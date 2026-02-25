¿Qué es el almacenamiento persistente para contenedores?

La contenerización consiste en empaquetar código de software con solo las bibliotecas y dependencias del sistema operativo (SO), normalmente basadas en Linux, necesarias para ejecutarlo. Este proceso crea una única unidad ligera, como un contenedor, que puede ejecutarse de forma coherente en cualquier infraestructura.

A medida que las organizaciones pasaban de las máquinas virtuales (VM) a los contenedores, crecía la necesidad de gestionar las cargas de trabajo en contenedores a escala. Docker, introducido en 2013, hizo que los contenedores fueran ampliamente accesibles al ofrecer a los desarrolladores una forma estandarizada de crearlos y compartirlos. Pero orquestar cientos o miles de contenedores en entornos multinube híbridos requiere una forma de gestionar la complejidad. Por ello, Kubernetes se desarrolló para automatizar la implementación, escalado y gestión de aplicaciones contenerizadas.

Creado por Google en 2014, Kubernetes es una plataforma de código abierto mantenida por la Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Los principales proveedores de servicios en la nube, como AWS, Microsoft Azure, Google Cloud e IBM Cloud, son compatibles con la plataforma.

Kubernetes ejecuta contenedores en pods, que se implementan entre los nodos de un clúster Kubernetes. Gestiona la configuración y la comunicación entre componentes a través de interfaces de programación de aplicaciones (API), lo que permite la orquestación automatizada en diversos sistemas. En la actualidad, Kubernetes es el estándar de facto para la orquestación de contenedores.

En relación con el almacenamiento de datos, un aspecto importante del funcionamiento de Kubernetes es comprender la distinción entre aplicaciones sin estado y con estado. Las aplicaciones sin estado (por ejemplo, los servidores web que gestionan solicitudes de API) gestionan cada solicitud de forma independiente. Como resultado, no conservan datos entre sesiones. Por el contrario, las aplicaciones con estado (por ejemplo, las bases de datos) sí conservan datos y dependen de la información de interacciones anteriores para funcionar correctamente.

Además, los contenedores y pods en Kubernetes son efímeros, se pueden detener, reiniciar o reprogramar en cualquier momento. Para las aplicaciones sin estado, este comportamiento no es un problema. Sin embargo, en las aplicaciones con estado, cuando un contenedor se detiene, cualquier dato almacenado en su interior se pierde. Aquí es donde el almacenamiento persistente juega un papel esencial en entornos contenedores, separando los datos del ciclo de vida del contenedor.

Además de las aplicaciones tradicionales que se trasladan a los contenedores, las cargas de trabajo de uso intensivo de datos como las bases de datos, la IA y el machine learning (ML) se basan cada vez más en la nube. Estas cargas de trabajo requieren un almacenamiento persistente para garantizar que los datos sobreviven a la terminación del contenedor, mantienen el estado en los sistemas distribuidos y proporcionan el rendimiento de alto rendimiento y baja latencia que exige el entrenamiento de modelos.