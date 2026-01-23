Les programmes d’AIM modernes utilisent des processus établis et des technologies de pointe telles que la maintenance préventive et la maintenance prédictive, la maintenance préventive et la maintenance prédictive, l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IdO) pour éviter que les actifs ne tombent en panne de façon inattendue et ne provoquent des temps d’arrêt.

Les programmes d’AIM contribuent à préserver la fonctionnalité, la sécurité et l’aptitude au service (FFS) des actifs grâce à des stratégies de maintenance éprouvées et à des inspections régulières basées sur les risques (RBI).

Selon un rapport récent, le marché mondial des produits et solutions AIM était évalué à 25 milliards de dollars l’année dernière. De plus, il devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de près de 6 % au cours des cinq prochaines années.1