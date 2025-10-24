¿Qué es la orquestación de la infraestructura de TI?

En lugar de gestionar componentes individuales por separado, la orquestación crea flujos de trabajo automatizados de autoservicio que proporcionan recursos, implementan aplicaciones, configuran redes y mantienen sistemas según reglas y políticas predefinidas. Estos flujos de trabajo manejan tareas interdependientes, ejecutándolas en la secuencia correcta y gestionando al mismo tiempo las dependencias y los posibles fallos.

Las empresas modernas ejecutan aplicaciones en entornos híbridos y multinube, desde centros de datos on-premises hasta nubes públicas (por ejemplo, AWS, Microsoft Azure, IBM® Cloud, Google Cloud Platform) y ubicaciones periféricas. Sin orquestación, los equipos de TI se enfrentan a una complejidad creciente a la hora de gestionar miles de recursos interdependientes. A medida que proliferan las plataformas en la nube, los microservicios y las aplicaciones en contenedores, la gestión y la coordinación de estos sistemas se hace imposible.

Considere una organización de servicios financieros que implementa una nueva aplicación de banca móvil. El proceso implica el aprovisionamiento de la infraestructura de la nube y la configuración de las políticas de seguridad. Los equipos deben implementar servicios y aplicaciones, configurar bases de datos, establecer conexiones de red e implementar sistemas de monitorización. La orquestación de la infraestructura de TI automatiza estas tareas interdependientes, ejecutándolas en la secuencia correcta al tiempo que gestiona las dependencias y los posibles fallos.

A medida que más organizaciones se enfrentan a retos de implementación similares, la orquestación se ha vuelto esencial. Según Coherent Market Insights, se espera que el mercado mundial de orquestación en la nube crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 20,6 % entre 2025 y 2032, alcanzando los 75 390 millones de dólares1. Esto refleja la creciente necesidad de las organizaciones de disponer de sofisticadas capacidades de orquestación para gestionar entornos de TI complejos a escala.