir leur travail. Cet aspect rend difficile la revente des actifs.
Avant de lancer leur programme de récupération des actifs informatiques, les entreprises doivent s’assurer d’avoir suivi les étapes suivantes :
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1 Global Value Chains Outlook 2026: Orchestrating Corporate and National Agility, Forum économique mondial, janvier 2026