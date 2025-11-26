Qu’est-ce que la gestion de la performance d’entreprise (EPM) ?

La gestion de la performance d’entreprise (EPM) fait référence aux pratiques commerciales, aux processus et aux outils que les entreprises utilisent pour planifier, prévoir, budgétiser et améliorer la performance globale de l’entreprise.
L’EPM est parfaitement adaptée pour optimiser les fonctions commerciales des équipes financières, notamment la budgétisation, les prévisions et l’analyse des données. Les logiciels EPM permettent aux équipes financières d’optimiser leurs pratiques commerciales et d’éclairer les futures prises de décision grâce à des technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA), le machine learning (ML) et d’autres outils d’automatisation.
Les entreprises utilisent les solutions EPM comme un assistant intégré pour évaluer les nouvelles opportunités, automatiser les tâches routinières et prendre des décisions de planification stratégique dans des secteurs tels que la finance, les RH, la chaîne d’approvisionnement et les ventes.
Plus précisément, les directeurs financiers (CFO) constatent le changement transformationnel nécessaire pour suivre l’évolution technologique, certaines des organisations financières les plus performantes exploitant les systèmes d’IA. Un récent rapport de l’IBM Institute for Business Value (IBV) a révélé que « près de quatre directeurs financiers sur cinq prévoient de maintenir ou d’accélérer le rythme des changements transformationnels de leur organisation financière ». Le rapport révèle également que 69% affirment que l’IA fait partie intégrante de leur stratégie de transformation des finances.
Les systèmes EPM s’inscrivent dans la transformation numérique que de nombreuses entreprises adoptent aujourd’hui pour répondre aux besoins des fonctions financières de demain. Les processus EPM aident les organisations à prendre des décisions de planification financière et fournissent des informations approfondies pour mieux faire face aux perturbations et à l’incertitude.
La planification des ressources d’entreprise (ERP) et la gestion de la performance d’entreprise (EPM) gèrent toutes deux les données d’une entreprise. Elles jouent des rôles connexes mais servent des objectifs différents. Comprendre la différence entre les deux est essentiel pour les CFO et les équipes de planification et analyse financière (FP&A) qui souhaitent passer de l’efficacité transactionnelle à l’agilité stratégique.
L’ERP repose avant tout sur l’exécution. C’est l’épine dorsale des opérations financières quotidiennes d’une entreprise, du suivi des transactions aux comptes fournisseurs, jusqu’à la clôture financière. Le meilleur moyen de comprendre le système ERP est de le considérer comme le moteur qui fait avancer l’entreprise. Il fournit des informations fondées sur les données sur chaque transaction de l’entreprise et constitue la source d’information unique sur ce qui se passe au niveau opérationnel.
L’EPM est la couche stratégique. Le logiciel EPM exploite les données ERP et les transforme en informations prospectives. Le rôle de l’EPM est de permettre la budgétisation, la prévision, la modélisation de scénarios et l’analyse de la performance. Essentiellement, l’EPM aide les équipes financières à élaborer des plans pour des scénarios de simulation et à s’y préparer.
En d’autres termes, l’ERP équilibre les comptes, tandis que l’EPM décide des prochains investissements. Ensemble, elles transforment la fonction financière en partenaire stratégique.
Aujourd’hui, de nombreuses organisations financières superposent l’IA et l’analyse prédictive aux solutions ERP-EPM. L’objectif est de réduire la distance entre les données et la décision. Les entreprises utilisent la précision opérationnelle de l’ERP et l’intelligence stratégique de l’EPM pour établir des prévisions, planifier et s’adapter en temps réel.
Autrefois simple fonction de production de rapports de back-office, elle est aujourd’hui un moteur d’intelligence stratégique pour le secteur financier. Son évolution reflète la manière dont le secteur financier est passé de la tenue de registres historiques à la prise de décision prospective.
L’EPM est également parfois synonyme de gestion de la performance d’entreprise (CPM), de gestion de la performance commerciale (BPM) et de planification et analyse financière (FP&A).
Au départ, l’EPM était un système manuel. Les équipes financières établissaient des budgets et des prévisions dans des feuilles de calcul et transmettaient les fichiers entre les services. Cependant, ce workflow est devenu inefficace : les erreurs se sont multipliées, le contrôle des versions a disparu et les informations étaient limitées à ce qui pouvait tenir dans la cellule. C’est à ce moment-là que les équipes financières se sont rendu compte qu’elles passaient plus de temps à rapprocher les données financières qu’à analyser la signification des chiffres.
L’étape suivante majeure pour l’EPM a été l’avènement des systèmes EPM sur site. Les équipes financières ont ainsi pu centraliser les données et standardiser les rapports financiers dans toutes les unités commerciales. Enfin, les responsables financiers ont bénéficié d’une vue cohérente des performances et d’une consolidation financière automatisée. Cependant, les systèmes sur site présentaient d’importants inconvénients : ils étaient rigides, coûteux à mettre en œuvre, lents à mettre à jour et obligeaient les services informatiques à gérer tous les changements.
Puis est arrivée l’ère du cloud computing. Les outils EPM basés sur le cloud, également connus sous le nom de logiciels en tant que service (SaaS), ont rendu la gestion de la performance plus agile et plus accessible à l’ensemble de l’organisation. Les équipes financières ont pu collaborer en temps réel, exécuter plusieurs scénarios et mettre à jour instantanément les prévisions. En outre, l’intégration des données s’est améliorée, ce qui a permis aux services financiers de jouer un rôle de partenaire commercial proactif.
Portées par la dynamique du cloud, l’automatisation et l’IA sont apparues. Les systèmes EPM modernes gèrent désormais automatiquement la consolidation des données, le rapprochement et la création de rapports.
Les systèmes EPM alimentés par l’IA disposent de modèles d’analyse prédictive capables d’identifier les tendances et de prévoir les résultats à partir de données en temps réel. Les systèmes EPM avancés peuvent également gérer de nombreuses méthodologies de performance. Le traitement automatique du langage naturel (NLP) permet également aux professionnels de la finance d’interroger les données de manière conversationnelle au lieu d’avoir à chercher dans des rapports.
Dans le secteur financier, l’EPM est passée des feuilles de calcul statiques à des analyses dynamiques pilotées par l’IA, qui favorisent des décisions éclairées et des résultats financiers.
Les systèmes modernes de gestion de la performance d’entreprise (EPM) intègrent des capacités clés qui permettent aux équipes financières de planifier stratégiquement, de réagir rapidement au changement et de prendre des décisions basées sur les données.
Le tableau de bord unifié est un composant essentiel des systèmes EPM. Le tableau de bord offre aux responsables financiers une vue unique des performances de l’entreprise en consolidant les données de plusieurs systèmes dans une seule interface. Au lieu de devoir suivre manuellement les états financiers et les rapports, les directeurs financiers peuvent suivre les indicateurs clés de performance (KPI), les flux de trésorerie et la rentabilité dans un seul et même endroit.
Un tableau de bord unifié permet de transformer les données financières en informations exploitables. Un tableau de bord fournit aux équipes financières une visualisation détaillée qu’elles peuvent utiliser pour prendre des décisions plus rapidement.
Les systèmes EPM modernes doivent être un guichet unique pour la planification, la budgétisation et les prévisions. Les solutions EPM automatisent et relient ces trois étapes en un processus continu. La solution permet aux équipes financières d’éliminer les silos, de collaborer entre les services, de mettre à jour les hypothèses et d’aligner les plans financiers sur les objectifs de l’entreprise.
Avec les outils pilotés par l’IA, les équipes financières peuvent accélérer les cycles de prévision et améliorer la précision en analysant les données historiques et les données de marché. Le résultat est un processus de planification d’entreprise agile, fondé sur les données et prêt à s’adapter aux conditions changeantes du marché.
L’analyse prédictive transforme l’EPM, qui était auparavant un outil rétrospectif, en un moteur financier tourné vers l’avenir. En analysant les données opérationnelles, les données historiques, les indicateurs de marché et les pilotes opérationnels, les systèmes EPM peuvent établir des prévisions avec une précision remarquable.
En outre, les responsables financiers peuvent anticiper des résultats tels que des déficits de trésorerie ou des hausses de la demande avant qu’ils ne se produisent. Ce type d’anticipation permet de prendre des décisions fondées sur les données et aide les entreprises à garder une longueur d’avance sur les évolutions imprévisibles du marché.
La modélisation de scénario est utilisée par les équipes financières pour tester des scénarios de simulation en toute confiance. Avec les systèmes EPM modernes, les utilisateurs peuvent modéliser plusieurs résultats et constater instantanément l’impact financier.
Ce type de capacité de planification de scénarios soutient la planification stratégique, la gestion des risques et les décisions d’investissement. Les directeurs financiers disposent ainsi d’un endroit sûr pour explorer les options sans avoir à engager les ressources, ce qui est essentiel sur les marchés incertains.
Un système EPM basé sur le cloud permet aux équipes financières d’accéder aux données, aux tableaux de bord et aux rapports 24 heures sur 24, sans avoir besoin de VPN ou de plusieurs versions.
L’infrastructure cloud est un outil de gestion financière clé car elle fournit des mises à jour automatiquement et permet de synchroniser les données entre les équipes. Elle peut également réduire la charge de travail informatique tout en établissant de meilleures relations avec les parties prenantes dans les bureaux du monde entier.
L’EPM basée sur le cloud permet aux équipes financières de rester connectées aux processus commerciaux et d’être prêtes à agir à tout moment.
Les entreprises peuvent bénéficier de plusieurs avantages importants. Ces avantages découlent de l’utilisation de solutions de gestion de la performance de l’entreprise (EPM).
Les systèmes EPM sont essentiels en période d’incertitude. Les équipes financières doivent être en mesure de gérer et d’optimiser la rentabilité et de présenter aux dirigeants des indicateurs utiles pour l’entreprise.
Grâce à l’EPM, les équipes peuvent obtenir des informations sur les coûts et la rentabilité, ce qui les aide à déterminer les initiatives qui valent la peine d’être mises en œuvre.
Le rapprochement des comptes peut retarder la clôture financière, c’est pourquoi disposer d’un système EPM qui automatise ce processus rend les équipes financières beaucoup plus efficaces et proactives.
Les solutions EPM peuvent résoudre les problèmes de sécurité et de risque généralement associés au processus de rapprochement des comptes avant que des retards ne se produisent.
Un système EPM moderne n’est pas une simple solution de gestion de la performance ; il s’agit d’une approche globale de la gestion et du maintien des fonctions financières de l’entreprise.
Grâce aux solutions alimentées par l’IA, les directeurs financiers rationalisent les processus de gestion et de production de rapports afin de construire une base plus solide pour le long terme. Les systèmes EPM permettent une planification efficace et un meilleur alignement dans l’ensemble de l’entreprise.
La capacité à s’adapter rapidement est vitale pour les entreprises financières, notamment dans un environnement réglementaire en constante évolution. Les systèmes EPM permettent d’unifier les flux de trésorerie et les bilans, ce qui peut contribuer à optimiser la clôture financière et permettre à l’entreprise d’établir des rapports en toute confiance.
La mise en œuvre réussie de la gestion de la performance d’entreprise (EPM) nécessite une planification minutieuse, une gestion du changement solide et une optimisation continue pour offrir une valeur durable.
Les entreprises peuvent maximiser la valeur de leur investissement dans l’EPM en suivant ces bonnes pratiques de mise en œuvre.
Avant de se lancer dans la mise en œuvre de l’EPM, les responsables financiers doivent déterminer ce dont l’entreprise a réellement besoin. Cette étape peut impliquer de cartographier les défis actuels, tels que la lenteur des fermetures ou le cloisonnement des données.
Une fois ces problèmes identifiés, les dirigeants doivent définir comment l’EPM peut contribuer à les résoudre. Chaque entreprise est différente et nécessite une approche distincte.
Cette étape est cruciale pour comprendre les workflows, les délais de prise de décision et les interdépendances entre les services avant de mettre en œuvre une solution EPM. Si le système EPM ne peut pas prendre en charge les opérations réelles, il expose l’entreprise à des difficultés majeures.
Une fois les besoins de l’entreprise identifiés, l’étape suivante consiste à choisir la plateforme EPM adaptée aux besoins de l’écosystème. Les équipes doivent évaluer l’évolutivité de la plateforme et si elle peut s’intégrer aux systèmes ERP et de gestion des ressources clients (CRM) existants.
La solution EPM doit favoriser la collaboration, automatiser le travail manuel et fournir des informations intelligentes. Une plateforme doit également pouvoir évoluer avec l’entreprise et être facile à utiliser pour les utilisateurs non spécialisés.
Le succès de la mise en œuvre de l’EPM dépend de l’adhésion du personnel. Une équipe financière peut être réticente à adopter de nouveaux processus, en particulier ceux qui bouleversent les normes. Il est donc important d’investir dans la gestion du changement, notamment dans la formation, la communication et l’adhésion des dirigeants, afin de faciliter la transition.
Les équipes doivent souligner les avantages de cette solution EPM et la manière dont elle permettra d’améliorer la précision, de gagner du temps et de renforcer le rôle de l’équipe sur le long terme. Les utilisateurs doivent percevoir la valeur personnelle de la solution pour qu’elle soit adoptée et qu’il y ait un retour sur investissement (ROI).
Les capacités EPM dépendent également de données propres et fiables. Les équipes financières doivent faire le travail nécessaire avant la mise en œuvre pour intégrer des pratiques de gouvernance solides. Cela signifie des définitions cohérentes, un accès contrôlé et une validation automatisée à travers l’organisation.
Comme l’EPM nécessite l’intégration de données provenant de plusieurs sources, ces sources doivent être précises et synchronisées. Les équipes financières doivent donner la priorité aux données dès le début du processus afin de garantir la fiabilité de chaque rapport et de chaque prévision générés par la solution EPM.
La mise en œuvre n’est que le début de l’optimisation. Les solutions EPM obligent les équipes à suivre régulièrement les indicateurs de performance, comme l’exactitude des prévisions et l’adoption par les utilisateurs. Séparément, les équipes doivent recueillir les commentaires des parties prenantes financières et commerciales pour passer en revue ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Une solution EPM efficace est une solution qui évolue avec l’entreprise. L’évaluation continue permet de les maintenir alignés à mesure que de nouveaux objectifs apparaissent et que les marchés évoluent. La solution EPM devra être affinée pour que le système conserve toute sa valeur.
Que réserve l’avenir à la gestion de la performance d’entreprise (EPM) en finance ? Elle semble appelée à devenir plus intelligente et intégrée à l’ensemble de l’entreprise. La solution EPM, initialement conçue comme un outil de reporting financier, évolue rapidement pour devenir le système nerveux central de la prise de décision des équipes financières.
La transformation d’IBM est un aperçu de ce qui est possible pour les entreprises. Confrontée à des données fragmentées et à plus de 500 applications financières déconnectées au sein des unités commerciales, IBM avait besoin d’un changement radical. Pour parvenir à l’unification des données, l’entreprise a développé une plateforme EPM intégrée propulsée par IBM® Cognos Analytics et IBM® Planning Analytics (capacités TM1). En 2019, elle a ajouté des fonctionnalités d’IA.
Les résultats ont été impressionnants. L’approche intégrée a permis de réduire de 95 % le nombre d’outils FP&A (planification et analyse financières) et de gagner 40 % en productivité FP&A depuis 2020. En outre, l’entreprise a réalisé des prévisions pilotées par l’IA « sans intervention humaine » avec des rapports en temps réel et une précision de modèle presque parfaite en utilisant IBM® watsonx et Planning Analytics.
L’étude de cas d’IBM est un exemple de la direction que prend l’EPM et de la manière dont une entreprise peut devenir un écosystème connecté avec une technologie avancée. L’IA permet aux responsables financiers de se projeter dans le monde moderne et de devenir de véritables conseillers stratégiques, toujours en avance sur leur temps.
Découvrez comment les prévisions pilotées par l’IA, l’analyse automatisée des écarts et les informations en temps réel sur les performances aident les équipes financières.
Aborde la façon dont les directeurs financiers du secteur des services financiers peuvent tirer le meilleur parti de l’IA générative : comment s’y préparer, où l’appliquer et ce dont ils ont besoin pour en faire un atout précieux.
Examinez comment les solutions pilotées par l’IA redéfinissent le rôle du directeur financier d’aujourd’hui et améliorent la planification financière.
Planifiez plus intelligemment et agissez plus rapidement avec IBM® Planning Analytics, un outil de prévision et de reporting basé sur l’IA qui s’adapte à votre entreprise, sur le cloud ou sur site.
Pour prospérer, les entreprises doivent tirer parti des données pour fidéliser leur clientèle, automatiser les processus métier et innover avec des solutions pilotées par l’IA.
Les services de conseil financier d’IBM aident à transformer les opérations financières grâce à des informations fondées sur les données, à l’automatisation et à l’innovation alimentée par l’IA.
Franchissez une nouvelle étape vers une prise de décision plus intelligente et fondée sur les données. Découvrez comment IBM Planning Analytics et IBM Financial Planning Analysis peuvent vous aider à convertir vos informations en actions, à améliorer la précision de votre forecasting et à ouvrir de nouvelles perspectives de croissance.