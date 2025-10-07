Qu’est-ce que le suivi des actifs ?

Le suivi des actifs fait partie de la gestion des actifs immobilisés, qui est le processus de suivi et de maintenance de tous les actifs physiques, ainsi que de la gestion des actifs informatiques (ITAM), qui est le suivi et la gestion de bout en bout des actifs informatiques. Les actifs numériques sont gérés au moyen d’un processus distinct : la gestion des actifs numériques. La pratique plus large de la gestion des actifs englobe la stratégie de maintenance, c’est-à-dire la façon dont les entreprises minimisent les temps d’arrêt des équipements, maîtrisent les coûts de maintenance et s’assurent que leurs usines fonctionnent à plein régime ou presque.

Un suivi moderne des actifs s’appuie à la fois sur le matériel et les logiciels pour suivre le mouvement des actifs et recevoir des données de localisation en temps réel. Le matériel comprend une technologie de suivi comme les codes-barres, les codes QR ou l’identification par radio-fréquence (RFID). Les logiciels se présentent généralement sous la forme de systèmes de suivi des actifs et de logiciels de suivi des actifs. Le suivi des actifs rendu possible par ces technologies est essentiel pour améliorer la gestion des inventaires et trouver des gains d’efficacité dans les espaces de travail et les usines de plus en plus digitalisés d’aujourd’hui. Parmi les consommateurs, quiconque a utilisé un lecteur de codes-barres à la caisse automatique d’un supermarché a déjà eu affaire à un système de suivi des actifs.