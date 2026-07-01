Was ist präskriptive Wartung?

Sie findet breite Anwendung in den unterschiedlichsten Branchen, überall dort, wo schwere, miteinander verbundene Industrie-Assets einen Kernbestandteil der Geschäftsprozesse bilden.

Da immer mehr Unternehmen von veralteten, reaktiven Wartungsstrategien zu moderneren, proaktiven Wartungsstrategien übergehen, entwickelt sich die präskriptive Analyse zu einer der ausgefeiltesten Lösungen auf dem Markt. Viele fortgeschrittene Unternehmen setzen präskriptive Strategien neben vorausschauenden Strategien ein, um mit letzteren ein Problem zu identifizieren und mit ersteren Lösungen bereitzustellen.

Mit Hilfe intelligenter Sensoren und Enterprise Asset Management (EAM)-Plattformen können moderne Unternehmen mehr Informationen denn je über ihre Assets sammeln. Die präskriptive Wartung hilft dabei, diese Daten zu nutzen, indem sie Wartungsmaßnahmen empfiehlt, um Probleme zu beheben, bevor es zu Equipment-Ausfällen oder ungeplanten Ausfallzeiten kommt.