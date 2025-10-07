Qu’est-ce que la maintenance des équipements ?

En plus de la gestion des stocks, la maintenance des équipements comprend l’entretien régulier, dont la maintenance proactive, ainsi que toutes les tâches de maintenance nécessaires.
Les types d’équipements qui doivent faire l’objet d’un entretien régulier sont notamment les parcs de véhicules, les systèmes informatiques, les outils, les équipements de construction, les équipements industriels et/ou de fabrication, ainsi que tout autre actif dont votre entreprise dépend pour fonctionner.
Le succès de votre entreprise est intrinsèquement lié au bon fonctionnement de votre équipement. S’il est important de réduire les coûts, il est tout aussi essentiel d’investir stratégiquement dans la maintenance des équipements afin d’éviter la panne de vos actifs les plus précieux. L’exécution de tâches de maintenance de routine, telles que la tenue d’une liste de contrôle et la mise en place d’un processus de maintenance, peut contribuer à éviter ce genre de situation.
Disposer d’un plan stratégique pour la maintenance de vos équipements peut éviter les pannes et les immobilisations coûteuses, et ainsi aider votre entreprise à tirer le meilleur parti de ses actifs.
En régle générale, les entreprises pratiquent l’un des quatre types de maintenance des équipements suivants.
La maintenance préventive est effectuée régulièrement, selon un calendrier, afin de réduire le risque de panne des équipements. Par exemple, si votre entreprise s’appuie sur des équipements lourds, tels que des grues, des chariots élévateurs, des bulldozers et d’autres véhicules conçus pour la construction, votre plan de maintenance doit inclure des vidanges d’huile et un graissage réguliers.
À l’instar de la maintenance préventive, la maintenance prédictive est une approche proactive permettant de préserver les fonctionnalités des équipements et prolonger leur durée de vie. En revanche, contrairement à la maintenance préventive, la méthode prédictive s’appuie sur des données en temps réel sur l’état d’un équipement afin prédire le moment où il tombera en panne. Ces données sont fournies à l’aide d’un réseau de capteurs intégrés dans des objets physiques connus sous le nom d’Internet des objets ou IdO. Un logiciel de maintenance tel que de gestion des actifs d’entreprise (EAM) ou un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) centralise les informations et facilite les processus des opérations de maintenance.
La maintenance réactive, aussi appelée maintenance corrective, fait référence à une stratégie de réparation des équipements une fois qu’ils sont tombés en panne. Ce type d’approche s’appuie sur la croyance que les coûts engendrés pendant les temps d’arrêt ou après des réparations nécessaires sont généralement inférieurs à ceux requis par un programme de maintenance régulier. Bien que cette approche soit adaptée aux équipements à faible coût et à faible importance, elle peut avoir un impact négatif sur le cycle de vie de vos actifs les plus essentiels.
La maintenance « exploitation jusqu’à défaillance » est une stratégie de maintenance qui consiste à utiliser les actifs jusqu’à ce qu’ils tombent complètement en panne et doivent être remplacés. Ce plan de maintenance n’est généralement efficace que si le coût de remplacement d’un équipement est moins coûteux que sa réparation à l’aide d’une autre stratégie de maintenance.
Une maintenance régulière évite les pannes d’équipement qui coûtent chaque année des centaines de millions de dollars aux entreprises. Voici quelques exemples d’incidents récents :
Selon l’agence Occupational Safety and Health Administration (OSHA) (lien externe à ibm.com), une bonne gestion de la maintenance permet de renforcer la sécurité des employés. Elle a révélé qu’il existait un lien étroit entre une mauvaise maintenance des équipements et les blessures, voire les décès, sur le lieu de travail. Les chercheurs ont estimé que 35 % des accidents du travail étaient liés à des défaillances de l’équipement.
En plus de réduire les coûts associés aux temps d’arrêt, une maintenance appropriée des équipements permet de les préserver plus longtemps, et ainsi de devoir les remplacer moins souvent. Grâce à des outils modernes tels que l’IdO et les logiciels EAM qui permettent de surveiller les performances en temps réel, les entreprises prolongent la durée de vie de leurs actifs les plus précieux.
Un grand nombre de secteurs s’appuient sur la maintenance des équipements pour rationaliser leurs services de maintenance et assurer le bon fonctionnement de leurs équipements.
Une équipe de maintenance est composée de membres jouant des rôles différents, tous essentiels à la prévention des temps d’arrêt des équipements, des pannes de machines lourdes et des travaux de réparation coûteux. Certains des rôles de votre équipe seront dédiés à la maintenance d’urgence, tandis que d’autres se concentreront sur la gestion des équipements et des procédures de maintenance de routine.
Un responsable de la maintenance joue un rôle essentiel dans le développement et la mise en œuvre de votre stratégie de maintenance des équipements, ainsi que dans la gestion du personnel, la supervision du travail et la budgétisation/les prévisions des réparations futures.
Un technicien de maintenance est un travailleur hautement qualifié qui effectue à la fois des tâches de maintenance régulières et des réparations nécessaires après des pannes.
Un ingénieur de maintenance vérifie que les équipements sont installés et fonctionnent correctement. Son expérience en ingénierie l’aide à effectuer aussi bien des tests de diagnostic réguliers que des travaux de réparation plus pratiques, mais aussi à remplir des fonctions managériales.
