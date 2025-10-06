¿Qué es la arquitectura de tres niveles?

La arquitectura de tres niveles, que separa las aplicaciones en tres niveles de informática lógica y física, es la arquitectura de software predominante para las aplicaciones de cliente-servidor tradicionales.

La arquitectura de tres niveles es una arquitectura de aplicación de software bien establecida , que organiza las aplicaciones en tres niveles informáticos lógicos y físicos: el nivel de presentación o interfaz de usuario; el nivel de aplicación, donde se procesan los datos; y el nivel de datos, donde se almacenan y administran los datos asociados con la aplicación.

El beneficio principal de la arquitectura de tres niveles es que debido a que cada nivel se ejecuta en su propia infraestructura, cada nivel puede ser desarrollado simultáneamente por un equipo de desarrolladores distinto y se puede actualizar o escalar según sea necesario sin que afecte a los demás niveles.

Durante décadas, la arquitectura de tres niveles fue la arquitectura predominante para las aplicaciones de cliente-servidor. Hoy en día, la mayoría de las aplicaciones de tres niveles son objetivos para la modernización, utilizando tecnologíasnativa de la nube comocontenedores ymicroservicios, además de para lamigración a la nube.