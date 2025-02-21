La gouvernance des données est la pratique consistant à garantir la qualité, la sécurité et la disponibilité des données appartenant à une entreprise à travers un ensemble de politiques et de procédures. Avec l’essor de l’IA générative et du big data, la gouvernance des données et toutes ses exigences sont passées au premier plan de l’entreprise moderne.

L’IA générative, avec sa capacité à créer de nouveaux contenus à partir des données sur lesquelles elle s’est entraînée, crée de nouvelles exigences en matière de collecte, de stockage et de traitement sûrs et légaux des données.

Qualité

Les modèles d’IA générative étant entraînés sur d’immenses jeux de données, les données contenues dans ces jeux doivent être de la plus haute qualité, et leur intégrité doit être incontestable. La gouvernance des données joue un rôle important pour garantir que les jeux de données sur lesquels les modèles d'IA générative s'entraînent soient précis et complets, un composant clé pour générer des réponses fiables.

Conformité

Selon le secteur et le lieu, les applications métier d’IA générative sont confrontées à un environnement de conformité rigoureux en matière de manière d’utiliser les données. Les règles du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), par exemple, régissent la manière dont les données appartenant aux résidents de l'UE peuvent être utilisées par les entreprises. Les infractions entraînent de lourdes amendes et sanctions lorsque les informations des clients sont compromises de quelque manière que ce soit.

En 2021, Google et d'autres entreprises ont été condamnées à une amende de plus d'un milliard de dollars pour avoir enfreint les règles de protection des données stipulées dans le GDPR.

Transparence

Pour qu'une application d'IA générative soit efficace, l'origine de ses données et la manière dont elles ont été transformées à des fins professionnelles doivent être clairement établies et visibles. La gouvernance des données contribue à garantir que la documentation existe — et est transparente pour les utilisateurs — à chaque étape du cycle de vie des données, de la collecte au stockage, au traitement et à la production, afin que les utilisateurs comprennent comment une réponse a été générée.