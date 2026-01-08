Qu’est-ce que la maintenance productive totale (TPM) ?

Cette notion de responsabilité collective des employés représente une idée radicale, mais elle est de plus en plus souvent adoptée. Par exemple, l’initiative visant à atteindre une cybersécurité globale est désormais perçue comme une responsabilité collective qui exige les meilleurs efforts de tous les employés pour garantir le succès. À tout le moins, les entreprises chargent régulièrement leurs employés de suivre des formations continues destinées à rester en phase avec les dernières tendances en matière de cybersécurité.

La maintenance productive totale (TPM) favorise un environnement de travail dans lequel des équipes transversales sont mobilisées pour gérer des actions correctives spécifiques. L’idée directrice consiste à structurer ces équipes de manière à ce qu’elles soient petites et pluridisciplinaires, avec des représentants de différents services engagés pour leur expertise particulière.

Une partie du principe fondamental de la TPM est que si toute l’entreprise est responsable de la gestion de la maintenance, il est moins probable que des tâches de maintenance essentielles soient négligées.

De même, comme la maintenance est appliquée de façon plus rigoureuse et figure sur le radar collectif de l’ensemble de l’entreprise, la probabilité de défaillances majeures des équipements est réduite. Autrement dit, si tout le monde surveille le magasin, il est peu probable que quelqu’un puisse venir le cambrioler.

La mise en œuvre de la maintenance productive totale peut s’avérer difficile, comme c’est souvent le cas lorsque des responsabilités sont réattribuées. Cependant, les bénéfices de la mise en place de la TPM valent souvent largement ces difficultés initiales. Les entreprises qui effectuent cette transition et s’engagent avec succès dans le processus de mise en œuvre sont mieux positionnées pour atténuer les problèmes de qualité. Cette approche permet aux machines, au personnel de maintenance et aux autres employés désignés de maximiser le temps de fonctionnement.