Le déclassement des actifs est un élément essentiel de la gestion des actifs, car il permet aux entreprises de mettre leurs actifs informatiques hors service en mettant l’accent sur la sécurité des données, le respect des normes, l’optimisation des coûts et la durabilité.

Dans les environnements informatiques d’entreprise modernes et complexes comme les centres de données et les écosystèmes de l’Internet des objets (IdO), des données sensibles et des informations sensibles persistent souvent sur un appareil bien après la fin de sa vie utile. Le déclassement et la gestion de la fin de vie des actifs informatiques (ITAD) aident les entreprises à détruire les données de ces appareils afin qu’ils puissent être réutilisés, recyclés ou revendus.

Le processus moderne de déclassement des actifs s’étend sur toute la durée de vie utile d’un actif, intégrant les bonnes pratiques de confidentialité des données et de cybersécurité tout au long du processus. Une bonne gestion du cycle de vie des actifs (ALM) aide à garantir que les entreprises respectent les exigences réglementaires évolutives et les normes du secteur concernant l’effacement des données et la gestion des déchets électroniques, c.-à-d. des appareils électroniques obsolètes ou mis au rebut.

La demande d’outils et de workflow efficaces pour le déclassement des actifs est forte et ne cesse de croître. Selon un récent rapport, le marché mondial de l’ITAD était évalué à 17,5 milliards USD en 2025. Il devrait atteindre 40,1 milliards de dollars d’ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,9 %.1