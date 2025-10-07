Qu’est-ce que la maintenance des équipements ?

En plus de la gestion des stocks, la maintenance des équipements comprend l’entretien régulier, dont la maintenance proactive, ainsi que toutes les tâches de maintenance nécessaires.

Les types d’équipements qui doivent faire l’objet d’un entretien régulier sont notamment les parcs de véhicules, les systèmes informatiques, les outils, les équipements de construction, les équipements industriels et/ou de fabrication, ainsi que tout autre actif dont votre entreprise dépend pour fonctionner.

Le succès de votre entreprise est intrinsèquement lié au bon fonctionnement de votre équipement. S’il est important de réduire les coûts, il est tout aussi essentiel d’investir stratégiquement dans la maintenance des équipements afin d’éviter la panne de vos actifs les plus précieux. L’exécution de tâches de maintenance de routine, telles que la tenue d’une liste de contrôle et la mise en place d’un processus de maintenance, peut contribuer à éviter ce genre de situation.

Disposer d’un plan stratégique pour la maintenance de vos équipements peut éviter les pannes et les immobilisations coûteuses, et ainsi aider votre entreprise à tirer le meilleur parti de ses actifs.