Qu’est-ce que la récupération des actifs informatiques ?

La récupération des actifs informatiques sous-tend plusieurs aspects importants des pratiques informatiques modernes des entreprises, tels que les économies de coûts, la sécurité des données et la destruction sécurisée des données.

Les entreprises dépendent d’un large éventail d’actifs informatiques pour leur cœur de métier, notamment des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau et des serveurs. Lorsque ces actifs atteignent la fin de leur cycle de vie, ils doivent trouver des moyens de récupérer leur valeur résiduelle et de gérer leur disposition finale.

Dans la gestion moderne de la chaîne d’approvisionnement (Supply Chain Management, SCM), le recouvrement des actifs informatiques est devenu un élément clé de l’économie circulaire. Cette approche implique un modèle économique qui aide à éliminer les déchets électroniques et à promouvoir la durabilité en prolongeant les cycles de vie du matériel informatique par la réutilisation et la revente. L’économie circulaire dépend d’un ensemble diversifié de pratiques connues sous le nom de gestion de fin de vie des actifs informatiques (IT Asset Disposition, ITAD), qui comprennent l’effacement des données, le nettoyage des données, le déchiquetage ainsi que la revente des appareils déclassés.

Les programmes de récupération des actifs informatiques sont définis par des certifications et des cadres de protection des données reconnus au niveau national et international. Parmi les plus courantes, certaines sont proposées par des entreprises comme le National Institute of Standards and Technology (NIST)., l’International Organization for Standardization (ISO) et le Règlement général sur la protection des données (RGPD) européen.