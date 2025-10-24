Infraestructura de TI Automatización de TI DdevOps

¿Qué es la orquestación de la infraestructura de TI?

Publicado el 24 de octubre de 2025
Un ordenador portátil ejecutando código en una sala de servidores

¿Qué es la orquestación de la infraestructura de TI?

La orquestación de infraestructura de TI es la coordinación y la gestión automatizada integral de recursos informáticos, aplicaciones, servicios y flujos de trabajo en toda la pila tecnológica de una organización.

En lugar de gestionar componentes individuales por separado, la orquestación crea flujos de trabajo automatizados de autoservicio que proporcionan recursos, implementan aplicaciones, configuran redes y mantienen sistemas según reglas y políticas predefinidas. Estos flujos de trabajo manejan tareas interdependientes, ejecutándolas en la secuencia correcta y gestionando al mismo tiempo las dependencias y los posibles fallos.

Las empresas modernas ejecutan aplicaciones en entornos híbridos y multinube, desde centros de datos on-premises hasta nubes públicas (por ejemplo, AWS, Microsoft Azure, IBM® Cloud, Google Cloud Platform) y ubicaciones periféricas. Sin orquestación, los equipos de TI se enfrentan a una complejidad creciente a la hora de gestionar miles de recursos interdependientes. A medida que proliferan las plataformas en la nube, los microservicios y las aplicaciones en contenedores, la gestión y la coordinación de estos sistemas se hace imposible.

Considere una organización de servicios financieros que implementa una nueva aplicación de banca móvil. El proceso implica el aprovisionamiento de la infraestructura de la nube y la configuración de las políticas de seguridad. Los equipos deben implementar servicios y aplicaciones, configurar bases de datos, establecer conexiones de red e implementar sistemas de monitorización. La orquestación de la infraestructura de TI automatiza estas tareas interdependientes, ejecutándolas en la secuencia correcta al tiempo que gestiona las dependencias y los posibles fallos.

A medida que más organizaciones se enfrentan a retos de implementación similares, la orquestación se ha vuelto esencial. Según Coherent Market Insights, se espera que el mercado mundial de orquestación en la nube crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 20,6 % entre 2025 y 2032, alcanzando los 75 390 millones de dólares1. Esto refleja la creciente necesidad de las organizaciones de disponer de sofisticadas capacidades de orquestación para gestionar entornos de TI complejos a escala.

Automatización de infraestructuras vs. orquestación de infraestructuras

Aunque a menudo se usan indistintamente, la automatización de la infraestructura y la orquestación de la infraestructura representan conceptos distintos con diferencias importantes.

La automatización de la infraestructura se centra en eliminar el trabajo manual de las tareas individuales. Por ejemplo, un flujo de trabajo automatizado podría aprovisionar una máquina virtual (VM), crear una copia de seguridad de la base de datos o reiniciar un servicio fallido sin intervención humana. Estas tareas automatizadas funcionan de forma independiente, ejecutando funciones específicas cuando se activan.

Un estudio del IBM Institute for Business Value (IBV) de 2023 encontró que el 92 % de los ejecutivos esperaban que sus flujos de trabajo se digitalizaran y utilizaran la automatización con IA para 2025. Estas expectativas requieren capacidades avanzadas de orquestación para gestionarlas a escala.

La orquestación de la infraestructura va un paso más allá, coordinando múltiples tareas automatizadas en flujos de trabajo cohesivos que logran objetivos empresariales más amplios. El sistema gestiona la secuencia, el calendario, las dependencias y la gestión de errores en diversas tareas de automatización.

Por ejemplo, implementar una aplicación web de tres niveles (por ejemplo, una plataforma de comercio electrónico) requiere aprovisionar la infraestructura y configurar equilibradores de carga. Los equipos deben implementar el código de aplicación, inicializar las bases de datos y configurar la monitorización. La automatización se encarga de cada tarea, mientras que la orquestación coordina todo el flujo de trabajo, garantizando que las tareas se ejecuten en el orden adecuado y gestionando escenarios en los que fallan pasos individuales.

Las organizaciones líderes combinan ambos enfoques. Utilizan herramientas de automatización para gestionar eficazmente las tareas repetitivas. La orquestación garantiza que estos componentes automatizados trabajen juntos para lograr resultados estratégicos.

Cómo funciona la orquestación de la infraestructura

La orquestación de la infraestructura funciona mediante motores de flujo de trabajo inteligentes que coordinan los recursos, los servicios y los procesos de TI en entornos distribuidos.

La orquestación en la nube se ha vuelto esencial para las operaciones modernas de TI, con herramientas especializadas que coordinan recursos en la nube a través de múltiples plataformas en la nube. Gestionan desde máquinas virtuales y contenedores (normalmente Docker) hasta funciones sin servidor y servicios gestionados. Kubernetes ha surgido como el estándar de facto para la orquestación de contenedores. Automatiza la implementación, el escalado, la conexión en red y la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones en contenedores.

Las plataformas de orquestación de infraestructura ofrecen varias capacidades esenciales:

  • Aprovisionamiento y gestión de recursos: los sistemas de orquestación asignan automáticamente recursos informáticos, de almacenamiento y de red en función de los requisitos de la aplicación y las políticas de la organización. Esta capacidad elimina las tareas de aprovisionamiento manual y garantiza que los recursos permanezcan disponibles cuando sea necesario.
  • Gestión de la configuración: estas plataformas aplican las configuraciones de forma coherente en todos los entornos, garantizando que los sistemas mantengan sus estados deseados a lo largo del tiempo. La gestión de la configuración evita la deriva que se produce cuando los sistemas se desvían gradualmente de sus especificaciones previstas.
  • Aplicación de políticas: las comprobaciones de cumplimiento automatizadas, el control de acceso y los controles de gobierno se aplican de manera uniforme en todos los componentes de la infraestructura para identificar y corregir las vulnerabilidades. Las organizaciones pueden definir las políticas una vez y, a continuación, la plataforma de orquestación las aplica de forma coherente sin intervención manual.
  • Descubrimiento de servicios y conexión en red: las plataformas de orquestación identifican y conectan dinámicamente los servicios distribuidos a medida que se amplían o reducen. Los servicios pueden localizarse y comunicarse entre sí automáticamente a medida que la infraestructura escala y evoluciona.
  • Monitorización del estado y autorreparación: las comprobaciones continuas del estado del sistema se realizan automáticamente, y los sistemas de orquestación envían notificaciones y activan la corrección cuando se detectan problemas. Las capacidades de autorreparación restauran la disponibilidad del servicio sin necesidad de solucionar problemas manualmente.
  • Control de versiones y reversión: los cambios de configuración se rastrean sistemáticamente, lo que ofrece a los equipos la posibilidad de revertir a estados anteriores cuando surgen problemas. Esta capacidad de control de versiones reduce el riesgo al implementar actualizaciones de infraestructura.
  • Gestión multientorno: la orquestación coordina las implementaciones en los entornos de desarrollo, ensayo y producción, lo que permite a los equipos promover cambios a través de los entornos de forma sistemática, manteniendo la coherencia en la gestión de la infraestructura.
  • Capacidades de Integración: las plataformas de orquestación modernas se conectan de manera fluida con las herramientas existentes a través de interfaz de programación de aplicaciones (API), incluidos los sistemas de monitorización, las plataformas de seguridad y los sistemas de tickets. Estas integraciones crean flujos de trabajo unificados en toda la pila tecnológica.

Beneficios de la orquestación de la infraestructura

Las organizaciones que adoptan la orquestación de infraestructuras obtienen importantes beneficios:

  • Velocidad de implementación aumentada
  • Mayor fiabilidad y coherencia
  • Mejor utilización de los recursos
  • Mayor cumplimiento y gobierno
  • Agilidad empresarial

Mayor velocidad de implementación

La orquestación reduce los tiempos de implementación de aplicaciones de semanas a minutos al automatizar los procesos manuales y eliminar los retrasos en la coordinación. Los equipos de desarrollo entregan características más rápido sin tener que esperar a las actividades de provisión o configuración de infraestructura.

Mayor fiabilidad y coherencia

Los flujos de trabajo automatizados eliminan errores humanos y garantizan configuraciones consistentes. Cada implementación sigue procesos idénticos, produciendo resultados predecibles en todos los entornos.

Mejor utilización de los recursos

Las plataformas de orquestación optimizan la asignación de recursos de forma dinámica, ampliando los servicios durante los picos de demanda y reduciéndolos durante los periodos de baja demanda. Esta elasticidad reduce el sobreaprovisionamiento y ahorra costes de infraestructura a la vez que mantiene el rendimiento.

Cumplimiento y gobierno más sólidos

La orquestación de la infraestructura garantiza que los controles de seguridad, los requisitos de cumplimiento y las normas corporativas se apliquen de forma coherente en todos los componentes de la infraestructura.

Agilidad empresarial

Las organizaciones responden más rápidamente a las oportunidades del mercado cuando la infraestructura se adapta con rapidez a los requisitos cambiantes. Los equipos de ingeniería de plataformas pueden ofrecer iniciativas empresariales y nuevos servicios para llegar a los clientes en días en lugar de meses.

Casos de uso de orquestación de TI

La orquestación de la infraestructura ofrece valor en numerosas disciplinas de TI y escenarios operativos:

  • DevOps, integración continua e implementación continua (CI/CD): las plataformas de orquestación constituyen la base de las prácticas DevOps, automatizando todo el pipeline de entrega y desarrollo de software, desde los cambios de código hasta las pruebas, la puesta en escena y la implementación en producción. Garantiza procesos coherentes y repetibles que permiten a los equipos de desarrollo enviar características varias veces al día en lugar de mensualmente, lo que acelera los ciclos de innovación.
  • Gestión de red: las redes definidas por software (SDN) se basan en la orquestación para aprovisionar redes de forma dinámica, configurar políticas de enrutamiento y gestionar controles de seguridad en entornos distribuidos. La orquestación de la red permite a las organizaciones tratar la infraestructura de red como recursos programables en lugar de como equipos físicos que requieren una configuración manual.
  • Cargas de trabajo de inteligencia artificial y machine learning (IA/ML): el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML) requiere importantes recursos. La orquestación automatiza todo el ciclo de vida de la IA/ML, incluida la gestión de canalizaciones de datos, el aprovisionamiento de infraestructura de entrenamiento de modelos, el control de versiones y la implementación de modelos entrenados en entornos de producción.
  • Entornos periféricos: las organizaciones que implementan aplicaciones en entornos periféricos distribuidos utilizan la orquestación para gestionar miles de sitios de forma coherente. Garantiza que las aplicaciones, las configuraciones y las políticas de seguridad se implementen correctamente en los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y otras ubicaciones periféricas, independientemente de los desafíos de conectividad de la red.
  • Recuperación ante desastres (DR): la orquestación automatiza los procesos de conmutación por error, la data replication y el flujo de trabajo de recuperación. Cuando se producen interrupciones, los planes de recuperación ante desastres (DR) orquestados se ejecutan sistemáticamente, lo que reduce los objetivos de tiempo de recuperación (RTO) de horas a minutos.

Herramientas y plataformas de orquestación

El panorama de la orquestación incluye diversas plataformas y soluciones de automatización diseñadas para casos de uso y entornos específicos. Seleccionar las herramientas adecuadas requiere comprender las necesidades de la organización, la infraestructura existente y los objetivos estratégicos.

Las herramientas y plataformas de orquestación esenciales incluyen:

  • Kubernetes
  • Terraform
  • Ansible
  • Red Hat OpenShift

Kubernetes

Kubernetes es la plataforma de orquestación de contenedores de código abierto dominante para las organizaciones que crean aplicaciones nativas de la nube. Automatiza la implementación, el escalado y la gestión de aplicaciones en contenedores a través de clústeres de máquinas.

Los principales proveedores de servicio cloud como AWS, IBM Cloud, Microsoft Azure y Google Cloud ofrecen servicios gestionados de Kubernetes Service.

Terraform

Terraform por HashiCorp habilita la infraestructura como código (IaC) a través de múltiples proveedores de servicios en la nube y en las instalaciones. Los equipos definen la infraestructura en archivos de configuración declarativos y plantillas que Terraform utiliza para aprovisionar y gestionar los recursos de forma coherente.

Ansible

Ansible proporciona automatización y orquestación sin agentes para la gestión de la configuración, la implementación de aplicaciones y la automatización de tareas. Su sintaxi sencilla y su extensa biblioteca de módulos la hacen accesible para equipos nuevos en orquestación.

Red Hat OpenShift

Red Hat OpenShift combina Kubernetes con otras características empresariales, incluidas herramientas de desarrollo, capacidades de seguridad y gestión de múltiples clústeres, lo que simplifica las aplicación en contenedores a escala en entornos de nube híbrida. La plataforma ofrece operaciones consistentes en toda la infraestructura en las instalaciones y en las principales plataformas en la nube, como IBM Cloud.

Elegir las herramientas y plataformas de orquestación adecuadas

Las organizaciones deben evaluar las plataformas en función de varios criterios clave. Empiece por evaluar la compatibilidad con la infraestructura y las aplicaciones existentes. ¿Es compatible la plataforma con las tecnologías actuales y agiliza la integración con las herramientas existentes?

Además, tenga en cuenta la curva de aprendizaje. ¿Pueden los equipos internos adquirir las habilidades necesarias de forma eficiente o ya cuentan con experiencia relevante?

Los requisitos de escalabilidad son muy importantes. La plataforma adecuada debe gestionar las cargas de trabajo actuales y adaptarse al crecimiento futuro. Mire también el ecosistema de proveedores y el apoyo de la comunidad. Las comunidades sólidas proporcionan valiosos recursos de solución de problemas y aceleran la resolución de los problemas cuando surgen desafíos.

Las capacidades de seguridad y cumplimiento requieren una evaluación cuidadosa, especialmente para los sectores regulados. Además, el coste total de propiedad va más allá de las licencias e incluye los gastos de formación, implementación y gestión continua.

Muchas organizaciones encuentran el éxito adoptando múltiples herramientas de orquestación en lugar de buscar una única plataforma. Este enfoque les permite utilizar herramientas especializadas para cargas de trabajo específicas manteniendo la integración entre ellas.

El futuro de la orquestación de infraestructuras

La orquestación de la infraestructura sigue evolucionando rápidamente a medida que las empresas pasan de la experimentación con IA a las implementaciones de producción a escala. Varias tendencias clave están definiendo la próxima generación de capacidades de orquestación:

  • Orquestación impulsada por IA
  • Observabilidad avanzada
  • Arquitecturas sin servidor y basadas en eventos

Orquestación impulsada por IA

Las organizaciones están pasando de la automatización tradicional a sistemas inteligentes que actúan de forma autónoma a la vez que mantienen el gobierno y la observabilidad. Las plataformas de orquestación de IA coordinan los agentes de IA, los modelos de IA generativa y las herramientas en todos los entornos empresariales, lo que les permite trabajar juntos a la vez que aplican controles de políticas.

El machine learning también está transformando la orquestación de sistemas reactivos basados en reglas a plataformas proactivas que predicen y previenen problemas antes de que ocurran, analizando patrones de infraestructura y anticipando los requerimientos de recursos antes de los picos de demanda.

Observabilidad avanzada

Las plataformas de orquestación modernas incorporan telemetría avanzada, rastreo distribuido y análisis en tiempo real. Esta observabilidad basada en la nube proporciona visibilidad sobre cómo funcionan e interactúan los sistemas orquestados, lo que permite una resolución de problemas más rápida y decisiones de automatización más inteligentes.

Arquitecturas sin servidor y basadas en eventos

La computación sin servidor y la función como servicio (FaaS) requieren una orquestación que se extienda más allá de la infraestructura tradicional. Estas plataformas coordinan cargas de trabajo efímeras y orientadas a eventos, gestionando aplicaciones compuestas por funciones poco acopladas que se ejecutan bajo demanda mientras gestionan el escalado automático y el enrutamiento de eventos.

