Qu’est-ce que la maintenance autonome ?

C’est un pilier central de la maintenance productive totale (TPM), une approche proactive qui transfère certaines responsabilités de maintenance des équipements du personnel de maintenance vers les opérateurs de machines.

Les entreprises utilisent la maintenance autonome pour améliorer l’efficacité opérationnelle, réduire les temps d’arrêt et prévenir les pannes d’équipement et les pannes imprévues.

Les programmes de maintenance autonome sont guidés par les principes d’amélioration des processus et d’excellence opérationnelle, des concepts qui contribuent à façonner la performance des actifs physiques au fil du temps.

Les entreprises qui mettent en œuvre une maintenance autonome permettent aux équipes de maintenance de se concentrer sur des travaux plus complexes et à plus forte valeur ajoutée, tandis que les opérateurs de machines s’occupent de l’entretien de routine.

Comme d’autres approches de maintenance, la maintenance autonome a été transformée par l’essor de l’automatisation, de l’IA et de l’Internet des objets (IdO). Les programmes de maintenance autonome modernes intègrent des outils numériques tels que les systèmes de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) qui suivent les activités de maintenance, génèrent automatiquement des ordres de travail et capturent les données de maintenance en temps réel.