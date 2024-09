Qu'est-ce que la gestion des actifs ?

La gestion des actifs fixes peut être complexe, en particulier, pour les entreprises internationales ou celles qui disposent de stocks importants, comme un loueur de véhicules ou une multinationale du secteur de la fabrication.

Les organisations peuvent utiliser des feuilles de calcul ou des outils de planification des ressources de l'entreprise (ERP) pour assurer le suivi des actifs. Cependant, la saisie manuelle de données est sujette aux erreurs. Elle peut également s'avérer lente pour garder le contrôle des stocks des actifs fixes, lorsque les flottes de véhicules sont déplacées d'un endroit vers un autre ou que la technologie est complexe.

Pour mettre les choses en perspective, supposons que votre organisation possède des véhicules. Vous utilisez peut-être un ordinateur portable dans lequel vous notez les dates de la vidange d'huile de chaque véhicule ou du remplacement de ses balais d'essuie-glace ou de ses pneus. Alors que le nombre de véhicules augmente, les problèmes commencent à apparaître. Si toutes ces données étaient centralisées, vous pourriez facilement suivre ces informations sans risque de les perdre ou de les égarer. C'est à cela que sert un système de gestion des actifs.

Les logiciels de suivi des actifs et les solutions de gestion offrent un moyen fiable de superviser les actifs fixes. Ils comportent des fonctionnalités telles que le suivi des sites, le traitement des interventions et les pistes d'audit.

Logiciel de gestion des actifs

Un système informatisé de gestion de la maintenance (CMMS) peut présenter des avantages pour une petite organisation. Un logiciel d'automatisation facilite la planification et la gestion des activités de maintenance, ainsi que la production de rapports sur ces dernières. Ses fonctions comprennent la gestion des flux de travail, la réaffectation des ressources et les itinéraires, les instructions de fonctionnement et de réparation, la production de rapports et les audits.

Pour les grandes entreprises, un système de gestion des actifs de l'entreprise (EAM) tel qu' IBM Maximo fournit une plateforme centrale pour gérer tous les actifs fixes. Un tel système intègre les données des actifs dans leur cycle de vie : acquisition, opérations, maintenance, amortissement, renouvellement ou remplacement.

Grâce à une vue complète, les organisation bénéficient d'informations sur les environnements des actifs complexes. Elles sont mieux informées pour gérer l'état des actifs. Grâce aux fonctions et aux flux de travail, elles peuvent optimiser les tâches de gestion et réduire les temps d'indisponibilité. En outre, les équipes disposent d'une vue des contrôles de la sécurité et environnementaux de l'entreprise pour gérer plus efficacement les problèmes et les risques.

IoT et IA

L'internet des objets (IoT) offre des informations détaillées et permet de contrôler plus efficacement les actifs fixes. Le logiciel Maximo d'IBM, par exemple, met en corrélation les données provenant des capteurs et des appareils pour fournir une visibilité ponctuelle sur l'état et les performances des actifs. Il améliore la gestion des actifs en analysant l'état, en évaluant la valeur et les risques et en anticipant les dysfonctionnements.

L'IA utilise l'apprentissage automatique pour évaluer l'état des actifs et utiliser la maintenance prédictive. La technologie collecte des données sur les actifs (provenant des capteurs, de télémétrie, des interventions, et même des événements météorologiques) et utilise des algorithmes pour identifier des modèles ou des tendances et développer des modèles de prévision. Les informations, combinées aux évaluations prédictives, permettent au système de prescrire des tactiques ou des stratégies préemptives.

EAM mobile

La connexion des techniciens de première ligne, chargés de la maintenance et des réparations, à votre système EAM et à vos spécialistes par le biais d'appareils mobiles, devient essentielle pour travailler plus efficacement et de manière plus sûre et pour améliorer leur productivité. IBM Maximo Mobile vise à transformer les tâches des techniciens sur le terrain, en leur fournissant des données en quasi temps réel sur les performances et les opérations des actifs, ainsi que des instructions de maintenance étape par étape, où qu'ils se trouvent. Grâce à la puissante combinaison de l'IA, des flux de travail intelligents, de l'assistance humaine à distance et de l'accès aux données des actifs, Maximo Mobile met dans les mains des techniciens l'équivalent numérique de dizaines d'années d'expérience dans le secteur.