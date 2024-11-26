ChatGPT fête ses deux ans : ses débuts et son évolution

L'intelligence artificielle remonte à plusieurs décennies. Dans les années 50, par exemple, IBM entraînait déjà certains des premiers réseaux de neurones, en utilisant des dames et un backgammon pour entraîner des machines à battre les plus grands joueurs. Mais la sortie de ChatGPT, avec son interface en langage naturel simple et gratuite, a marqué un tournant majeur.

« Ce qui distinguait ChatGPT, c'est qu'il offrait vraiment une expérience exceptionnelle aux consommateurs et permettait à des personnes sans connaissances techniques d'utiliser l'IA pour réaliser des choses incroyables », explique Chris Hay, ingénieur émérite chez IBM.

Cela a eu pour effet de mettre une technologie puissante, qui n'était auparavant accessible qu'aux entreprises les plus riches, à la disposition de toute personne disposant d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Entre-temps, l'initiative d'OpenAI a contraint d'autres entreprises à publier leurs propres outils puissants, ce qui a favorisé l'émergence d'une nouvelle classe de programmeurs et d'entrepreneurs axés sur l'innovation en matière d'IA dans le monde entier.

« Le paysage économique mondial change fondamentalement lorsque l’IA devient aussi accessible que l’électricité », explique Shobhit Varshney, vice-président et associé principal chez IBM Consulting. L’un des signes de ce changement, selon M. Varshney, est le nombre sans précédent de programmeurs qui rejoignent GitHub en provenance du monde entier, Python, un langage de programmation principalement utilisé pour l’IA et le machine learning, devenant le langage le plus populaire sur la plateforme.

« Aujourd'hui, les gens peuvent tirer parti de ces outils sans avoir besoin d'investir des millions de dollars », explique-t-il. « Nous assisterons bientôt à la naissance de licornes. »