Was ist zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung?

Jedes Asset muss rollierendes Ausfallrisiko zugewiesen werden, das von seinem Gesamtrisiko, den wahrscheinlichen Ausfallursachen und allen neuen relevanten Informationen über seinen aktuellen Zustand abhängt. Viele RCM-Prozesse verwenden das FMEA-Modell (Failure Mode and Effects Analysis), um die Ausfallwahrscheinlichkeit eines bestimmten physischen Assets zu bestimmen. Das Verteidigungsministerium der USA entwickelte die FMEA in den 1940er Jahren als Instrument zur Prozessanalyse, um potenzielle Fehler im Produktdesign zu identifizieren. So ist es z. B. wahrscheinlich (wenn auch nicht garantiert), dass ein Produkt, an dem bereits mehrere Wartungsarbeiten durchgeführt wurden, ein höheres Ausfallrisiko aufweist als ein ähnliches Produkt, das gerade erst im Werk in Betrieb genommen wurde. Dabei müssen alle Kriterien berücksichtigt werden, die für das RCM-Programm allgemein (Alter des Assets, Verwendungszwecke usw.) und speziell für das jeweilige Asset gelten.