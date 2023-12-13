1. Bessere Planung und Analyse: Ein Großteil der Forschung (der Link befindet sich außerhalb von ibm.com) geht davon aus, dass Ausfälle auf unbekannte Ursachen zurückzuführen sind (selbst in Unternehmen mit qualifizierten Technikern), was zeigt, wie schwierig es ist, den Asset-Betrieb zu überwachen. Solange entscheidende Risikofaktoren, Vorgeschichten, Materialanalogien und Daten zu jedem Ausfall nicht bekannt sind, werden blinde Flecken die Experten jedes Mal überraschen. Aus diesem Grund baut RCM auf dem Wissen in jeder Phase des Lebenszyklus auf, kontextualisiert die Auswirkungen von Fehlern im Vergleich zu den Produktionszielen und analysiert die Ursachen auf der Ebene der Assets.

2. Erstbehebungsraten: Es ist entscheidend, dass die Techniker bei der Erstbehebungsquote eine Rate von über 90 % erreichen können. Dafür müssen die Techniker jedoch in der Lage sein, das Problem zu verstehen, bevor sie zum Einsatzort fahren. Aufgrund unvollständiger Daten können Techniker nicht garantieren, dass sie über die richtigen Werkzeuge, den richtigen Bestand und das zugehörige Material verfügen, um das Problem zu beheben. Die einzige Möglichkeit, die Erstbehebungsrate zu verbessern, besteht darin, den Bestand und die Reparaturpläne auf der Grundlage eines Verständnisses der Fehlerarten zu optimieren.

3. Rückstandsverwaltung: Aufgeschobene Wartung ist notwendig, aber Rückstände müssen verwaltet werden. Wie jedes Problem, das ungelöst bleibt, kann es sich weiter verschlimmern und dadurch die Kosten für die Bekämpfung des Problems in der Zukunft in die Höhe treiben. Eine Verzögerung der Wartung kann zudem das Sicherheits- und Compliance-Risiko erhöhen. RCM unterstützt Sie bei der Verwaltung von Rückständen auf Basis von Kritikalität, Ausfallpotenzial und Kostendaten für jede Anfrage im Rückstand. In der Praxis hat sich gezeigt, dass ein großer Prozentsatz der Rückstandsposten mit geringem Ausfallrisiko und geringen Auswirkungen auf den Betrieb beseitigt werden kann.

4. Reduzierte vorbeugende Wartung: Viele Unternehmen bestätigen, dass sie nicht wissen, ob ihre Wartungsmaßnahmen dazu beitragen, den Lebenszyklus ihrer Assets zu verbessern. Eine Studie nach der anderen hat gezeigt, dass es den meisten Unternehmen schwer fällt, ihre präventiven Wartungspläne zu optimieren, was zu unnötigen Kosten für nicht wesentliche Wartung führt.)

5. Optimierung des Arbeitsplans: Die meisten Techniker sind nur so gut wie die Asset-Aufzeichnungen, Protokolldateien, Dateien und Fotos, die ihren Arbeitsplänen zugrunde liegen. Techniker nutzen diese Informationen, um ihre Tage zu planen und durchzuführen sowie um Zeitpläne, Kostenvoranschläge, Bestand und mehr zu entwerfen. Ohne Governance und Daten als Grundlage für präskriptive Ansätze kann ein Unternehmen mit mehreren Verfahren enden, die für breite Assets übergeneralisiert sind, was zu Arbeitsplänen führt, die den Technikern bei der Ausführung ihrer Aufgaben nicht helfen. Um das Wissen des Unternehmens zu nutzen, müssen Techniker in der Lage sein, Asset-Datensätze, Protokolldateien und Analyseansätze auf benutzerfreundliche Weise zu kontextualisieren.

6. Inventaroptimierung: Wenn Sie wissen, welche Assets die höchste Ausfallwahrscheinlichkeit haben und einen schnellen Service benötigen, wissen Sie, welchen Bestand an Teilen und Werkzeugen Sie in Ihrem Lager haben sollten. Mit Hilfe von Zuverlässigkeitsanalysen und getesteten Ausfallmodi können Sie teure, nicht benötigte Bestände reduzieren und gleichzeitig kritische Bestände auf Lager halten.

7. Wissenstransfer: Angesichts des immensen Wissensverlusts aus Industrieunternehmen ist es wichtig, dass logische und strukturierte Informationen über die Art der Anlagen, die Art der durchgeführten Arbeiten und die zu analysierenden Aspekte im Hinblick auf die Sicherstellung der operativen Leistungsfähigkeit präsentiert werden. RCM sorgt für den logischen Informationsfluss zwischen betrieblichen Erwartungen, allgemeinen Problemen und der Herangehensweise an Reparaturen und vorbeugende Wartung. Die Kodifizierung von Informationen in einem CMS- oder EMS-System ermöglicht es den Technikern, die Methode zu verstehen und sich darauf zu konzentrieren, Probleme gleich beim ersten Mal richtig zu beheben.

8. Reaktionszeit: Es ist wichtig, dass Betrieb und Wartung hohe Produktivitätsniveaus erreichen, was eine hohe Auslastung bedeutet. Aber oft priorisieren Unternehmen jedoch Assets, die nicht entscheidend sind, was zu dringenden Kapazitäts- und Terminproblemen führt, wenn ein entscheidendes Asset ausfällt. Wenn Sie die Zeitpläne und den Ablauf von Arbeitsaufträgen dynamisch an die Kritikalität und die Fehleranfälligkeit anpassen können, sind Sie bereits einen Schritt voraus, wenn es darum geht, den Betriebsablauf sicherzustellen.

9. Optimiertes Monitoring: Die Leitung erhält oft einen Alarm von einem überwachten Asset, und bei der Inspektion scheint das Asset einwandfrei zu funktionieren, nur um kurz darauf auszufallen. So wie Wartungsplaner und -techniker aus dem RCM-Prozess und der Anwendung von Fehlermodi lernen, können auch Computer-Algorithmen, die dazu bestimmt sind, potenzielle Ausfälle oder Betriebsprobleme zu identifizieren, davon profitieren. Einer der Vorteile von RCM ist, dass die gewonnenen Erkenntnisse über den gesamten Lebenszyklus des Assets hinweg mit allen Systemen geteilt werden, die mit der Assetleistung in Verbindung stehen.

10. Return on Investment: Es gibt viele Artikel und Fallstudien im Internet, die aufzeigen, wie RCM die Wartung senken und die Produktivität steigern und die Ausfallzeit reduzieren kann. Dieser RCM-Implementierungsleitfaden von der NASA (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) erläutert, wie RCM die Wartungskosten im Vergleich zu herkömmlichen präventiven Ansätzen senken kann.