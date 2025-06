Les entreprises modernes ont besoin que leurs esprits les plus brillants dans le domaine de la technologie se concentrent sur les initiatives susceptibles d’apporter le plus de valeur possible, et à l’heure actuelle, cela signifie développer des applications d’IA générative. Selon une autre étude d’IBV, 64 % des PDG ont déclaré ressentir la pression des investisseurs, des créanciers et des prêteurs pour accélérer l’adoption de l’IA générative, et plus de la moitié ont déclaré ressentir la même pression de la part de leurs employés.

Mais les applications d’IA générative nécessitent le soutien d’une infrastructure complexe pour faciliter la collecte, le traitement et le stockage sécurisé de volumes massifs de données. Auparavant, cette responsabilité incombait à des équipes de responsables informatiques, d’ingénieurs et de data scientists, mais que se passerait-il si l’IA pouvait s’en charger ?

L’automatisation intelligente assistée par l’IA exploite la puissance de compétences spécialisées telles que la vision par ordinateur, le traitement automatique du langage naturel et d’autres technologies d’IA avancées pour résoudre des problèmes métier très complexes. Les modèles d’IA entraînés sur des jeux de données massifs à l’aide du machine learning (ML) et de l’apprentissage profond peuvent analyser les données des applications et des systèmes, identifier rapidement des modèles et ajuster les ressources et les processus en conséquence avant que les problèmes ne surviennent.