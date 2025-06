En tirant parti de l’IA et de l’automatisation, IBM a réussi à consolider ses données et à transformer sa planification financière en un processus intelligent et automatisé.



La transformation d’IBM a généré une valeur métier tangible, permettant à l’entreprise d’économiser des millions d’heures de travail par an depuis 2023 grâce à la suppression des rapports manuels.



Au-delà de la finance



En 2021, IBM Consulting a adopté Planning Analytics pour la planification stratégique des effectifs de 160 000 consultants. Grâce à une solution appelée SCORE, optimisée par Planning Analytics, le groupe a harmonisé ses objectifs dans toutes les régions, modélisé ses stratégies de recrutement et optimisé le déploiement de son personnel. L’impact a été rapide et mesurable :

Amélioration du bénéfice brut sur les contrats (CGP) : chaque amélioration de 0,1 % du CGP (par an) se traduit par une augmentation de 16 millions de dollars du CGP

Exécution unifiée de la stratégie dans le cadre du plan de printemps, du plan d’automne et de l’alignement de la demande

Prise de décision plus intelligente grâce à l’alignement de la stratégie sur la planification du personnel et les données historiques

La solution SCORE est également devenue essentielle pour le processus de révision de la planification stratégique d’IBM, en permettant un approvisionnement plus intelligent, un forecasting en temps réel et une planification de scénarios fondée sur les données dans toutes les régions.

Elle s’est avérée être un atout indispensable pour IBM Consulting, en facilitant la prise de décisions éclairées et en générant des gains de rentabilité substantiels. Grâce à sa capacité à optimiser le déploiement des effectifs et à rationaliser les processus, cet outil a confirmé son rôle essentiel dans le succès d’IBM Consulting.



Résultat



Grâce à l’IA et à l’automatisation, la transformation d’IBM démontre la puissance de la planification pilotée par l’IA pour éliminer les tâches manuelles inutiles et créer un impact à l’échelle de l’entreprise. En modernisant la planification financière et la planification du personnel avec Planning Analytics, IBM a remplacé des processus fragmentés et des données cloisonnées par des stratégies connectées et fondées sur les données. Ce changement stratégique a eu un effet immédiat, offrant des informations plus rapides, un forecasting plus précis et une valeur métier significative.



Les dirigeants bénéficient désormais d’une visibilité en temps réel sur les performances et la dynamique de la main-d’œuvre, ce qui leur permet de prendre des décisions plus intelligentes et plus agiles. Qu’il s’agisse d’économiser des millions d’heures de travail ou d’améliorer la rentabilité grâce à une optimisation précise du personnel, l’approche d’IBM n’est pas seulement un modèle d’efficacité, c’est un modèle de planification intelligente et stratégique à grande échelle, essentiel pour les entreprises d’aujourd’hui.