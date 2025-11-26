Qu’est-ce que la gestion de la performance d’entreprise (EPM) ?

Autrefois simple fonction de production de rapports de back-office, elle est aujourd’hui un moteur d’intelligence stratégique pour le secteur financier. Son évolution reflète la manière dont le secteur financier est passé de la tenue de registres historiques à la prise de décision prospective.

L’EPM est également parfois synonyme de gestion de la performance d’entreprise (CPM), de gestion de la performance commerciale (BPM) et de planification et analyse financière (FP&A).

Au départ, l’EPM était un système manuel. Les équipes financières établissaient des budgets et des prévisions dans des feuilles de calcul et transmettaient les fichiers entre les services. Cependant, ce workflow est devenu inefficace : les erreurs se sont multipliées, le contrôle des versions a disparu et les informations étaient limitées à ce qui pouvait tenir dans la cellule. C’est à ce moment-là que les équipes financières se sont rendu compte qu’elles passaient plus de temps à rapprocher les données financières qu’à analyser la signification des chiffres.

L’étape suivante majeure pour l’EPM a été l’avènement des systèmes EPM sur site. Les équipes financières ont ainsi pu centraliser les données et standardiser les rapports financiers dans toutes les unités commerciales. Enfin, les responsables financiers ont bénéficié d’une vue cohérente des performances et d’une consolidation financière automatisée. Cependant, les systèmes sur site présentaient d’importants inconvénients : ils étaient rigides, coûteux à mettre en œuvre, lents à mettre à jour et obligeaient les services informatiques à gérer tous les changements.

Puis est arrivée l’ère du cloud computing. Les outils EPM basés sur le cloud, également connus sous le nom de logiciels en tant que service (SaaS), ont rendu la gestion de la performance plus agile et plus accessible à l’ensemble de l’organisation. Les équipes financières ont pu collaborer en temps réel, exécuter plusieurs scénarios et mettre à jour instantanément les prévisions. En outre, l’intégration des données s’est améliorée, ce qui a permis aux services financiers de jouer un rôle de partenaire commercial proactif.

Portées par la dynamique du cloud, l’automatisation et l’IA sont apparues. Les systèmes EPM modernes gèrent désormais automatiquement la consolidation des données, le rapprochement et la création de rapports.

Les systèmes EPM alimentés par l’IA disposent de modèles d’analyse prédictive capables d’identifier les tendances et de prévoir les résultats à partir de données en temps réel. Les systèmes EPM avancés peuvent également gérer de nombreuses méthodologies de performance. Le traitement automatique du langage naturel (NLP) permet également aux professionnels de la finance d’interroger les données de manière conversationnelle au lieu d’avoir à chercher dans des rapports.

Dans le secteur financier, l’EPM est passée des feuilles de calcul statiques à des analyses dynamiques pilotées par l’IA, qui favorisent des décisions éclairées et des résultats financiers.