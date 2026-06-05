Qu’est-ce que la gestion continue de l’exposition aux menaces (CTEM) ?

Gartner a introduit le concept de CTEM au début des années 2020, en définissant un processus en cinq étapes pour rationaliser la gestion des risques et la rendre plus complète : cadrage, découverte, priorisation, validation et mobilisation.

La CTEM est une forme évoluée de la gestion des vulnérabilités, une pratique fondamentale consistant à identifier, noter et hiérarchiser les menaces. Elle complète la gestion traditionnelle des vulnérabilités grâce à des capacités sophistiquées de hiérarchisation et de validation qui permettent aux entreprises d’identifier avec précision quelles menaces sont les plus dangereuses à tout moment. La CTEM surveille en permanence l’écosystème informatique, en hiérarchisant les mesures correctives de manière étroitement alignée sur les priorités métier.

L’objectif de la CTEM est de mettre en place une sécurité proactive en concentrant les ressources de l’entreprise sur les cyberrisques qui constituent les menaces les plus réelles et les plus immédiates pour l’environnement. De cette manière, elle contribue à réduire la baisse de la vigilance et le temps moyen de résolution (MTTR).

Les récents progrès informatiques rendent une approche proactive de la sécurité encore plus cruciale qu’auparavant. Les analystes de Gartner ont écrit en mai 20261 que le « Claude Mythos Preview » et le « Project Glasswing » d’Anthropic « nécessitent » une CTEM efficace. De même, un rapport d’IDC2 datant de mars 2026 affirme que des processus CTEM continus seront essentiels pour se préparer à la cryptographie post-quantique.