Qu’est-ce que la planification commerciale intégrée (IBP) ?

La planification opérationnelle se concentre sur la traduction des objectifs stratégiques en plans d’action concrets au niveau opérationnel. Il s’agit de décomposer les objectifs stratégiques en cibles et initiatives spécifiques que les différents services et fonctions doivent mettre en œuvre.

Par exemple, le service commercial peut élaborer un plan pour pénétrer de nouveaux marchés ou lancer de nouveaux produits, tandis que le service de la chaîne d’approvisionnement se concentre sur l’optimisation des stocks et l’efficacité logistique. L’essentiel est d’aligner les plans opérationnels sur les objectifs stratégiques généraux afin de garantir la cohérence au sein de l’entreprise.