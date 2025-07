Qu’est-ce que l’analyse de journaux optimisée par l’IA ?

Les données de journal sont des enregistrements détaillés des événements qui surviennent dans un système informatique, une application ou un réseau. Les outils d’IA et de ML entraînés sur de grands modèles de langage (LLM) permettent d’automatiser l’analyse de journaux, d’identifier les schémas et anomalies dans les jeux de données et de comprendre en temps réel le fonctionnement d’un système ou d’une application.

Avec l’essor des technologies riches en données comme l’IA générative, la quantité de données que les entreprises doivent collecter et traiter augmente de manière exponentielle. Selon un rapport récent, les journaux de données d’entreprise nécessitant une analyse ont augmenté de 250 % d’une année à l’autre au cours des 5 dernières années.1

Avec le développement des outils et des solutions d’IA, bon nombre d’équipes chargées des opérations informatiques s’appuient fortement sur les outils d’IA et de ML pour collecter, traiter et analyser les fichiers journaux et les données. Aujourd’hui, certaines des plus grandes entreprises du monde proposent des outils d’analyse de journaux optimisés par l’IA. Prenons comme exemples Microsoft et son Azure Monitor Log alimenté par l’IA, AWS et son CloudWatch ou encore IBM et sa solution IBM Watson AIOps.