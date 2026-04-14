Le processus de déclassement des actifs est la phase de fin du cycle de vie des actifs dont dépendent les entreprises et les services informatiques pour éliminer en toute sécurité les actifs physiques et les actifs numériques.
Le déclassement des actifs est un élément essentiel de la gestion des actifs, car il permet aux entreprises de mettre leurs actifs informatiques hors service en mettant l’accent sur la sécurité des données, le respect des normes, l’optimisation des coûts et la durabilité.
Dans les environnements informatiques d’entreprise modernes et complexes comme les centres de données et les écosystèmes de l’Internet des objets (IdO), des données sensibles et des informations sensibles persistent souvent sur un appareil bien après la fin de sa vie utile. Le déclassement et la gestion de la fin de vie des actifs informatiques (ITAD) aident les entreprises à détruire les données de ces appareils afin qu’ils puissent être réutilisés, recyclés ou revendus.
Le processus moderne de déclassement des actifs s’étend sur toute la durée de vie utile d’un actif, intégrant les bonnes pratiques de confidentialité des données et de cybersécurité tout au long du processus. Une bonne gestion du cycle de vie des actifs (ALM) aide à garantir que les entreprises respectent les exigences réglementaires évolutives et les normes du secteur concernant l’effacement des données et la gestion des déchets électroniques, c.-à-d. des appareils électroniques obsolètes ou mis au rebut.
La demande d’outils et de workflow efficaces pour le déclassement des actifs est forte et ne cesse de croître. Selon un récent rapport, le marché mondial de l’ITAD était évalué à 17,5 milliards USD en 2025. Il devrait atteindre 40,1 milliards de dollars d’ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,9 %.1
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Le processus de déclassement des actifs comprend sept étapes destinées à rationaliser les opérations, à assurer la sécurité du traitement des données et à maintenir la conformité réglementaire. Examinons-les de plus près.
La première étape du processus de déclassement des actifs est l’identification des actifs, également connue sous le nom de validation des actifs.
Au cours de cette étape, les systèmes modernes de suivi des actifs équipés d’outils de surveillance en temps réel peuvent aider les équipes informatiques à valider leurs registres d’inventaire. Ils permettent également de confirmer des informations cruciales sur un actif, telles que son état, son historique de performance et son degré de criticité global pour l’infrastructure informatique.
Le déclassement des actifs nécessite une coordination poussée entre les parties prenantes, notamment les services informatiques, les équipes chargées de la conformité et les responsables de la durabilité.
Au cours de la phase de déclassement, les entreprises doivent établir un calendrier d’élimination et choisir un type d’élimination, comme la réutilisation active, la revente ou la destruction. Elles doivent également décider si un actif sera mis hors service sur place ou hors site via un fournisseur certifié.
Il existe trois approches courantes pour supprimer les données sensibles des supports de stockage :
Pour éviter de coûteuses violations de données, les entreprises doivent respecter des normes sectorielles strictes en matière de destruction de données au cours de cette phase. La manipulation incorrecte des disques durs et autres dispositifs peut entraîner la compromission d’informations sensibles et de données personnelles, ce qui entraîne souvent des amendes coûteuses et des atteintes à la réputation.
La quatrième phase comprend la destruction physique des supports de stockage par déchiquetage, broyage ou incinération des disques et des composants.
Les entreprises procèdent généralement à la destruction physique sur site dans un environnement contrôlé et très visible afin de garantir la conformité aux exigences réglementaires et à leurs propres politiques internes.
Les services informatiques doivent disposer d’une chaîne de contrôle rigoureuse pour les actifs qu’ils envoient hors site et veiller à documenter chaque étape du processus.
Cette étape comprend un emballage sécurisé, un transport suivi et une documentation rigoureuse des transferts entre les parties responsables en cours de route. Les entreprises plus matures mettent en place des systèmes de suivi automatisés durant cette phase afin d’assurer les traces d’audit et de minimiser les risques liés à la cybersécurité.
La sixième étape du processus de déclassement des actifs consiste à évaluer les actifs informatiques assainis en vue d’un des trois destins possibles : réutilisation, revente ou recyclage :
La dernière étape du processus de déclassement des actifs consiste à générer la documentation et les certifications nécessaires pour valider la conformité réglementaire. Ces certifications incluent souvent les éléments suivants :
Les entreprises les plus avancées utilisent des capacités d’automatisation et de contrôle de la conformité en temps réel au cours de cette phase pour rationaliser les workflow et gagner en efficacité.
Lorsqu’elles sont mises en pratique correctement, les sept étapes du processus de déclassement des actifs peuvent apporter des avantages concrets à l’échelle de toute l’entreprise. Voici les cinq avantages les plus courants :
Des entreprises de tailles diverses et de secteurs variés ont recours au déclassement d’actifs pour prolonger le cycle de vie des actifs et se conformer aux réglementations spécifiques à ces secteurs. Voici quelques-uns des cas d’utilisation les plus courants.
Les centres de données à grande échelle nécessitent des mises à niveau fréquentes des infrastructures afin de garantir que les entreprises utilisent les systèmes les plus avancés avec les outils et capacités les plus récents. Le processus de déclassement des actifs permet de remplacer les anciens serveurs et systèmes de stockage sans interrompre les opérations liées au cœur de métier ni compromettre la sécurité des données.
Au cours d’un projet de modernisation, les pratiques de déclassement des actifs garantissent que les intervenants respectent des protocoles de chaîne de responsabilité stricts pour les actifs critiques, tels que les serveurs et les disques durs haute capacité contenant des données sensibles.
Les cycles de renouvellement, c.-à-d. les mises à jour ou remplacements planifiés et périodiques des actifs informatiques, sont critiques pour optimiser la performance de ces actifs. Les entreprises s’appuient sur le déclassement des actifs pour mettre hors service en toute sécurité les équipements informatiques anciens et inefficaces et les remplacer par des outils et des systèmes modernes. Les équipes informatiques remplacent régulièrement des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau et d’autres appareils dans le cadre des cycles de renouvellement technologique, ce qui génère des volumes importants d’actifs mis hors service qui contiennent des données sensibles.
Un déclassement efficace des actifs informatiques garantit l’assainissement de chaque appareil à la fin de sa durée de vie utile, conformément aux normes des secteurs.
Lorsque deux entreprises ou divisions fusionnent, il est courant d’avoir des doublons d’actifs informatiques communs tels que des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des serveurs. Pour gagner en efficacité, les entités qui fusionnent mettent souvent hors service un grand nombre d’actifs informatiques redondants en une seule fois. Pour accroître l’efficacité, les entités qui fusionnent retirent alors souvent simultanément un volume important d’actifs informatiques redondants.
Les entreprises qui procèdent à des fusions s’appuient sur le processus de déclassement des actifs pour maintenir l’intégrité des environnements informatiques et garantir l’assainissement des appareils mis hors service.
L’essor du télétravail impose de repenser la mise hors service des équipements. Les dispositifs informatiques personnels tels que les ordinateurs et smartphones sont désormais exposés à des risques qui s’étendent bien au-delà du cadre traditionnel du bureau ou de l’écosystème informatique sur site. La collecte, le suivi et l’assainissement de ces types d’actifs posent de nouveaux défis dans le processus de déclassement des actifs.
Le transport sécurisé et la destruction vérifiée des données sont essentiels pour prévenir les violations de données lorsque les actifs informatiques utilisés pour le télétravail approchent de la fin de leur durée de vie utile. Les ordinateurs portables et autres appareils mobiles contenant des données sensibles, par exemple, peuvent être oubliés ou égarés dans la maison ou la voiture de quelqu’un lorsqu’ils sont remplacés par des appareils plus récents. Ces équipements obsolètes doivent faire l’objet d’un effacement sécurisé et d’une mise hors service rigoureuse pour éviter toute violation de données.
Les secteurs hautement réglementés tels que la santé, la finance et le gouvernement ont des exigences uniques en matière de données personnelles et de confidentialité des données. Le déclassement actif dans ces secteurs doit s’aligner sur les réglementations spécifiques au secteur, telles que les procédures renforcées documentation et de vérification conçues pour ajouter de la rigueur et des couches de sécurité supplémentaires.
Dans le domaine de la santé, par exemple, les entreprises doivent assurer la manipulation sûre et conforme des actifs mis hors service, tels que les appareils d’imagerie et les équipements connectés à l’IdO qui contiennent des données sensibles. La loi américaine Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) exige que tout actif stockant ou traitant des données de santé protégées électroniques (ePHI) fasse l’objet d’un nettoyage vérifiable des données avant leur mise hors service.
Les stratégies d’informatique écoresponsable, c.-à-d. les approches structurées visant à réduire l’impact environnemental des actifs tout au long de leur cycle de vie, s’appuient sur le déclassement des actifs pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de réutilisation et de recyclage. Un déclassement efficace des actifs aide les entreprises à minimiser leur impact sur l’environnement tout en respectant les normes les plus rigoureuses.
Par exemple, l’économie circulaire, un modèle économique largement utilisé qui vise à éliminer les déchets et à promouvoir la durabilité, dépend du processus de déclassement des actifs pour aider les entreprises à réparer, réutiliser et recycler les appareils. Cette approche réduit les émissions de carbone et favorise des opérations plus durables.
Le démantèlement des actifs est sur le point de connaître une croissance et une évolution rapides, principalement sous l’effet de facteurs technologiques. L’essor de l’automatisation par l’IA et les nouvelles capacités en IdO et robotique continueront de stimuler l’innovation dans trois domaines clés :
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