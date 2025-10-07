Qu’est-ce que le suivi des actifs ?

Publication : 18 décembre 2023
Contributrice : Alexandra Jonker
Le suivi des actifs consiste à surveiller l’emplacement des actifs physiques d’une entreprise dans le but de maximiser l’efficacité et de minimiser les pertes. Les actifs physiques comprennent tout, des véhicules de livraison aux ordinateurs portables des employés en passant par la machinerie lourde.
Le suivi des actifs fait partie de la gestion des actifs immobilisés, qui est le processus de suivi et de maintenance de tous les actifs physiques, ainsi que de la gestion des actifs informatiques (ITAM), qui est le suivi et la gestion de bout en bout des actifs informatiques. Les actifs numériques sont gérés au moyen d’un processus distinct : la gestion des actifs numériques. La pratique plus large de la gestion des actifs englobe la stratégie de maintenance, c’est-à-dire la façon dont les entreprises minimisent les temps d’arrêt des équipements, maîtrisent les coûts de maintenance et s’assurent que leurs usines fonctionnent à plein régime ou presque.
Un suivi moderne des actifs s’appuie à la fois sur le matériel et les logiciels pour suivre le mouvement des actifs et recevoir des données de localisation en temps réel. Le matériel comprend une technologie de suivi comme les codes-barres, les codes QR ou l’identification par radio-fréquence (RFID). Les logiciels se présentent généralement sous la forme de systèmes de suivi des actifs et de logiciels de suivi des actifs. Le suivi des actifs rendu possible par ces technologies est essentiel pour améliorer la gestion des inventaires et trouver des gains d’efficacité dans les espaces de travail et les usines de plus en plus digitalisés d’aujourd’hui. Parmi les consommateurs, quiconque a utilisé un lecteur de codes-barres à la caisse automatique d’un supermarché a déjà eu affaire à un système de suivi des actifs.
Les actifs immobilisés tels que les serveurs et les camions de transport nécessitent un investissement en capital important et peuvent constituer une grande partie de la valeur nette d’une entreprise. De plus, de nombreuses entreprises ont plus d’actifs physiques qu’elles ne le pensent. Les ascenseurs d’un bâtiment d’entreprise, par exemple, sont un actif physique. Plus une entreprise gère ses actifs de manière efficace et efficace, plus elle a de chances de maximiser la valeur de ces investissements au fur et à mesure de son expansion. Le suivi des actifs est la première étape pour mettre en lumière les actifs qui ajoutent de la valeur (et ceux qui n’en ajoutent pas).
Un suivi efficace des actifs simplifie le travail du personnel administratif et de maintenance en fournissant des registres précis et détaillés des informations relatives aux actifs. De cette façon, ils n’utilisent pas leurs heures de travail pour localiser des actifs manquants qui pourraient se trouver sur place ou pour acheter de nouveaux actifs qui existent peut-être déjà. De fait, une étude récente (PDF) a révélé que la visibilité des actifs à l’échelle de l’entreprise peut améliorer la productivité de la maintenance de 28 % et réduire la maintenance et les réparations des inventaires de 18 %.
Les avantages du suivi des actifs incluent également la prévention des pertes et des vols, un mouvement plus sûr des machines dangereuses et l’assurance que les marchandises périssables restent dans des conditions optimales.
Les solutions de suivi des actifs utilisent fréquemment les technologies suivantes pour acquérir des données en temps réel :
Les codes-barres sont considérés comme la technologie de référence pour le suivi des actifs. Les étiquettes à codes-barres représentent les données au moyen de lignes parallèles de largeurs, d’espacements et de tailles variables. Elles sont rattachées à des actifs physiques plus importants et peuvent attribuer à chaque actif un identifiant unique. Il existe de nombreuses applications et appareils mobiles Android et iOS intégrant un logiciel de lecture de codes-barres, ce qui en fait une option évolutive, peu coûteuse et fiable. Les codes QR sont les successeurs bidimensionnels des code-barres. Ils peuvent être scannés sous n’importe quel angle et peuvent contenir plus d’informations qu’un code-barres traditionnel.
Un LPWAN est un réseau de télécommunication sans fil qui permet des communications de longue portée et présente l’avantage d’une faible consommation d’énergie. De fait, l’efficacité énergétique de la technologie LPWAN peut contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie d’un appareil de l’Internet des objets (IdO). Alors qu’un réseau WAN sans fil connecte les personnes et les entreprises, le LPWAN connecte les appareils IdO et les données provenant de leurs capteurs. En utilisant le LPWAN en conjonction avec des appareils compatibles avec l’IdO, les entreprises peuvent suivre et surveiller leurs actifs en intérieur et en extérieur.
Également appelées puces RFID, les étiquettes RFID stockent des informations sur les actifs et transmettent la localisation d’un actif à l’aide d’ondes radio. Elles ont un large éventail d’utilisations : les entreprises peuvent les utiliser pour effectuer un suivi de leurs stocks. Elles sont également utilisées dans les scanners de péage autoroutier, lors de courses cyclistes pour enregistrer les heures de départ et d’arrivée ou encore pour enregistrer les déplacements du bétail. Elles n’ont pas besoin d’être scannées comme les codes-barres et les codes QR, ce qui fait que la puce peut être lue même lorsqu’elle n’est pas visible.
Les dispositifs de suivi des actifs BLE envoient des signaux réguliers qui sont lus par des appareils compatibles avec le BLE tels que les smartphones. Il existe deux principaux types de BLE qui ont chacun différentes utilisations : les balises BLE sont idéales pour les actifs intérieurs et stationnaires, tandis que les étiquettes BLE fonctionnent bien pour les actifs plus petits non fixes. Le BLE offre une autonomie de batterie plus longue, des coûts réduits et une meilleure précision de localisation par rapport à d’autres technologies de suivi des actifs. Pour cette raison, il est apprécié dans des secteurs comme la santé et la fabrication. Toutefois, les dispositifs BLE ne conviennent que pour la transmission de données à courte distance.
Les trackers d’actifs GPS transmettent des données via des satellites et des réseaux cellulaires pour localiser et suivre les actifs. Les systèmes de suivi des actifs par GPS sont très précis, peuvent suivre les actifs dans le monde entier et disposent de plusieurs options de connectivité. Ils offrent également la possibilité de définir des barrières géographiques qui permettent à l’entreprise de recevoir des notifications lorsqu’un actif quitte le périmètre défini. Les systèmes de suivi des actifs par GPS sont essentiels à la gestion de flotte : les gestionnaires de flotte utilisent les systèmes de suivi des actifs par GPS pour avoir une visibilité en temps réel de leur flotte de véhicules en circulation.
Certaines entreprises utilisent toujours des registres manuscrits, des feuilles de calcul Excel ou des outils ERP pour le suivi des actifs. Cependant, la saisie manuelle des données est sujette à l’erreur humaine et constitue une méthode lente pour garder le contrôle d’un vaste inventaire d’actifs, tels que des flottes de véhicules.
Les logiciels de suivi des actifs et de gestion des actifs sont un bon moyen de suivre les actifs fixes grâce à des fonctionnalités telles que le suivi de la localisation, le traitement des ordres de travail et les pistes d’audit. De nombreuses solutions de gestion des actifs sont aujourd’hui basées sur le cloud et offrent une connexion à des applications mobiles afin que les employés puissent accéder aux données et prendre des décisions à partir d’un smartphone ou d’une tablette, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Pour les grandes entreprises, les systèmes de gestion des actifs d’entreprise (EAM) fournissent une plateforme centrale de gestion des actifs pour le suivi et la gestion de tous les actifs immobilisés. Les EAM permettent d’intégrer les données des actifs tout au long de leur cycle de vie : acquisition, opérations, maintenance, dépréciation et renouvellement ou remplacement. Certains systèmes EAM ont également recours à un mélange d’intelligence artificielle (IA), de workflows intelligents et d’assistance humaine à distance pour automatiser et accélérer les processus et améliorer l’efficacité du processus de gestion des actifs immobilisés.
Optimisez la performance de vos actifs et réduisez les temps d’arrêt et les coûts grâce à une solution unique qui offre une visibilité et un contrôle inégalés dans toute l’entreprise pour gérer les actifs, les plannings, les ressources, les processus, les inventaires et les dépenses.
Déverrouillez tout le potentiel des actifs de votre entreprise grâce à IBM Maximo Application Suite en unifiant les systèmes de maintenance, d'inspection et de fiabilité sur une seule plateforme. Il s'agit d'une solution cloud intégrée qui exploite la puissance de l'IA, de l'IdO et de l'analytique avancée pour maximiser la performance des actifs, étendre les cycles de vie des actifs et réduire les temps d'arrêt.