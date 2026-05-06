Un ouvrier dans une usine textile, avec des machines en arrière-plan.
Gestion des actifs

Qu’est-ce que la maintenance autonome ?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Publié le 6 mai 2026

Maintenance autonome, définie

La maintenance autonome est un type de maintenance qui permet aux opérateurs de machines (plutôt qu’au personnel de maintenance) d’effectuer des tâches de maintenance de routine, telles que le nettoyage, l’inspection et les réparations simples, afin d’améliorer la fiabilité des équipements.

C’est un pilier central de la maintenance productive totale (TPM), une approche proactive qui transfère certaines responsabilités de maintenance des équipements du personnel de maintenance vers les opérateurs de machines.

Les entreprises utilisent la maintenance autonome pour améliorer l’efficacité opérationnelle, réduire les temps d’arrêt et prévenir les pannes d’équipement et les pannes imprévues.

Les programmes de maintenance autonome sont guidés par les principes d’amélioration des processus et d’excellence opérationnelle, des concepts qui contribuent à façonner la performance des actifs physiques au fil du temps.

Les entreprises qui mettent en œuvre une maintenance autonome permettent aux équipes de maintenance de se concentrer sur des travaux plus complexes et à plus forte valeur ajoutée, tandis que les opérateurs de machines s’occupent de l’entretien de routine.

Comme d’autres approches de maintenance, la maintenance autonome a été transformée par l’essor de l’automatisation, de l’IA et de l’Internet des objets (IdO). Les programmes de maintenance autonome modernes intègrent des outils numériques tels que les systèmes de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) qui suivent les activités de maintenance, génèrent automatiquement des ordres de travail et capturent les données de maintenance en temps réel.

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Comment fonctionne la maintenance autonome ?

Dans les programmes de maintenance autonome, les opérateurs de machines sont formés à effectuer des réparations de base et à partager la responsabilité de la santé globale des actifs. Cette approche permet aux techniciens de maintenance hautement qualifiés de consacrer plus de temps à des tâches à plus forte valeur ajoutée, étroitement liées aux fonctions cœur de métier, plutôt qu’à l’entretien de routine des machines.

Les programmes de maintenance autonome reposent sur les connaissances de l’opérateur et les méthodes de maintenance visuelle pour détecter des changements subtils dans les performances de la machine et prévenir les pannes. En donnant aux opérateurs les moyens de prendre des décisions et d’effectuer des réparations, les programmes de maintenance autonome permettent de détecter les problèmes potentiels plus rapidement que d’autres approches, souvent avant qu’ils ne provoquent la détérioration de l’équipement et le temps d’arrêt.  

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Les sept étapes du processus de maintenance autonome

Les programmes de maintenance autonome suivent généralement un processus en sept étapes.

1. Effectuer le nettoyage initial

La première étape d’un workflow de maintenance autonome est le nettoyage initial d’un équipement.

À cette étape, les opérateurs nettoient un équipement et éliminent soigneusement toute saleté ou autre contaminant pouvant masquer les problèmes sous-jacents.

Le nettoyage initial aide les opérateurs à détecter des anomalies dans les machines telles que des fuites, des pièces mal alignées ou des composants lâches, mais il remplit aussi une autre fonction : il offre aux opérateurs une expérience pratique de la réparation de leur propre équipement. Au fil du temps, cette étape permet d’améliorer les connaissances des opérateurs et de mieux comprendre le fonctionnement d’un équipement.

2. Éliminer la contamination

Une fois l’équipement propre, les opérateurs de machines sont prêts à identifier et à éliminer tout contaminant comme la saleté, la poussière, la graisse et l’excès de lubrification accumulés au fil du temps.

Ces contaminants peuvent entraîner la détérioration des équipements, limiter les performances et raccourcir les cycles de vie des actifs. Cette étape inclut également l’étanchéité des points d’entrée pour les contaminants courants comme la poussière, la silice et les particules métalliques, et potentiellement, la refonte des composants pour réduire l’usure.

En s’attaquant aux causes racines de la détérioration de l’équipement plutôt que de traiter chaque symptôme individuellement, les workflows de maintenance contribuent à réduire la fréquence des pannes et à prolonger la durée de vie de l’actif.

3. Établir un SOP

La standardisation des procédures (SOP) est une étape critique pour établir un programme de maintenance autonome solide.

À cette étape, les entreprises élaborent des SOP qui définissent clairement les tâches de maintenance de base telles que l’inspection, la lubrification des pièces et le nettoyage dans un langage clair et précis.

La maintenance visuelle est critique à cette étape, les repères visuels tels que les étiquettes, les listes de contrôle et les diagrammes jouant un rôle important en aidant les opérateurs à identifier rapidement les points de maintenance et les pièces d’une machine. Les approches de maintenance visuelle permettent de réduire la dépendance à l’égard de la mémoire et de garantir que les procédures sont appliquées de manière cohérente entre les équipes.

4. Établir la formation

La mise en place d’un programme de formation rigoureux pour les opérateurs de machines est essentielle au succès de tout programme de maintenance autonome.

Une formation adéquate donne aux opérateurs les compétences et les connaissances nécessaires pour effectuer un large éventail de tâches de maintenance préventive, détecter les anomalies et les résoudre.

La formation à la maintenance autonome comprend généralement les domaines suivants :

  • Connaissances mécaniques et électriques des machines concernées
  • Techniques de lubrification des machines
  • Comment inspecter correctement les équipements
  • Protocoles de sécurité
  • Bonnes pratiques pour la journalisation des activités de maintenance

5. Effectuer des tâches de routine

Avec la formation et les normes en place, les opérateurs peuvent commencer à effectuer les tâches de base de maintenance des équipements et des inspections régulières pour détecter la dégradation et la contamination.

La cinquième étape décrit les procédures à suivre pour effectuer les principales activités de maintenance, notamment :

  • Nettoyer et lubrifier les pièces
  • Vérifier la présence de sons anormaux, de vibrations ou de relevés de température
  • Inspecter les équipements pour détecter les fuites, l’usure et la contamination
  • Resserrer des boulons et des raccords
  • Suivre les indicateurs de performance des actifs

6. Intégrer avec un outil de GMAO

La plupart des programmes de maintenance autonome modernes reposent sur un système de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO), un logiciel qui automatise les opérations de maintenance, documente l’activité et aide à améliorer les workflows.

Ces systèmes avancés doivent être correctement intégrés dans les systèmes et pratiques existants pour être efficaces.

Lorsque les opérateurs sont correctement formés, ils peuvent utiliser les outils de GMAO pour enregistrer les données de maintenance, générer des ordres de travail, assigner des techniciens et suivre en temps réel la performance des équipements. Un système de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) entièrement intégré garantit aux équipes de maintenance une visibilité complète sur les opérations commerciales de première ligne et leur permet de prioriser les tâches de maintenance en conséquence.

7. Optimiser en permanence

Une fois qu’un programme de maintenance autonome est opérationnel, les parties prenantes doivent continuer à l’évaluer et à l’ajuster au fil du temps, un processus appelé « amélioration et optimisation continues ».

La maintenance autonome n’est pas statique, et pour être efficace, les entreprises doivent constamment affiner les processus en fonction des données de maintenance, des commentaires des opérateurs et des indicateurs de performance.

Les initiatives d’amélioration continue en cours se concentrent sur quelques éléments importants :

  • Rationaliser les workflows
  • Réduire les temps d’arrêt des équipements
  • Améliorer la précision des inspections
  • Améliorer la formation
  • Optimiser les stratégies globales de maintenance

Avantages de la maintenance autonome

Lorsqu’ils sont correctement appliqués, les programmes de maintenance autonome présentent de nombreux avantages. Voici quelques-uns des plus courants :

  • Réduction des temps d’arrêt : l’un des avantages les plus immédiats de la maintenance autonome est la réduction des temps d’arrêt des actifs. Les procédures de maintenance autonome aident les équipes à identifier et à corriger les anomalies dans les performances des machines avant qu’elles ne provoquent une panne. De plus, le passage d’une maintenance réactive à une maintenance proactive permet de minimiser les interruptions et de garantir une production constante dans les opérations principales.
  • Meilleure OEE : la maintenance autonome aide à améliorer plusieurs indicateurs critiques d’efficacité globale des équipements (OEE) (tels que la disponibilité, la performance et la qualité) sur lesquels les équipes de maintenance sont souvent évaluées. Des inspections régulières, une lubrification appropriée et des interventions rapides, soit des résultats clés d’un programme de maintenance autonome bien géré, contribuent à améliorer les conditions de fonctionnement. De ce fait, les entreprises pratiquant la maintenance autonome peuvent obtenir un débit plus élevé, une meilleure qualité de produit et une réduction des déchets.
  • Engagement plus profond des opérateurs : permettre aux opérateurs des machines de prendre la responsabilité de leur équipement favorise un sentiment d’appartenance et de responsabilité qui améliore les conditions de fonctionnement et prolonge le cycle de vie des actifs. Les opérateurs de machines qui suivent un programme de maintenance autonome sont plus investis dans les performances de leurs équipements et plus attentifs aux problèmes potentiels susceptibles de les affecter. Ce changement culturel améliore la collaboration entre le personnel de première ligne et les équipes de maintenance, ce qui se traduit par une meilleure gestion globale de la maintenance.
  • Efficacité accrue : les programmes de maintenance autonome confient les tâches de maintenance de routine aux opérateurs, permettant aux techniciens de maintenance de se concentrer sur des réparations plus complexes et l’analyse des causes profondes. Cette redéfinition des priorités des tâches de maintenance contribue à améliorer l’efficacité des services de maintenance et peut entraîner des réductions de coûts importantes.
  • Prise de décisions plus intelligente : les programmes de maintenance autonomes collectent de précieuses données de maintenance à la source, à savoir l’équipement lui-même. Les opérateurs de machines qui interagissent quotidiennement avec leurs actifs sont bien placés pour fournir des informations en temps réel sur l’état, l’usure et les problèmes de maintenance courants. Et, lorsqu’elles sont correctement intégrées dans un outil de GMAO, ces informations soutiennent l’analyse prédictive et d’autres caractéristiques des stratégies modernes et avancées de maintenance qui aident à améliorer la prise de décision.
  • Longue durée de vie des actifs : en maintenant les actifs en bon état plus longtemps, les programmes de maintenance autonome prolongent considérablement la durée de vie des actifs et augmentent leur valeur globale pour les entreprises. En permettant aux opérateurs de machines d’effectuer un entretien régulier au lieu de dépendre des techniciens de maintenance, les programmes de maintenance autonome réduisent la détérioration des équipements et prolongent la durée de vie utile des actifs. Cette approche aide à réduire les dépenses d’investissement globales (CapEx) et à améliorer le retour sur investissement (ROI) pour les équipements coûteux.

Cas d’utilisation de la maintenance autonome par secteur

Voici un aperçu de la manière dont cinq secteurs déploient des procédures de maintenance autonome pour améliorer la maintenance de base et les opérations commerciales.

Industrie

Le secteur de la fabrication s’appuie sur des pratiques de maintenance autonome principalement pour améliorer l’efficacité globale des équipements (OEE) et minimiser les temps d’arrêt.

Les opérateurs de machines inspectent régulièrement les équipements de fabrication à l’aide de repères visuels pour s’assurer que l’équipement est propre et fonctionne correctement. Dans les secteurs de l’électronique et de la fabrication automobile, la maintenance autonome aide à réduire les contaminants courants comme la poussière, les débris et les fluides qui s’accumulent au fil du temps et dégradent la qualité du produit.

Lorsqu’elles sont appliquées efficacement, les procédures de maintenance autonome dans la fabrication aident les entreprises à prolonger les cycles de vie des actifs, à améliorer la qualité des produits et à atteindre des calendriers de production plus cohérents.
Pétrole et gaz

Dans le secteur pétrolier et gazier, les pratiques de maintenance autonome contribuent à garantir l’intégrité des actifs et à prévenir les pannes d’équipements coûteuses et à haut risque.  

Les opérateurs de machines dans les raffineries, par exemple, surveillent régulièrement les pompes, les compresseurs et les turbines en utilisant des procédures de maintenance autonome pour détecter les vibrations inhabituelles et les irrégularités thermiques qui pourraient entraîner des pannes. Principalement, la maintenance autonome pour le pétrole et le gaz aide à réduire le risque de défaillances d’équipement catastrophiques qui peuvent provoquer des incendies et des déversements de pétrole.

Les outils de GMAO modernes jouent également un rôle dans la maintenance autonome du pétrole et du gaz. Ces outils permettent de collecter et d’analyser des données en temps réel afin de contrôler la conformité dans un secteur très réglementé où les violations sont passibles de lourdes amendes.
Produits pharmaceutiques

À l’instar du pétrole et du gaz, l’industrie pharmaceutique s’appuie principalement sur des procédures de maintenance autonome pour garantir la conformité, mais elle les utilise également pour améliorer la qualité des produits et la cohérence des processus complexes.

Par exemple, les opérateurs de machines dans les installations pharmaceutiques inspectent et nettoient régulièrement les équipements à l’aide de procédures de maintenance visuelle, libérant ainsi les techniciens de maintenance pour des tâches plus avancées.

Dans le secteur pharmaceutique, les tâches de maintenance autonome sont profondément intégrées aux SOP et aux traces d’audit, fournissant aux entreprises des dossiers de maintenance complets à des fins d’audit.
Alimentation et boissons

Dans le secteur alimentaire et des boissons, les pratiques de maintenance autonome permettent de concilier un haut débit avec des exigences strictes d’hygiène et de sécurité.

Les opérateurs de machines nettoient et inspectent fréquemment l’équipement de préparation des aliments et des boissons afin d’éviter toute contamination. Les usines de conditionnement alimentaire utilisent également des programmes de maintenance autonome, qui tirent parti d’équipements de conditionnement à haute vitesse pour éviter les temps d’arrêt.

Dans un secteur très axé sur la détection de la contamination, les tâches de maintenance autonome aident à identifier et réparer l’usure pouvant introduire des contaminants dans les produits alimentaires, déclenchant des rappels coûteux et potentiellement dangereux.  
Transports

Dans le secteur du transport, les procédures de maintenance autonome contribuent à garantir la fiabilité et la sécurité de la flotte et à améliorer les performances des véhicules.

Les opérateurs de machines formés aux tâches de maintenance autonome effectuent l’entretien de routine afin de prévenir les pannes. Les outils de GMAO enregistrent les données de maintenance, permettant le contrôle de conformité en temps réel.

La maintenance autonome pour les transports permet de détecter les défauts plus tôt, de réduire les interruptions de service et les coûts d’exploitation globaux des flottes de véhicules complexes et volumineuses.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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